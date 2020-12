Nepričakovana nagrada za Kopitarja: Nisem vedel, da sem tega sposoben

Kopitar emmyja seveda ni prejel sam, dobila ga je organizacija LA Kings skupaj s televizijsko mrežo Fox Sports za najboljši športni promocijski spot leta 2018. To je bil video z naslovom "To je LA. To so Kralji", v katerem pa glavno vlogo igra prav naš as s Hrušice, ki sredi poletja v polni hokejski opremi z detektorjem kovin v pesku najde šampionski prstan.

"Najbrž prvi in zadnji, le kdo je vedel, da sem sposoben tega," je ob fotografiji zlatega kipca pripisal slovenski zvezdnik, kapetan moštva LA Kings, s katerim se je v letih 2012 in 2014 veselil naslova prvaka lige NHL. A se je Kopitar v pripisu zmotil, sodelovanje LA Kings in Fox Sports jim je namreč nagrado emmy prineslo še drugič. Nagrajeni so bili namreč za najboljši športni prenos oziroma oddajo pred tekmo v letu 2019.

LA Kings imajo torej prav toliko emmyjev kot stanleyjev.

