Bilo je nekoč, tudi športnice v večernih toaletah #foto

Prireditev športnik leta je bila vedno prava paša za oči. Prepoznate gospodično na fotografiji? Foto: Vid Ponikvar

Prireditev izbor športnika leta je bila vsako leto tudi priložnost, da so se športnice in športniki pokazali v nekoliko drugačni luči. V večernih toaletah in z drznejšim ličenjem kot sicer. Ker zaradi ukrepov vsega tega letos nismo dočakali, - prireditev je potekala brez občinstva, nagrajenci pa so se v studio javili preko videopovezave, oblečeni v bolj sproščeno različico svoje garderobe - smo se zakopali v spomine in izbrskali nekaj zanimivih fotografij iz preteklosti.