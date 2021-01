Končno so dočakali! Kopitarjevi kralji po 295 dneh spet na ledu. #video

Los Angeles Kings so pripravljeni na novo sezono. Na zadnji dan starega leta so se spet zbrali na ledu. Prva tekma jih čaka v noči na 15. januar, ko bodo gostili Minnesoto.

Los Angeles Kings so pripravljeni na novo sezono. Na zadnji dan starega leta so se spet zbrali na ledu. Prva tekma jih čaka v noči na 15. januar, ko bodo gostili Minnesoto. Foto: Reuters

Nova sezona lige NHL, ki bo zaradi covid-19 protokolov potekala po spremenjenem formatu, se bo začela 13. januarja 2021.

Vsaka ekipa bo v rednem delu odigrala le 56 tekem, novost pa je tudi ta, da bo liga razdeljena na štiri divizije po osem oziroma sedem moštev, ki bodo tako praktično skoraj vso sezono igrala le proti moštvom svoje divizije. Kar pomeni tudi osem tekem proti vsaki ekipi.

Liga NHL je razdeljena na štiri divizije:

Foto: zajem zaslona

V končnici bo sodelovalo 16 ekip, format pa bo običajen, saj bodo moštva igrala na štiri zmage v vseh krogih končnice.

Sezona se bo predvidoma končala 8. maja, kar bo vodstvu lige omogočilo načrtovanje običajne naslednje sezone v oktobru 2021.

Anže Kopitar je težko čakal vrnitev na led:

Na priprave štiri dni pred konkurenco

Los Angeles Kings, ena od zgolj sedmih ekip, ki zaradi covid-19 lani marca prekinjene sezone ni nadaljevala, se je sinoči, na zadnji dan starega leta, spet zbrala na ledu. Priprave na novo sezono so tako začeli štiri dni prej kot konkurenca.

"V tako kratkem času brez pripravljalnih tekem je dobrodošlo, da imaš še kakšen dan več, da se uigraš še malce bolje. Do tega je prišlo zaradi tega, ker nismo igrali v juniju in juliju. Vse skupaj se je malo spremenilo. Mislim pa, da bo tudi s temi štirimi dodatnimi dnevi vse zelo hitro minilo, tako da bomo morali biti zelo z "glavo pri stvari", da se bomo navadili vseh sistemov, da bo spet kemija takšna, kot mora biti. In da čim bolje krenemo v novo sezono," je v nedavnem pogovoru za slovenske medije povedal Kopitar, ki vstopa že v svojo 15. sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Kaj pred novo sezono pravi glavni trener LA Kings Todd McLellan?

Sezono 2020 končali na skromnem 14. mestu zahoda, kako visoko ciljajo letos?

Kralje, ki so zadnjo tekmo odigrali marca lani, ko so v domači dvorani Staples Center s 3:2 premagali moštvo iz Ottawe, čakajo krajše priprave in sredi meseca prvi preizkus forme. Glede na to, da so lani nenadejano dobili kar 295 dni za saniranje poškodb in regeneracijo telesa, so nared za novo sezono. Lansko sezono so končali na skromnem 14. mestu v zahodni konferenci, letos si seveda želijo precej več.

