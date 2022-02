Skakalci po OI nadaljujejo na Finskem, kjer ni najvišje uvrščenega Slovenca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

lahti, kvalifikacije in posamična tekma (m)

Smučarski skakalci se po olimpijskih igrah na tekme svetovnega pokala vračajo v Lahtiju, kjer jih čaka naporen konec tedna z dvema posamičnima in ekipno tekmo. Prva individualna preizkušnja bo že danes ob 17. uri, kvalifikacije se bodo začele ob 15.30. Tekme na Finskem bo izpustil najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu, šesti Anže Lanišek, ki je zbolel.

Moški svetovni pokal v smučarskih skokih se bo med petkom in nedeljo nadaljeval na Finskem. Lahti bo danes gostil prestavljeno posamično tekmo iz Sappora, v soboto bodo skakalci moči združili na ekipni tekmi, v nedeljo pa sledi še ena posamična tekma.

Glavni slovenski trener Robert Hrgota bi lahko računal na sedmerico, a je na Finsko odpotovala šesterica, saj je najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu Anže Lanišek zbolel. V Lahtiju bodo tako tekmovali vsi štirje olimpijci Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, vrača se Žiga Jelar, ki je navduševal v celinskem pokalu, prvič to sezono pa si je nastopil v svetovnem pokalu zagotovil tudi Anže Semenič.

Ob 15.30 bodo na sporedu kvalifikacije, tekma je predvidena ob 17. uri. Obeta se nadaljevanje hudega boja za veliki kristalni globus, vodilni Nemec Karl Geiger ima le tri točke prednosti pred Japoncem Rjojujem Kobajašijem.



