Primož Roglič, vodilni kolesar kolesarske lestvice UCI, ki se je v Monaku že začel pripravljati pred novo sezono, je sinoči na virtualni novinarski konferenci odgovarjal na različna novinarska vprašanja.

O nazivu športnik leta 2020 in o tem, da je v izboru premagal Tadeja Pogačarja, medtem ko ga je ta premagal na Touru:

"Vsi predhodniki na tem mestu so izjemni športniki in osebe. Nisem pa tu, da bi ocenjeval, kdo je boljši. Lahko rečem le, da se vsak od nas trudi biti najboljši, in če mi je to letos uspelo, super. Kar pa zadeva Tadeja (Pogačarja, op. a.), midva se meriva na dirkah, včasih zmagam jaz, včasih on in to je to. To so precej sladke skrbi za slovensko kolesarstvo."

O vrednotenju posamičnih nagrad – od naziva cestnega kolesarja leta, ki si ga je razdelil s Pogačarjem, naziva športnik leta do mednarodne nagrade zlato kolo in prvega mesta na lestvici UCI:

"Zavedam se vsega tega in si štejem v čast, da lahko prejemam vse te nagrade, po drugi strani pa veliko šteje tudi odgovornost, da vse te nagrade upravičiš v praksi in to vrneš ljudem ter svojo državo predstavljaš v najlepši mogoči luči. Časa za preštevanje lovorik in pregledovanje statistik bo po karieri še dovolj, zdaj se obremenjujem samo s stvarmi, ki me še čakajo v tem letu."

Foto: Vid Ponikvar

O tem, kaj je zanj vrhunec pretekle sezone:

"Leto 2020 je bilo rezultatsko gledano zame zelo uspešno. Zagotovo bi izpostavil zmago na klasiki Liege-Bastogne-Liege in zmago na Vuelti. Po drugi strani je bilo to zelo nenavadno leto, zelo težko za vse od nas, ki ga nismo pričakovali. Mislim, da smo vsi postavljeni v boj proti pandemiji."

O morebitnih pozitivnih učinkih pandemije na kolesarstvo:

"Vsaka zgodba ima dve plati. Po eni strani sem že vse življenje v nekakšni karanteni, kar pomeni, da se zame veliko ni spremenilo. Je bilo pa pozitivno to, da sem v prvem delu sezone lahko ogromno časa preživel s svojimi najbližjimi, z družino."

Vtetoviran križ na roki ni toliko povezan s krščanstvom kot v vero v svari in dejstva, v katera sam verjame. Foto: Guliverimage/Getty Images

O tetovaži križa na desni roki:

"Tatu predstavlja vero v stvari in dejstva, v katera sam verjamem, in ni toliko povezan s samim krščanstvom.

O odzivih po neuspehih:

"Če doživiš neuspeh, se je treba boriti naprej, upati na boljše. Dokler se boriš, lahko tudi uspeš."

O tem, kaj ga je v zvezi z rigoroznostjo ukrepov najbolj motilo:

"Pravzaprav me ni motilo nič, bil sem zelo vesel, da smo dirke sploh imeli. Morda me je motilo zgolj to, da so manjkali navijači, ki nam dajejo dodatno energijo."

O morebitni klubski strategiji glede cepljenja proti novi koronavirusni bolezni:

"V klubu se o tej temi sicer še nismo pogovarjali, je pa moje osebno mnenje to, da če cepivo bo, moramo mi kot športniki oziroma osebe, ki jih spremlja ves svet, biti prvi, ki bomo to cepljenje opravili. To je moje osebno mnenje, več pa bom lahko povedal po tem, ko se bomo tudi v ekipi pogovorili o tej situaciji."

"Odzival sem se povsem naravno, teh reakcij nisem načrtoval." Foto: Reuters

O potezah, s katerimi je javnost navduševal tudi zunaj cest, na primer s čestitko in objemom Pogačarja, ko ga je ta premagal v kronometru in ustavil na poti do skupne zmage na Touru:

"O tem nisem nikoli razmišljal, ampak sem se odzval povsem naravno. Tega nisem načrtoval, še posebej pa ne vseh teh čustev. Vse, kar se je zgodilo, se je zgodilo zelo spontano in zelo všeč mi je, da so to opazili tudi ljudje, ki kolesarstva sploh ne spremljajo in iz tega lahko potegnejo tudi kakšen pozitiven sklep."

O načrtih za sezono 2021:

"Nič še ni dorečenega, lahko pa že povem, da bom sezono začel z dirko Pariz-Nica in nato sledil lanskemu program vse tam do Toura. Podrobnosti bom lahko razkril po tem, ko jih bomo dorekli s klubskimi šefi in osebjem."

Izbor za športnika leta 2020 je tokrat potekal v studiu RTV Slovenija. Foto: Vid Ponikvar

O olimpijskih igrah v Tokiu:

"V kolesarstvu olimpijske igre ne štejejo toliko kot v drugih športnih panogah, so pa zame, ki izhajam iz zimskih športov, pomembne in zagotovo si želim, da bi bil tam v čim boljši formi. Vem pa, da bo to izjemno težko, vsaj glede na to, da nameravam voziti na Touru, med obema dirkama pa ni veliko časa. Oboje se mora optimalno iziti in verjamem, da si tudi po Touru lahko konkurenčen na olimpijskih igrah."

Sporočilo Slovencem v letu 2021:

"Nikoli ne smeš obupati, vedno se je treba boriti za boljši jutri. To se v ožjem primeru zdi izjemno pomembno. Za drugo leto pa si želim predvsem, da bi bil zdrav in najbolje pripravljen. To je vse, kar lahko storim, kaj bo to pomenilo rezultatsko, pa bomo še videli."