Gretzkyju vrnili ukradene hokejske spominke

Kanadska policija je uspešno rešila primer kraje številnih spominkov in tekmovalnih rekvizitov legendarnega hokejista Wayna Gretzkyja. Našli so številne predmete, ki so jih tatovi odnesli iz hiše njegovega očeta, vredni pa so pol milijona dolarjev.

Kot poroča spletna stran lige NHL, so v kanadskem Ontariu aretirali dve osebi, ki ju sumijo vpletenosti v kriminalno dejanje. V Branfordu v Ontariu so iz hiše Waynovega očeta Walterja odnesli številne predmete, povezane s slavnim hokejistom, kot so ploščki in palice s tekem, uporabljeni dresi, pa tudi priznanje za najboljšega hokejista leta. Vrednost teh spominskih predmetov je ocenjena na 500.000 dolarjev.

"V imenu družine bi se rad zahvalil vsem policistom, ki so sodelovali v preiskavi za njihov trud in profesionalen odnos ter podporo, ki smo je bili deležni," je v imenu slavne hokejske družine sporočil Glen Gretzky, brat Wayna Gretzkyja.

Policija je še pojasnila, da so v več mesecev dolgi preiskavi ugotovili, da so se nekateri predmeti že znašli v različnih zasebnih zbirkah hokejskih navdušencev v Kanadi, opravili so tudi pet hišnih preiskav v Ontariu in Alberti.