ruski mediji: do konca sezone v dresu avangarda iz omska

Ruski mediji so se razpisali, da se veteran Ilja Kovalčuk vrača na domače ledene ploskve. 37-letnik naj bi se za sodelovanje dogovoril s KHL-ovcem Avangardom iz Omska.

Ilja Kovalčuk se vrača v ligo KHL, v kateri je s SKA Sankt Peterburg dvakrat osvojil Gagarinov pokal. Do konca sezone naj bi oblekel dres Avangarda iz Omska. Foto: Reuters

Po dveh sezonah v najmočnejši hokejski ligi na svetu se ruski hokejski zvezdnik Ilja Kovalčuk vrača v domovino. Po pisanju ruskih medijev bo 37-letni napadalec v prihodnje nosil dres Avangarda iz Omska, v katerem naj bi do konca tekoče sezone brez bonusov zaslužil 220.000 evrov. Ne klub ne kontinentalna hokejska liga, v kateri Avangard zaseda drugo mesto vzhodne konference, podpisa sicer še nista potrdila.

Po vrnitvi v ligo NHL je med oktobrom 2018 in decembrom 2019 igral za Los Angeles Kings. Foto: Getty Images

Dolgoletni ruski reprezentant je bil del lige KHL že med letoma 2013 in 2018, ko je s SKA Sankt Peterburg dvakrat postal tudi prvak. V sezoni 2018/19 se je znova vrnil v ligo NHL, ki jo je zapustil julija 2013 po samovoljni prekinitvi zajetne in dolge pogodbe z New Jersey Devils.

Novo NHL priložnost je dobil pri Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, kjer je ostal debelo sezono, decembra lani se je moral posloviti od Kraljev. Sledila je selitev v Montreal, od tam pa k Washington Capitals, za katerega je odigral 15 tekem.

