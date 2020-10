Camoranesiju je odleglo, po treh tekmah je le prišel do zmage

Novogoričani in Mariborčani so odigrali 98. medsebojni ligaški obračun in že v prejšnjih je bila precej uspešnejša ekipa v vijoličnih dresih. Tudi danes je bilo tako, posledično pa se nadaljuje goriški niz brez zmage proti Mariboru, ki se je začel avgusta 2016. Maribor je s tretjo zmago vsaj začasno skočil na drugo mesto, Gorica, ki je odpor nudila bolj ali manj le v prvem polčasu, pa ostaja zadnja.

Pri Mariborčanih niso mogli računati na Aljošo Matka po okužbi z novim koronavirusom, Martin Milec je poškodovan, Gregor Bajde ni pripravljen, Mauro Camoranesi pa tokrat med drugimi ni računal na Kenana Pirića, Andreja Kotnika, Reneja Miheliča in Felipeja Santosa.

Gosti so povedli v 16. minuti, ko je po kotu Roka Kronavetra z leve strani z glavo zadel Nemanja Mitrović. Aleksandar Bjelica je na drugi strani poskusil s slabih 20 metrov z leve strani in žogo poslal malo mimo vrat, v 38. minuti pa je pri Mariboru od daleč zgrešil Kronaveter. Malce zatem je previsoko meril Jasmin Mešanović malce z desne strani.

Rudi Požeg Vancaš se je izkazal z mojstrskim golom, ki je prelomil tekmo. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

V 50. minuti je s prostega strela nevarno meril Kronaveter, Darko Marjanović pa je žogo preusmeril čez prečko. Mariborčani so sicer odločneje začeli drugi polčas, v 61. minuti se je tako pred vratarjem domačih znašel Kronaveter, a mu ni uspelo žoge poslati mimo Marjanovića.

V 62. minuti pa so Štajerci le podvojili prednost, Rudi Požeg Vancaš je prišel do strela z roba kazenskega prostora malce z leve strani in žogo ob nasprotni vratnici poslal v mrežo.

Prednost Maribora je še narasla v 75. minuti, ko je Kronaveter izkoristil enajstmetrovko, ki jo je zakrivil Marjanović, ko je podrl Mešanovića. Ta je poskusil v 79. minuti malo z leve, a je bil takrat goriški vratar na mestu.

Na drugi strani je Miha Kavčič močno sprožil v 80. minuti, pred Ažbetom Jugom pa je glavo podstavil Špiro Peričić. V 84. minuti pa so gosti še četrtič zadeli, ko je Požeg Vancaš borbeno žogo obdržal v igrišču in jo v padcu poslal pred vrata Gorice, kamor je pritekel Denis Klinar in zadel z glavo.

Gorica bo v 8. krogu v soboto gostovala v Celju, Maribor pa bo gostil Koper.

Gorica : Maribor 0:4 (0:1)

Športni park, omejeno število gledalcev, sodniki: Balažič, Pospeh, Kasapović.



Strelci: 0:1 Mitrović (16.), 0:2 Požeg Vancaš (62.), 0:3 Kronaveter (75./11 m), 0:4 Klinar (84.).



Gorica: Marjanović, Hodžić, Tomiček, T. Kavčič, M. Kavčič, Bjelica (od 82. Marinič), Grudina, Nkama (od 60. Oyewusi), Cvijanović (od 82. Kačinari), Velikonja, Smajlagić.

Maribor: Jug, Klinar, Martinović, Mitrović, Peričić, Kolmanič, Vrhovec (od 81. Dervišević), Pihler (od 81. Cretu), Požeg Vancaš (od 85. Repas), Kronaveter (od 85. Tavares), Mešanović (od 85. Mlakar).



Rumeni kartoni: M. Kavčič; Martinović, Mitrović, Pihler.

Potek tekme v živo: