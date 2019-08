Nekdanja stratega Olimpije izzivata zmaje, Aluminij najljubša stranka Mure

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijači Brava so prejšnjo nedeljo v Ljudskem vrtu videli poraz ljubljencev (0:4).

Navijači Brava so prejšnjo nedeljo v Ljudskem vrtu videli poraz ljubljencev (0:4). Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Osmi krog Prve lige Telekom Slovenije se bo začel že danes v Ljubljani z obračunom za sedmo mesto, Olimpija bo prvič po 19 letih gostovala v Sežani, vodilni Aluminij bo v sobotnem derbiju edinih neporaženih ekip gostil Muro, Celjani so veliki favoriti proti Rudarju, branilec naslova Maribor pa bo naredil vse, da Domžale ostanejo na zadnjem mestu.

Še obveznosti v 8. krogu, nato pa sledita reprezentančni premor in priložnost za prvi daljši počitek prvoligaških klubov v tej sezoni. Začelo se bo v Spodnji Šiški, kjer se bosta danes ob 17. uri udarila Bravo in Triglav. V neposrednem spopadu za sedmo mesto, ki si ga lahko v neposrednem prenosu ogledate na Planet 2, bodo Ljubljančani poskušali izkoristili prednost domačega igrišča in doseči drugo zmago, odkar se prvič družijo z elito, Gorenjci pa bodo iskali pot iz krize, hkrati pa se želeli odkupiti navijačem za katastrofalno predstavo proti Celju (0:6).

"Naši igralci se zavedajo pomembnosti vsakega šprinta, dvoboja, skoka in dejstva, da se moramo boriti do zadnjega atoma moči," poudarja trener Brava Dejan Grabić, njegov soimenjak in stanovski kolega pri Triglavu Dejan Dončić pa sporoča: "Vse je odvisno od nas, prvi pogoj za uspeh je, da je naša ekipa na pravi ravni in da vsak posameznik da vse od sebe." Pri gostih zaradi kazni ne bo smel igrati Žan Kumer.

Tabor v Sežani že vzel mero Olimpiji

Darko Karapetrović je pred 19 leti v dresu Sežane zatresel mrežo Olimpije. Foto: Vid Ponikvar V soboto bo slavnostno na stadionu Rajko Štolfa v Sežani, kjer bo prvič po 19 letih gostovala ljubljanska Olimpija. Starejši ljubitelji nogometa še pomnijo dvoboj v sezoni 2000/01, ki ga je Tabor na domačih tleh dobil s 3:2, zmagoviti zadetek za Kraševce pa je globoko v sodnikovem podaljšku dosegel Dalmatinec Romano Obilinović.

Na tisti tekmi je prvi gol za Tabor dosegel Darko Karapetrović, poznejši prvi trener Olimpije, zdaj pa pomočnik stratega češnjic Andreja Razdrha. Tako lahko nekdanja stratega zmajev v soboto zagrenita življenje nekdanjemu delodajalcu, na katerega ju vežejo posebni spomini. Ljubljanska obramba bo tokrat najbolj osredotočena na Predraga Sikimića, 37-letnega srbskega napadalca, ki je s šestimi zadetki prvi strelec tekmovanja.

Zeleno-beli bodo poskušali prekiniti niz prvenstvenih tekem, v katerih so zaman lovili zmago. Proti Aluminiju (0:1) in Muri (1:1) so osvojili le točko ter vodilni položaj predali Kidričanom. "Tabor Sežana je dobra ekipa. Vemo, da moramo iti na zmago. Seveda bo težko, vendar pa mora iti Olimpija v vsakem primeru na zmago," je odločen Safet Hadžić, ki komaj čaka reprezentančni premor, pa tudi konec prestopnega roka, po katerem bo točno vedel, s katerimi igralci bo lahko nadaljeval prvoligaško zgodbo.

Aluminij najljubša stranka Mure

Aluminij je na zadnji domači tekmi v slabo voljo spravil Olimpijo (1:0). Foto: Miloš Vujinović/Sportida Derbi 8. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo potekal v Kidričevem. Če bi nekdo pred začetkom sezone napovedal, da bo prvi Aluminij, Domžale pa zadnje, ga zagotovo ne bi jemali preveč resno. Če bi dodal, da bo imel Aluminij konec avgusta petkrat več točk od Domžal, bi ga premerili s še bolj začudenim pogledom, podobno bi veljalo, če bi drzno napovedal, da bosta po sedmih krogih izmed prvoligaških klubov neporažena le še Aluminij in Mura. A realnost je takšna, da bi imel prav.

Kidričani in Sobočani so v tej sezoni še brez poraza, odlične predstave pa so jih pripeljale na oziroma pod vrh prvoligaške lestvice. Če bi Mura dobila prestavljeno srečanje z Domžalami, ki bo odigrano 12. septembra, bi celo sestavljala vodilni dvojec z enakim številom točk. V soboto bosta kluba poskrbela za veliki derbi.

Srečanje med Aluminijem in Muro bo deležno posebne časti in pozornosti, udarila se bosta še neporažena. Gostitelje v tej sezoni odlikuje jeklena obramba, dvojec Ilija Martinović in Ivan Kontek je tako zbran, da se je mreža Aluminija zatresla zgolj trikrat, Prekmurci pa lahko računajo na pomoč zvestih navijačev, ki jih spremljalo na vsakem gostovanju.

V Kidričevo jih bo prišlo ogromno, Ante Šimundža pa na tekmi ne bo smel računati na kaznovanega Luko Šušnjaro. Črno-beli bodo slušali nadaljevati imeniten niz proti Aluminiju. V prejšnji sezoni so dobili prav vse štiri medsebojne tekme.

Po dolgem času savinjsko-šaleški derbi s celjskimi navijači

Dušan Kosić je prejšnji konec tedna popeljal Celjane do rekordno visoke zmage nad Triglavom. Foto: Vid Ponikvar Nedelja prinaša dve poslastici. Savinjsko-šaleški derbi bo odgovoril na vprašanje, ali je celjska ekipa še vedno v naletu. Čeprav Celjanom na začetku sezone ni kazalo najbolje, stolček Dušana Kosića pa se je že nevarno tresel, je nato sledila rapsodija v rumeno-modrem. Zmage se nizajo druga za drugo, zadnja pa je naredila močan vtis na tekmece, saj so grofje, ki jih po novem spremlja tudi navijaška skupina, v Kranju ponižali Triglav kar s 6:0. Kosić je z izjemno mlado ekipo ujel ritem, ki je klub popeljal tik pod vrh, na mesta, ki dišijo po Evropi.

Knapi so od zgornje polovice razpredelnice oddaljeni kar nekaj točk. Pod vodstvom Janija Žilnika še niso zmagali, na zadnji tekmi pa so doma remizirali s Taborom. Celjski klub, ki bo prihodnji teden praznoval 100-letnico, bo poskušal sosedom zagreniti življenje in jih prisiliti, da bodo prvo zmago iskali šele po reprezentančnem premoru.

Utrujeni Maribor pri ranjenih Domžalah

Maribor je v četrtek po remiju proti Ludogorcu (2:2) končal evropsko sezono. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Osmi krog se bo končal v Domžalah, kjer skoraj ne mine več dan, ne da bi rumena družina predstavila novega igralca. V poletnem prestopnem roku je potekal zgoščen promet v obeh smereh, Simon Rožman pa išče pravo kombinacijo, ki bi rumene izvlekle iz rezultatske krize.

Domžalčani, čeprav se ponašajo s kopico izkušenih in uveljavljenih igralcev, še vedno čakajo na prvo zmago. Jo bodo pozdravili proti branilcu naslova? Temu so v zadnjih sezonah večkrat prekrižali načrte.

Pri gostih bo imel poseben motiv Rudi Požeg Vancaš, ki se je pred leti dokazoval v Domžalah, a v mestu ob Kamniški Bistrici ni našel sreče. V četrtek se je izkazal proti Ludogorcu s podajo in zadetkom. Pri izbrancih Darka Milaniča bi se lahko v nasprotju z Domžalčani po napornem evropskem četrtku z žalostnim koncem pokazala utrujenost, po drugi strani pa je Maribor z (delnim) preobratom in fanatičnim bodrenjem občinstva dokazal, da se vrača na stare tirnice, ki bi ga lahko odpeljale bistveno višje od zdajšnjega šestega mesta.

Prva liga Telekom Slovenije, 8. krog:

Lestvica: