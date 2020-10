Branilec Samardžić v slogu napadalca v 85. minuti za veliko zmago

V obračunu ekip, ki sta julija v neposrednem dvoboju odločali o naslovu prvaka, je danes na koncu s tesnim izidom slavila domača zasedba in se tako državnim prvakom nekoliko oddolžila za razplet prejšnjega obračuna.

Obe moštvi sta v novi sezoni v zelo spremenjenih postavah, pred dvobojem so bili za točko v boljšem položaju Ljubljančani.

Vsaj v prvem polčasu sta ekipi uprizorili nekakšno šahovsko nogometno partijo. Igra je bila previdna, brez kakšnih izrazitih priložnosti, terensko premoč pa so sicer imeli domači.

Pri teh je tokrat prvič že v prvi postavi zaigral v prejšnji sezoni najboljši strelec Ante Vukušić, pri Celjanih pa je bil v prvi postavi tudi nova okrepitev Roman Bezjak, še pred dvema mesecema v zelenem dresu.

Sam začetek je bil celjski, gostje so nekoliko pritisnili v uvodnih desetih minutah, toda vratar Žiga Frelih ni bil ogrožen. Najprej ga je preizkusil Nino Pungršek, potem še Filip Dangubić.

Pozneje so vajeti igre prevzeli domači, toda z izjemo akcije Đorđeta Ivanovića v 20. minuti, ko je po obratu močno streljal z roba kazenskega prostora in je Matjaž Rozman žogo odbil v kot, prave nevarnosti za goste ni bilo.

O razmerju moči v prvem delu priča tudi podatek o kotih (7:1), po katerih pa tudi ni bilo pravega učinka zeleno-belih.

V nadaljevanju pa so zmaji stopnjevali pritisk in vse bolj prevladovali na terenu. Za Celjane je edini nekoliko nevarneje poskusil le Dangubović v 55. minuti, a tudi po njegovem strelu od daleč je šla žoga mimo vrat.

Na domači strani pa je v 65. minuti Andres Vombergar dobro sprejel podajo na kakšnih sedmih metrih, a ni bil dovolj natančen, še bolj nevarno pa je bilo deset minut pozneje, ko je Vukušić izvajal prosti strel s kakšnih 25 metrov z leve strani, meril v daljši kot vrat Celjanov, Rozman pa se je moral močno potruditi, da je žogo spravil v kot. V 80. so domači zahtevali najstrožjo kazen po padcu Mihaila Caimacova v kazenskem prostoru, a je niso dobili.

Odločitev je padla v 85. minuti. Pritisk domačih se je obrestoval po še enem kotu (skupno razmerje na koncu kar 12:1), ko je bil pred vrati zelo spreten kapetan Miral Samardžić. V padcu in s hrbtom obrnjen proti golu je ob Josipu Ćalušiču še prišel do strela in poslal žogo v gol.

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani 25. oktobra gostovali v Sežani, Celjani pa bodo dan prej gostili Gorico.

Olimpija : Celje 1:0 (1:0)

Stadion Stožice, omejeno število gledalcev, sodniki: Jug, Vukan, Kordež.



Strelec: 1:0 Samardžić (85.).



Olimpija: Frelih, Vukušić (od 88. Kapun), Elšnik, Ljaskov (od 53. Fink), Vombergar (od 79. Bosić), Samardžić, Marin, Caimacov, Andrejašič, Ivanović (od 88. Perković), Korun.

Celje: Rozman, Stojinović, Ćalušić, Pungaršek (od 63. Novak), Bezjak (od 63. Kuzmanović), Kerin, Vrbanec (od 87. Šporn), Brecl, Benedičič (od 73. L. Štravs), Zaletel, Dangubić (od 88. Koritnik)



Rumeni kartoni: Samardžić, Caimacov, Elšnik; Ćalušić, Benedičič, L. Štravs.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Olimpija je prišla do nove zmage. Zasluženo.



gol Mirala Samardžića





GOOOL!!! No, pa smo tudi v Stožicah dočakali prvi gol, dosegla pa ga je Olimpija, ki je bila v zadnjih minutah vse bolj nevarna. Po že 12. kotu Ljubljančanov na tekmi je v polno meril kapetan Olimpije Miral Samardžić. Izkušeni branilec je do svojega sploh prvega gola v prvi slovenski ligi prišel v slogu najboljših napadalcev, na zelo atraktiven način.



75. minuta: po daljšem času brez večjih priložnosti je imela Olimpija s kakšnih 20 metrov na voljo prosti strel. K žogi je pristopil Ante Vukušić in jo odlično zadel, a se je z novo obrambo izkazal Matjaž Rozman v vratih Celja.



55. minuta: zdaj pa najlepša priložnost Celja do zdaj. Do strela z roba kazenskega prostora je poizkusil Filip Dangubić in za las zgrešil cilj.



50. minuta: streljal je Timi Max Elšnik, a ne preveč dobro. Ostaja pri izidu 0:0.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA: kaj nas v Stožicah čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS: kljub številnim ofenzivno naravnanim nogometašem na igrišču v prvih 45 minutah obračuna Olimpije in branilcev naslova iz Celja nismo videli kaj prida zanimivega dogajanja. Tudi gola, seveda, ne. Rezultat je 0:0, le upamo pa lahko, da bo dogajanje v drugem delu igre veliko bolj zanimivo.



30. minuta: za nami je pol ure igre v Stožicah, rezultat pa še vedno 0:0. Tudi dogajanje na igrišču največjega slovenskega stadiona, kjer spremljamo derbi kroga, ni preveč zanimivo.



strel Đorđeta Ivanovića





19. minuta: zdaj pa bi v Stožicah skoraj dočakali prvi gol. Kdo drug kot trenutno najboljši strelec lige Đorđe Ivanović je mojstrsko prišel do strela na robu kazenskega prostora in natančno meril pod prečko, a se je z obrambo izkazal Matjaž Rozman v vratih Celja in pokazal, zakaj je bil v prejšnji sezoni izbran za najboljšega vratarja v ligi.



15. minuta: za nami je prvih četrt ure igre v Stožicah, kjer pa se za zdaj ni zgodilo še nič pomembnega.



ZAČETEK TEKME! Tekma sej e začela. S sredine igrišča so krenili Celjani.



ZAČETNI ENAJSTERICI: pred nami je derbi kroga. V Stožicah gostujejo prvaki, vsaj po začetni postavi Olimpije sodeč, pa se obeta festival zadetkov. Trener Ljubljančanov v igro namreč pošilja zelo ofenzivno postavitev, v kateri so mesto našli najboljši strelec lige v prejšnji sezoni Ante Vukušić, ob njem trenutno najboljši strelec lige Đorđe Ivanović, od prve minute pa igrajo tudi Andres Vombergar, Timi Max Elšnik in Luka Marin. Omeniti velja, da je na klopi Ljubljančanov po dolgem času tudi nekdanji kapetan Olimpije Nejc Vidmar.



Zanimiva je tudi začetna enajsterica Celja. V njej je mesto našel Roman Bezjak, ki je še v prejšnji sezoni igral za Olimpijo, ta teden pa okrepil Celje in se vrnil v klub, pri katerem je prvič opozoril nase.

Začetna postava za tekmo s Celjem.



Klop: Vidmar, Fink, Kapun, Šme, Bosić, Blagaić, Bagarić, Kurež, Perković.#verjamemvzmaje pic.twitter.com/biGYuaCiR6 — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) October 18, 2020 🟡🔵1️⃣1️⃣..brez poškodovanih Denisa Marandicija, Advana Kadušića in Ivana Božića, Roman Bezjak od prve minute - začeto delo nadaljuje tam, kjer ga je končal: v Stožicah, 138. v rumeno - modrem dresu ⚽️#DržavniPrvaki #MojeMestoMojKlub#GremoCele💛💙 pic.twitter.com/Q2MJrj30st — NK Celje (@NKCelje) October 18, 2020 Olimpija je prišla do nove zmage. Zasluženo.No, pa smo tudi v Stožicah dočakali prvi gol, dosegla pa ga je Olimpija, ki je bila v zadnjih minutah vse bolj nevarna. Po že 12. kotu Ljubljančanov na tekmi je v polno meril kapetan Olimpije. Izkušeni branilec je do svojega sploh prvega gola v prvi slovenski ligi prišel v slogu najboljših napadalcev, na zelo atraktiven način.po daljšem času brez večjih priložnosti je imela Olimpija s kakšnih 20 metrov na voljo prosti strel. K žogi je pristopilin jo odlično zadel, a se je z novo obrambo izkazalv vratih Celja.55. minuta: zdaj pa najlepša priložnost Celja do zdaj. Do strela z roba kazenskega prostora je poizkusilin za las zgrešil cilj.streljal je, a ne preveč dobro. Ostaja pri izidu 0:0.kaj nas v Stožicah čaka v drugih 45 minutah?kljub številnim ofenzivno naravnanim nogometašem na igrišču v prvih 45 minutah obračuna Olimpije in branilcev naslova iz Celja nismo videli kaj prida zanimivega dogajanja. Tudi gola, seveda, ne. Rezultat je 0:0, le upamo pa lahko, da bo dogajanje v drugem delu igre veliko bolj zanimivo.za nami je pol ure igre v Stožicah, rezultat pa še vedno 0:0. Tudi dogajanje na igrišču največjega slovenskega stadiona, kjer spremljamo derbi kroga, ni preveč zanimivo.zdaj pa bi v Stožicah skoraj dočakali prvi gol. Kdo drug kot trenutno najboljši strelec ligeje mojstrsko prišel do strela na robu kazenskega prostora in natančno meril pod prečko, a se je z obrambo izkazalv vratih Celja in pokazal, zakaj je bil v prejšnji sezoni izbran za najboljšega vratarja v ligi.za nami je prvih četrt ure igre v Stožicah, kjer pa se za zdaj ni zgodilo še nič pomembnega.Tekma sej e začela. S sredine igrišča so krenili Celjani.pred nami je derbi kroga. V Stožicah gostujejo prvaki, vsaj po začetni postavi Olimpije sodeč, pa se obeta festival zadetkov. Trener Ljubljančanov v igro namreč pošilja zelo ofenzivno postavitev, v kateri so mesto našli najboljši strelec lige v prejšnji sezoni, ob njem trenutno najboljši strelec lige, od prve minute pa igrajo tudiin. Omeniti velja, da je na klopi Ljubljančanov po dolgem času tudi nekdanji kapetan OlimpijeZanimiva je tudi začetna enajsterica Celja. V njej je mesto našel Roman Bezjak, ki je še v prejšnji sezoni igral za Olimpijo, ta teden pa okrepil Celje in se vrnil v klub, pri katerem je prvič opozoril nase.

Pred tekmo:

Ob 17. uri bo še kako zanimivo v Stožicah. Ko sta se Olimpija in Celje pomerila zadnjič, je njun spopad neposredno odločal o naslovu prvaka. Udarila sta se v zadnjem krogu v knežjem mestu, dramatična tekma pa se je končala brez zmagovalca (2:2), kar je Celjanom zadoščalo za zgodovinski uspeh. Ljubljančani bi za naslov prvaka potrebovali le še en zadetek, tako pa so končali sezono na tretjem mestu, kar ni zadovoljilo vodstva kluba.



Predsednik Milan Mandarić je pričakoval več. Po koncu sezone je sledila občutna prevetritev igralskega kadra zmajev. Novince se vedno bolj poznajo, predstave zeleno-belih pa so iz tedna v teden bolj uigrane. Bo napredek viden tudi proti branilcem naslova, ki so prav tako prekinili rezultatsko krizo in začeli nizati zmage?



Pri Olimpiji je najbolj nevaren Srb Đorđe Ivanović. V kratkem času je za zmaje zadel v polno že štirikrat in je najboljši strelec tekmovanja. Med strelce se je vpisal tudi na zadnjem derbiju v Mariboru (1:1), po katerem je sledil reprezentančni premor. "Premor smo zelo dobro izkoristili. Teh deset dni smo oddelali zelo dobro. Popravili smo določene zadeve, ki so nam manjkale na prejšnjih tekmah. Že v nedeljo bomo to pokazali na igrišču," napoveduje prvi vratar zmajev Žiga Frelih. Pri Ljubljančanih bo zaradi poškodbe manjkal Michael Pavlović, Matic Fink pa je odpravil poškodbo mišice in se vrača v zasedbo.