Enonogi maratonec navdihuje še danes, 40 let po smrti

Terry Fox je bil običajen otrok, morda za Kanado nekoliko neznačilen, hokej na ledu ga ni zanimal, rad pa je igral nogomet, ragbi in baseball, a njegova največja strast je bila košarka, kljub temu, da zanjo niti približno ni bil dovolj visok, za nameček pa tudi ne prav talentiran. Njegov srednješolski trener ga je prijazno in potrpežljivo preusmeril v tek na dolge proge in Terry je danes znan prav po tem. Teku namreč. Danes, 40 let po smrti je navdih za milijone ljudi, ne le v rodni Kanadi, pač pa po vsem svetu.

Terry Fox se je leta 1980 odločil, da bo pretekel Kanado od vzhoda do zahoda. Ni mu uspelo, po 143 dnevih teka in 5.373 pretečenih kilometrih se je zgrudil, leto kasneje, 19. junija 1981 pa umrl v bolnišnici Royal Columbian v New Westministru. Dotlej so zanj pesti stiskali milijoni tisoči sodržavljanov, tudi papež Janez Pavel II je v Vatikanu molil za življenje 22-letnika, a temu več ni bilo pomoči.

Mislil je, da jo je odnesel srečno

12. aprila 1980 se je podal na 8.000-kilometrsko pot čez Kanado. Foto: Wikimedia Commons Terryja Foxa je od njegovega 18 leta razjedal rak, kostni rak, osteosarkom. Ko je leta 1976 doživel lažjo prometno nesrečo, v kateri jo je skupila predvsem pločevina njegovega avtomobila, sam pa jo je odnesel le z bolečim kolenom, je bil prepričan, da je imel srečo. A bolečina v kolenu, za katero je sprva mislil, da je le posledica udarca ob trčenju z avtomobilom, ni in ni izginila. Ko je leta 1977 vendarle obiskal zdravnika, je izvedel tisto, česar si ne želi nihče. Da ima raka in le 50 odstotkov možnosti preživetja.

Če bi mu diagnozo postavili samo dve leti prej, bi bila njegova možnost preživetja zgolj 15-odstotna, so mu povedali zdravniki. Foxu so amputirali desno nogo nad kolenom, prestal je kemoterapijo in opogumljen z napredkom pri zdravljenju raka nadaljeval šolanje kineziologije na univerzi Simon Fraser. Ponovno se je lotil košarke, tokrat na vozičku in z univerzitetno ekipo osvojil tri naslove državnega prvaka, a ves čas razmišljal o raziskavah raka in o tem, kakšen napredek pri boju s to boleznijo bi bil še mogoč, če bi bili ti programi bolje financirani.

Po 20 minutah teka sposoben preseči prag bolečine

Ko je med čakanjem na eno od svojih operacij naletel na članek o Dicku Traumu, Američanu, ki je leta 1976 kot prvi amputiranec pretekel znameniti Newyorški maraton, je padla ideja. Z dobrodelnim tekom bo zbiral sredstva za raziskave raka. Idejo o teku čez Kanado je zaupal le enemu prijatelju, sam pa se je lotil 14-mesečnega programa priprav, v katerem se je poskušal navaditi na tek s protezo, ki mu je sprva povzročala nemalo težav, ga žulila in mu povzročala neznosne bolečine.

Spoznal je, da bolečine po 20 minutah teka izginejo. Po 20 minutah je sposoben preseči prag bolečine. Preizkusil se je na 27-kilometrskem cestnem teku, da končal na zadnjem mestu, deset minut za predzadnjim tekačem, a ko je pritekel skozi cilj, so ga tam pričakali navdušeni in do solz ganjeni navijači. To je razkadilo še zadnje dvome, odločil se je, da bo s tekom čez Kanado zbral milijon kanadskih dolarjev in jih namenil zar raziskave raka. Kmalu je cilj povišal na 10 milijonov, naposled pa si je zaželel en dolar na vsakega Kanadčana. Teh je bilo takrat 24 milijonov.

"Nekje se bolečina mora končati" "Po 16-mesečnem trpljenju na kemoterapiji, ki me je izžela tako fizično kot psihično, sem ugotovil, da bo moje ozdravljenje le polovica moje misije. Ko sem zaznaval vzdušje na kliniki sem doživel pravo neprijetno streznitev. Tam so bili obrazi s pogumnimi nasmehi, pa obrazi, ki so se prenehali smejati. Bili so občutki pogumnega zavračanja realnosti kot tudi popolnega brezupa. Zavedel sem se, da moje poslanstvo ne bo sebično. Nisem sem mogel posloviti vedoč, da bodo ta čustva ostala, pa čeprav bom jaz svojih osvobojen. Nekje se bolečina mora končati, odločen sem bil, da se za ta cilj priženem do skrajnih meja," je utemeljil svoj nori načrt. Tek bo končal, pa četudi se bo moral plaziti, je še obljubil.

Maraton Upanja od Atlantika do Pacifika

Maraton upanja (Marathon of Hope) je začel 12. aprila leta 1980, v mesu St. John v Novi Funlandiji je namočil nogo v Atlantski ocean in krenil na 8.000-kilometrsko pot proti Pacifiku. V avtomobilu ga je spremljal prijatelj Doug Alward, prvi, ki mu je Fox zaupal idejo o prečkanju Kanade, a odzivi so bili sprva vse prej kot dobri, ne le, da ni zbiral denarja, soočal se je z nesramnimi vozniki na cesti, ko pa je 22. junija pritekel do Montreala na tretjini poti, je zbral že prek 200 tisoč dolarjev in postajal medijska senzacija, "tisti enonogi fant, ki želi doseči nemogoče".

Začel je v mrazu, med potjo so ga prale silovite nevihte, nato je naletel na hudo vročino, a dotlej ga je ob cesti vzpodbujalo na tisoče ljudi, številno so del poti pretekli z njim, dobil je policijsko spremstvo in nadaljeval s tekom. Pretekel je po en maraton na dan, 42 kilometrov, Dan za dnem, Ko je prispel v Ottawo, ga je pozdravila 16.000-glava množica, spoznal je premierja Pierra Trudeaua, kot častnega gosta so ga vabili levo in desno, v Torontu se mu je pri teku pridružila hokejska legenda Darryl Sittler, kasneje celo Bobby Orr …

Uspelo mu je priteči do Thunder Bayja. Foto: Wikimedia Commons

Po 143 dneh ga je telo dokončno izdalo

Vsakodnevno mučenje je Foxa načelo, konec avgusta je ugotavljal, da je popolnoma izmučen, še preden se loti teka, popadel ga je neobvladljiv kašelj in bolečine v prsnem košu, a je na krilih navdušene množice nadaljeval s tekom. Na opozorila zdravnikov se je požvižgal, 1. septembra, ko je že dosegel Thunder Bay, pa je bilo bolečin preveč. Ustavil se je in prosil, da ga odpeljejo v bolnišnico, naslednji dan je sporočil, da je po 143 dneh in 5.373 kilometrih njegovega maratona konec. Dotlej je zbral 1,7 milijona dolarjev, a dosegel nekaj veliko pomembnejšega. Javnost je osvestil o raku in težavah pri njegovem zdravljenju.

Simbol in navdih, ki kar traja in traja

Kanada je danse posejana s spomeniki in obeležji pogumnemu enonogemu maratoncu. Foto: Wikimedia Commons Sam je postal simbol boja, njegova prizadevanja so nadaljevali drugi, Kanadsko društvo rakavih bolnikov je dobilo podporo znanih javnih osebnosti, zbiranje sredstev se je nadaljevalo, sam pa je spet odšel na zdravljenje. Prejel je številne častne nazive, sprejeli so ga v hram slavnih, izbran je bil za kanadskega športnika leta, bil je tako slaven, da je v njegove roke brez težav prišlo tudi pismo, ki je bilo naslovljeno samo "Terry Fox, Kanada", donacije so medtem prihajale od vsepovsod, do aprila 1981 se jih je nabralo za 23 milijonov dolarjev.

Rak pa Foxu ni prizanašal, bolezen se je razširila na pljuča, kemoterapija ni več zalegla, tudi novo eksperimentalno zdravilo Interferon ne, 19. junija 1981 je bil spet sprejet v bolnišnico, padel v komo in 28. junija umrl, mesec dni pred svojim 23. rojstnim dnevom.

Terry Fox je kanadska dobrodelna ikona, dežela Javorjevega lista je posejana s spomeniki in obeležji neuničljivemu tekaču, njegovo ime nosi vsakoletni dobrodelni tek, ki pa ima svoje izpeljanke po celem svetu, Fundacija Terryja Foxa je za raziskave zdravljenja raka do leta 2018 zbrala 750 milijonov kanadskih dolarjev (483 milijonov evrov) in z zbiranjem nadaljuje tudi danes.

Preberite še: