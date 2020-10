Vodilna Mura spet izgubila, drenjanje na vrhu po zmagah Olimpije in Maribora

Po tem, ko je pred reprezentančnim premorom izgubila proti Bravu, je vodilna Mura brez samcate točke ostala še drugič v nizu. V nedeljo zvečer je doma z 1:2 izgubila proti Aluminiju. Kidričani so prvič do vodstva prišli po 27. minutah tekme, ko je z enajstih metrov zadel Lucas Mario Horvat. Pet minut pozneje je bilo že 1:1, ko je lepo akcijo Mure v gol spremenil Kevin Žižek.

To še ni bil zadnji gol prvega polčasa, saj je v 43. minuti prišlo do nove spremembe izida na semaforju. Po solo akciji je za novo vodstvo Aluminija zadel Tilen Pečnik in, kot se je izkazalo kakšno uro pozneje, postavil tudi končni izid tekme.



Zmagoviti gol Tilna Pečnika v Murski Soboti:

Tak razplet tekme v Murski Soboti je poskrbel, da imamo zdaj na vrhu lestvice veliko gnečo. Mura je sicer še vedno vodilna, a ji s točko zaostanka za ovratnih dihajo Tabor, Olimpija in Maribor.

Zmagovalca na derbiju med Olimpijo in Celjem v Stožicah je z golom v 85. minuti odločil Miral Samardžić. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Samardžić v slogu pravega napadalca za pomembne tri točke

Olimpija je v derbiju kroga v Stožicah premagala Celje z 1:0 in prišla do tretje zmage v zadnjih štirih prvenstvenih tekmah, v katerih je osvojila deset točk. Ljubljančani so bili boljši od prvakov, ki tokrat niso pokazali veliko, a do odločilnega zadetka prišli šele tik pred koncem tekme.

Odločilen gol Mirala Samardžića v Stožicah:



V 85. minuti je vse večji pritisk Olimpije proti vratom unovčil Miral Samardžić, ki je atraktivno zadel po kotu Mihaila Caimacova. Kapetan Olimpije je prišel do sploh prvega zadetka v slovenski prvoligaški konkurenci, zadel pa atraktivno, v slogu najboljših napadalcev.

Tabor spet zmagal v Sežani, kjer smo videli gol v slogu Ačimovića

V prvi nedeljski tekmi je Tabor v Sežani prišel še do četrte domače zmage v tej sezoni, potem ko je v obračunu ekip, ki sta prijetni presenečenji sezone, prišel do zmage z 2:0. Najprej je s tretjim prvenstvenim golom sezone sredi prvega polčasa zadel Grk Christos Rovas in izid je ostal nespremenjen vse do zadnje minute tekme, potem pa smo videli gol, kot ga vidimo redko.



Gol Leona Severa v slogu Milenka Ačimovića:



Po veliki napaki vratarja Brava Mitje Orbanića je do žoge malo pred sredino igrišča prišel Leon Sever, ustrelil in – zadel. Gol, ki spominja na nepozabni zadetek Milenka Ačimovića na tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2000 za zmago z 2:1 nad Ukrajino na legendarnem Bežigradu novembra leta 1999.

Rudi Požeg Vancaš se je v Novi Gorici izkazal z mojstrskim golom in lepo asistenco. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Camoranesijev Maribor je bil tokrat prepričljiv

Obe sobotni tekmi slovenskega prvenstva sta bili na Primorskem.

Zvečer je Maribor, na klopi katerega je po le dveh točkah v zadnjih treh tekmah trenerju Mauru Camoranesiju pred gostovanjem v Novi Gorici voda že pošteno tekla v grlo, zlahka premagal Gorico, ki jo očitno čaka krčevit boj za obstanek, saj ostaja pri zgolj štirih točkah.

Povratniki med prvoligaše tudi tokrat niso nudili posebnega odpora Mariboru, ki je do prvega gola prišel že ob polčasu, ko je odlično strelsko formo potrdil Nemanja Mitrović. Potem ko je prejšnji teden v dresu Slovenije na prijateljski tekmi proti San Marino dosegel kar dva gola, je tokrat zadel v 16. minuti.

Mojstrovina Rudija Požega Vancaša v Novi Gorici:



V drugem polčasu je Maribor vodstvo povišal v 62. minuti, ko je s prvim prvenstvenim golom sezone za pravcato mojstrovino poskrbel Rudi Požeg Vancaš in spomnil na formo izpred dobrega leta dni, ko je bil v sezoni 2018/19 izbran za najboljšega posameznika Prve lige Telekom Slovenije. V 75. minuti je z enajstmetrovke, ki jo je priigral Jasmin Mešanović, zadel še Rok Kronaveter, piko na i visoki zmagi vijoličastih pa je po lepi podaji Požeg Vancaša postavil Denis Klinar v 84. minuti.

Nekdanji napadalec Maribora prinesel zmago Kopru

V prvi sobotni tekmi je novinec med prvoligaši Koper gostil Domžale, ki spet zaostajajo za pričakovanji in ne kažejo najboljše podobe. Tako je bilo tudi tokrat na Bonifiki, kjer so Koprčani, ki so med tednom v zaostali tekmi prišli do točke v Kidričevem, do zmage z 2:0 prišli, potem ko je oba gola na tekmi zabil Nardin Mulahusejnović.

Prvi gol Nardina Mulahusejnovića na tekmi v Kopru:

Bosanski napadalec, ki se je v Koper preselil iz Maribora, je najprej zadel v prvem in potem še na začetku drugega polčasa, s tem pa prišel še do četrtega in petega prvenstvenega gola sezone in skočil na vrh lestvice strelcev. Koprčani so z drugo zmago sezono, prvo na svojem stadionu, na lestvici preskočili Domžale, ki so še na tretji tekmi v nizu ostale brez zmage.

Prva liga Telekom Slovenije, 7. krog: Sobota, 17. oktober:

Koper : Domžale 2:0 (1:0)

Mulahusejnović 26., 52.



Gorica : Maribor 0:4 (0:1)

Mitrović 16., Požeg Vancaš 62., Kronaveter 75./11m, Klinar 84. Nedelja, 18. oktober:

Tabor Sežana : Bravo 2:0 (1:0)

Rovas 24., Sever 90.



Olimpija : Celje 1:0 (0:0)

Samardžić 85.



Mura : Aluminij 1:2 (1:2)

Žižek 32.; Horvat 27./11m, Pečnik 43.

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 - Nardin Mulahusejnović (Koper),

4 – Đorđe Ivanović (Olimpija),

3 – Andrija Filipović (Mura), Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura), Rok Kronaveter (Maribor), Jasmin Mešanović (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Žan Žužek (Koper)

Tabor : Bravo (foto Grega Valančič/Sportida):