"Danes je zame zelo težek in čustven dan. V zadnjih nekaj tednih sem opravil več zdravniških pregledov, povezanih s srčnim obolenjem. Po mnogih pogovorih in posvetih z zdravniki in po prejemu zadnjih rezultatov v začetku tedna se žal letos ne bom mogel pridružiti ekipi. Zdaj se moram posvetiti odpravljanju zdravstvenih težav," je hokejski vratar Henrik Lundqvist prek Twitterja sporočil, da v prihajajoči sezoni lige NHL ne bo igral.



Švedski veteran je vseh 15 sezon lige NHL preživel v dresu New York Rangers in postal ikona kluba, ki pa je septembra sporočilo, da je odkupilo zadnje leto njegove pogodbe. Oktobra je postal prost igralec in se hitro dogovoril za enoletno sodelovanje z Washington Capitals, s katerim je želel v boj za svojim prvim Stanleyjevim pokalom, a nekaj mesecev zatem sporočil, da se zaradi zdravstvenih težav ne bo pridružil kolektivu iz prestolnice.

Videosporočilo Henrika Lundqvista:

A message from Henrik: pic.twitter.com/JJDe2lKAXz — Washington Capitals (@Capitals) December 17, 2020

Washington stoji za njegovo odločitvijo

"Pri Washington Capitals podpiramo Henrikovo odločitev, da se zaradu težav s srcem za nekaj časa oddalji od hokeja in se posveti okrevanju. Zdravje naših igralcev je namreč najpomembnejše, zato stojimo za njegovo odločitvijo. Henriku in njegovi družini želimo vse najboljše," so se na Švedove težave odzvali pri Washington Capitals, pri katerem bi moral Lundqvist moči združevati z ruskim čuvajem mreže Iljo Samsonovim.

Kdaj se bo začela nova sezona lige NHL, še ni jasno, po zadnjih informacijah bi se lahko sredi januarja.