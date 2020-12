Po Nemcih tudi Čehi za najboljšega športnika izbrali hokejista

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Davida Pastrnaka so razglasili za najboljšega športnika Češke v letu 2020.

Davida Pastrnaka so razglasili za najboljšega športnika Češke v letu 2020. Foto: Reuters

Hokejista Davida Pastrnaka so izbrali za najboljšega češkega športnika v letu 2020. Napadalec ekipe Boston Bruins je v glasovanju 214 športnih novinarjev zbral 1253 točk, drugo mesto je s 1109 točkami zasedla alpska smučarka in deskarka Ester Ledecka, tretja je bila hitrostna drsalka Martina Sablikova, so poročali češki mediji. Že pred tem so v Nemčiji prav tako za športnika leta izbrali najkoristnejšega hokejista lige NHL zadnje sezone Leona Draisaitla.

Za njimi so se zvrstili nogometaš Tomaš Souček, teniška igralka Petra Kvitova in še en hokejist Ondrej Palat.

"Nikoli si nisem mislil, da bom postal športnik leta. Hokej je moštvena igra, posameznik težko pride do uspeha sam. A posebno leto je očitno prineslo tudi presenetljiv izbor športnika leta. Zaradi epidemije so odpadle olimpijske igre, športnih dogodkov je bilo manj kot običajno, vse to pa mi je pomagalo v tem izboru," je dejal 24-letnik, ki je trenutno v fazi rehabilitacije po septembrski poškodbi kolka.

Pastrnak je šele četrti hokejist s to nagrado in prvi po Jaromirju Jagru leta 2005. Pred njima sta nagrado prejela še Josef Mikulaš in legendarni vratar Dominik Hašek, ki je bil najboljši po olimpijskemu naslovu leta 1998 v Naganu.

Pastrnaka so pred tem četrtič zaporedoma izbrali za najboljšega hokejista v državi, s četrtim naslovom se je izenačil z Jagrom.

Preberite še: