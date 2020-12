Tampa Bay bržkone cel redni del brez Kučerova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branilci naslova v severnoameriški hokejski ligi NHL, Tampa Bay Lightning, bodo bržkone ves redni del odigrali brez enega najboljših napadalcev v klubu Rusa Nikite Kučerova, poročajo agencije. V klubu o potrdili, da si je Kučerov poškodoval kolk in da mora na operacijo.

"Nihče ne igra rajši hokeja od njega. Vem, kako zelo ga boli, da bo zamudil redni del prvenstva. Vem pa tudi, kako trdo bo delal, da se bo čim prej vrnil in lahko spet igral," so v klubu povzeli glavnega menedžerja ekipe Juliena BriseBoisa.

Ta dodaja, da je zdaj naloga cele ekipe, da se uvrsti v končnico in Kučerovu da priložnost, "da nam pomaga ubraniti Stanleyjev pokal".

Zdaj sedemindvajsetletni Kučerov za Tampo igra od leta 2013, v zadnjih petih letih pa je bil najboljši strelec ekipe. V sezoni 2018/19 je bil Kučerov tudi najboljši strelec lige in najkoristnejši igralec. Bil je tudi najbolj učinkovit igralec letošnje koronske končnice v avgustu in septembru, ko je vknjižil 34 točk za dosežene gole in podaje ter izdatno pomagal Tampi k naslovu.

Nova sezona v ligi NHL, zaradi pandemije skrajšana na 56 krogov rednega dela, se bo začela 13. januarja in predvidoma končala 8. maja.

