Camoranesi še bolj prepričan, da gre Maribor v pravo smer

Mauro Camoranesi je v peti tekmi v vlogi trenerja Maribora prišel do druge zmage. Ob tem je dvakrat remiziral in enkrat izgubil.

Po evropski sramoti proti sevenoirskemu Colerainu se je moral od klopi Maribora ekspresno posloviti Hrvat Sergej Jakirović. Takrat je športni direktor vijoličastih Oliver Bogatinov povlekel potezo, ki ji je večina ploskala. Iz Sežane je pripeljal slovitega Maura Camoranesija, ki je na klopi Tabora pustil pečat.

Ko je nekdanji dolgoletni italijanski reprezentant argentinskih korenin, ki se lahko pohvali celo z naslovom svetovnega prvaka iz leta 2006, vrsto let pa je navduševal tudi v majici torinskega Juventusa, sprva remiziral z 1:1 v Domžalah, potem pa na drugi tekmi v Ljudskem vrtu s 4:1 odpihnil Bravo, so začeli ploskati tudi tisti dvomljivci, ki so bili pred tem zadržani.

Potem je sledil remi proti Celju z 2:2, nato boleč, nov poraz v Sežani proti Taboru z 1:3, in pred reprezentančnim premorom še neprepričljiv remi proti Olimpiji (1:1) in Camoranesijev status med navijači se je hitro spremenil. Po prepričljivem porazu na prijateljski tekmi proti graškemu Sturmu z 0:3, ki jo je Maribor odigral prejšnji teden, je bilo vse več kritikov, zato je marsikdo nestrpno pričakoval, kaj sledi v prvi tekmi po dvotedenskem reprezentančnem premoru.

Zmaga. In to, vsaj rezultatsko zelo prepričljiva. Maribor je povratnike med prvoligaše premagal s 4:0 in prišel do najbolj prepričljive zmage v tej sezoni. Logično, po tekmi je bil trener Camoranesi zadovoljen. Nič čudnega, saj je o tem, da gre njegova ekipa v pravo smer, govoril tudi po zadnjih, slabših rezultatih. Zdaj je v to, da dela dobro, seveda prepričan še bolj.

Trener Maribora je lahko zadovoljen tudi zaradi tega, ker se je z golom in asistenco izkazal Rudi Požeg Vancaš, čigar prava podoba bi prišla vijoličastim še kako prav. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Zadovoljen predvsem zato, ker je videl ekipo

"Videl smo, kar si želimo videti. Še večjo mero intenzivnosti in agresivnosti z naše strani. Ekipa, ki je igrala v višjem ritmu kot doslej in tako igrala vso tekmo. Lahko smo zelo zadovoljni s prikazanim. Še posebej sem vesel za strokovni štab in moštvo," je po tekmi v Sežani povedal Camoranesi.

"Vesel sem, da nismo prejeli gola. Ko je tako, povečaš možnosti za uspeh. Po prejetem golu moraš porabiti dvakrat več moči, da prideš do zmage. Ob učinkovitosti veseli, da smo ohranili mrežo nedotaknjeno. V celoti sem zadovoljen predvsem zato, ker sem na igrišču videl ekipo. Smer je prava. Zdaj je pomembno, da nadaljujemo z delom in napredujemo," je še povedal trener Maribora.

Ni čas za evforijo. Še zdaleč ne.

"Rezultat ne spreminja ničesar. Še vedno je pred nami 29 krogov. To je pot, ki jo želimo zgraditi, da bo naša zgodba pozitivna. Videl sem pozitivne zadeve. Ekipo, ki ima željo. Nam, ki delamo vsak dan z moštvom, bo ta tekma pomagala s pomembnimi spoznanji," je še dejal Camoranesi po prepričljivi zmagi, po kateri seveda ni prostora za evforijo.

Nenazadnje je Maribor vse do 62. minute, ko je Rudi Požeg Vancaš z evrogolom poskrbel za povišanje vodstva na 2:0, vodil za le en gol in tekmo odločil šele v zadnji tretjini igre.

Mojstrski gol Rudija Požega Vancaša:



Prav tako je treba upoštevati dejstvo, da je Gorica trenutno na zadnjem mestu prvenstvene lestvice kot tudi to, da Maribor Novogoričane v zadnjih letih redno premaguje. Na zadnjih devetih tekmah je namreč zabeležil devet zmag.

Mariborčani bodo sicer vnovič na delu že v torek, ko se bodo v pokalnem tekmovanju pomerili proti drugoligašu velenjskemu Rudarju. V prvenstvu jih potem v soboto čaka domača tekma proti Kopru.