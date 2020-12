Anže Kopitar in njegov pogled na novo realnost

Potem ko je vodstvo severnoameriške lige NHL odločilo, da se bo nova sezona začela 13. januarja in končala najpozneje sredi julija, se je oglasil tudi slovenski hokejski as Anže Kopitar, ki je v dolgem, desetmesečnem premoru saniral vse poškodbe in že komaj čaka, da se ples na ledu začne.

Kapetan Los Angeles Kings pravi, da toliko časa za priprave še ni imel in da je lahko saniral vse poškodbe. "Priprave pa so se začele bolj počasi. Bolj počasi in premišljeno. Tisti načrt, ki sem ga imel čez poletje v preteklih letih, je bil zagotovo drugačen, manj intenziven. Ne rečem, da te priprave niso bile intenzivne, a so bile razporejene v malo daljšem času. Počutim se dobro, zelo sem že vesel, da se bo začel sam hokej odvijati in da bo malo manj treningov kot do zdaj," je v intervju na svoji uradni spletni strani dejal 33-letni slovenski hokejski as.

Kralji začenjajo štiri dni pred konkurenco

Kralji bodo priprave na novo sezono zadnji dan leta 2020 začeli štiri dni prej kot konkurenca. "V tako kratkem času brez pripravljalnih tekem je dobrodošlo, da imaš še kakšen dan več, da se uigraš še malce bolje. Do tega je prišlo zaradi tega, ker nismo igrali v juniju in juliju. Vse skupaj se je malo spremenilo. Mislim pa, da bo tudi s temi štirimi dodatnimi dnevi vse zelo hitro minilo, tako da bomo morali biti zelo z "glavo pri stvari", da se bomo navadili vseh sistemov, da bo spet kemija takšna, kot mora biti. In da čim bolje krenemo v novo sezono," meni Hrušičan, za katerega bo že 15. sezona v najmočnejši ligi na svetu.

Kopitar je v lanski sezoni na 70 tekmah vknjižil 62 točk - 21 zadetkov in 41 podaj. Foto: Reuters

Manj potovanj, a osem tekem z isto ekipo

Sezona bo zaradi pandemije koronavirusa skrajšana. Vsaka ekipa bo v rednem delu odigrala le 56 tekem, novost pa je tudi ta, da bo liga razdeljena na štiri divizije po osem oziroma sedem moštev, ki bodo tako praktično skoraj vso sezono igrala le proti moštvom svoje divizije. Kar pomeni tudi osem tekem proti vsaki ekipi.

"Pri ligi so glave staknili skupaj in poskrbeli za našo varnost. Večja verjetnost, da do česa pride, je, če bi več potovali. To je neka alternativa, ki bo nekako pripomogla k temu, da ne bo toliko potovanj, da bomo bolj izolirani. Na žalost bo prišlo do tega, da bomo veliko tekem odigrali proti enim in istim nasprotnikom, kar pa konec koncev niti ni tako slabo," je novi format komentiral kapetan kraljev.

Liga NHL je razdeljena v štiri divizije:

Foto: zajem zaslona

Test ni prijeten, a spanje je mirnejše

Za varnost je glede okužb z novim virusom pri njegovi ekipi poskrbljeno. Testirajo jih kar trikrat tedensko. Sam test ni prijeten, "malo je nelagoden občutek, pri testu gredo globoko v nos, a vseeno ti to da neko mirno spanje ponoči, ko veš, da je vse v redu, hkrati pa veš, da so vsi okoli tebe v redu. To je bilo zelo dobro in zelo dobrodošlo", še pove Kopitar, ki je v pretekli sezoni ostal brez končnice.

Kralje v rednem delu čaka kar osem obračunov z istim tekmecem v zahodni diviziji. Najboljše štiri ekipe iz vsake divizije se uvrstijo v končnico. Foto: Reuters

Kralji so na zadnjih sedmih tekmah rednega dela pretekle sezone, ki je za hitro pozabo, nanizali zaporednih sedem zmag, a vseeno zasedli skromno 14. mesto v zahodni konferenci. Kopitar in ekipa si v novi sezoni želita pokazati več.

Preberite še: