Kapetan Olimpije ga noče izpostavljati, sodnikom pošilja sporočilo #video

Trener Olimpije Dino Skender je proti Celju v enajsterico uvrstil kar tri napadalce, na koncu pa je za zlata vreden zadetek, s katerim so se zmaji na lestvici povsem približali vodilni Muri, z atraktivnim strelom poskrbel branilec Miral Samardžić. ''Danes sem ga dal jaz, drugič ga bo kdo drug. To je ekipno delo,'' ni hotel izpostavljati zadetka, sicer njegovega prvenca v prvi ligi. Gostujoči strateg Dušan Kosić nam je po bolečem porazu zaupal, kaj ga je najbolj zmotilo.

Derbi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Olimpijo in Celjem, velika ponovitev odločilnega spopada za zadnjo prvenstveno krono, je pripadel Ljubljančanom. Zmaji so strli odpor prvakov Celjanov, strelskega prvenca v prvi ligi pa se je veselil kapetan zmajev Miral Samardžić. ''Pričakovali smo, da bodo Celjani trd, agresiven nasprotnik, a smo se podobno zoperstavili njihovi igri. V drugem polčasu so se povlekli nazaj, mi smo to izkoristili in v zadnjih minutah zabili gol. Zasluženo smo zmagali,'' je 33-letni Jeseničan prepričan, da so tri točke zasluženo ostale v Stožicah.

Prvi zadetek Mirala Samardžića v PLTS:

O tem, kako je bila Olimpija nevarnejša in podjetnejša v napadu, pričajo tudi številke. Razmerje v strelih na gol je znašalo 15:8 v korist Olimpije, od tega kar 5:0 v okvir vrat. Zeleno-beli so izvajali kar 12 kotov, gostje le enega. Po enem izmed njih, igrala se je 85. minuta, je žogo mojstrsko spravil izza hrbta reprezentančnega vratarja Matjaža Rozmana spravil izkušeni branilec in postavil mejnik v svoji bogati karieri. To je bil v 98. nastopu v prvi ligi njegov krstni zadetek! In to kakšen!

''Moj gol? Žoga je priletela ravno tako, da sem lahko udaril nek na pol volej in zadel. Vesel sem zadetka, v Stožicah ga nisem dal še nikoli. To je zagotovo eden najlepših golov v moji karieri. So pa zadetki drugače plod cele ekipe, zato ne bi izpostavljal svojega gola. Danes sem ga dal jaz, drugič ga bodo drugi. To je ekipno delo,'' je pojasnil kapetan Olimpije, ki je odločil zmagovalca.

Kosić: Tega je bilo preveč

Dušan Kosić s Celjani brani naslov, a je v uvodnih sedmih krogih doživel že tri poraze. Na lestvici je šele na osmem mestu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zadetke je v prvoligaških tekmovanjih že dosegal v tujini, ko je igral na Hrvaškem (Rijeka), v Moldaviji (Šerif) in Rusiji (Anži in Krilja), v Sloveniji pa je prvega dočakal šele v 33. letu. Pred tem je v domovini zabijal le za kranjski Triglav, a v drugi ligi, v dresu Maribora pa se kljub številnim lovorikam ni nikoli vpisal med strelce. V polno je zadel po predložku iz kota, ko mu je podal Mihail Caimacov. Olimpija je izvedla kar 12 kotov.

''To me moti, tega je bilo preveč. To moramo popraviti,'' je bil po novem zadetku, ki so ga prejeli Celjani s prekinitve, nezadovoljen gostujoči trener Dušan Kosić. Nekdanji nogometaš Olimpije, ki je pred nekaj meseci poskrbel za vrhunec trenerske kariere in popeljal Celjane do zgodovinskega državnega naslova, je želel prekrižati načrte zmajem tudi tokrat, a se mu načrt ni uresničil.

Vrhunci srečanja v Ljubljani:

''Želeli smo zmagati, zaradi tega smo malce žalostni, saj bi se lahko točkovno približali vrhu. Na postavljeno obrambo imamo kar nekaj težav, to je kljub vsemu najtežji del nogometa. Tekma je bila trda, odločali so nekatere podrobnosti. Tega, kar se nam je ponudilo, ko se je tekma lomila, nismo najbolj kakovostno izkoristili. Na koncu je odločila ena prekinitev. To je to,'' je razočarano pojasnjeval Kosić in izpostavil zanimivost obdobja, s katerim imajo Celjani opravka v tej sezoni. Zlasti, ko je bilo govora o atraktivnem zadetku Samardžića.

''Ne vem. Pride obdobje, ko nisi kaznovan za nič, pride pa tudi obdobje, ko praktično dobivaš nevsakdanje gole. Spomnimo se na tekmo v Mariboru, ko je dal tudi Kronaveter čudežni zadetek,'' je strateg Celjanov spomnil na prelep gol Roka Kronavetra na nedavnem štajerskem derbiju v Ljudskem vrtu, ko je izkušeni Mariborčan v 80. minuti preprečil zmago Celjanov (2:2).

Skender: Nobenemu ne bo lahko v Stožicah

Dino Skender je na zadnjih štirih tekmah z Olimpijo osvojil 10 točk in se prebil na tretje mesto. Foto: Vid Ponikvar Kosićev mlajši stanovski kolega Dino Skender je bil lahko veliko boljše volje. Povprašali smo ga o tem, ali nedeljsko zmago doživlja kot maščevanje za ''pirov'' remi v knežjem mestu, po katerem je Olimpija ob koncu prejšnje sezone ostala brez državnega naslova.

''Ne, tega ne doživljam tako. To je vendarle neka nova Olimpija, ne bi se preveč vračal na tisto tekmo. Fantom sem pred tekmo v slačilnici rekel, da igramo proti aktualnim prvakom in da moramo to spoštovati. Da moramo odigrati pravo tekmo in da nam ne bo lahko, saj dobro vemo, kako kakovostna ekipa je Celje. Na koncu se je tako tudi izkazalo, mi pa smo pokazali, kako ne bo nobenemu lahko priti do točk v Ljubljani,'' je Slavonec izžareval zadovoljstvo, da njegovi izbranci, večina izmed prvokategornikov je dres Olimpije prvič oblekla šele v tej sezoni, na igrišču delujejo vedno bolje.

Je to že želena igra zmajev, kakršno je napovedal pred časom? Skender pravi, da le deloma. Še vedno pogreša, da bi nogometaši Olimpije prevzeli ritem tekme in diktirali igro. Defenzivno smo se držali dogovorov, bili stabilni, ofenzivno pa še ni šlo tako, kot bi si želeli. Tako je bilo tudi na derbiju v Mariboru. Smo pa na pravi poti. Gremo v smeri tiste Olimpije, ki si jo želim,'' sporoča Hrvat.

Napadalci so se žrtvovali, huda poškodba Ljaskova?

Foto: Grega Valančič/Sportida Prvič v tej sezoni je v začetno enajsterico uvrstil kar tri napadalce. Đorđetu Ivanoviću in Andresu Vombergarju se je pridružil Ante Vukušić, ki še vedno išče pot do prvega zadetka v novi sezoni. Če sta Srb in Hrvat resnično zaigrala v konici napada, pa se je moral pri navijačih zelo priljubljeni Vombi preseliti na desni krilni položaj. Zakaj?

''Vsi bi hoteli imeti vseh 90 minut na igrišču individualno kakovost Ivanovića, Vukušića in Vombergarja, a je meni kot trenerju zelo težko vklopiti vse tri v model igre. So pa to karakterno zelo močni fantje. Pokazali so, da je to možno. Vombi se je malce bolj žrtvoval in trošil v obrambnih nalogah, Ante se je ogromno gibal tako v napadu in defenzivni igri, Đole pa je moral zapirati svojo stran, kar zanj ni najlažje. Vsi so pokazali pravi značaj in se žrtvovali za ekipo,'' je prepričan, da je eksperiment, ko je Olimpija zaigrala brez klasičnih kril, dobro deloval. Več so morali delati tudi bočni branilci, kjer se je trener Skender znašel v težavah, saj se je po Michaelu Pavloviću poškodoval tudi Angel Ljaskov.

Na levi bok se seli Hrvat Mladi bolgarski reprezentant je po nesrečnem stiku z nekdanjim igralcem Olimpije Romanom Bezjakom, ki je v nedeljo prvič po osmih letih zaigral v dresu Celja, staknil poškodbo kolena. Klub bo v kratkem sporočil, kakšna je narava poškodbe, a ne sluti po dobrem. Skender je tako ostal brez obeh levih bočnih branilcev, bliža pa se že pokalno gostovanje v Brežicah (sreda), na katerem se bo najverjetneje na omenjeni položaj preselil Hrvat Luka Marin, sicer zvezni igralec, eden izmed številnih poletnih novincev v vrstah Olimpije.

Olimpija ne more ničesar narediti v enem mesecu

Kako pa o tem, kako je igrati z močn Miral Samardžić ima tudi bogate izkušnje z igranjem za reprezentanco, za katero je zbral 15 nastopov. Foto: Vid Ponikvar o prevetreno postavo glede na prejšnjo sezono, razmišlja kapetan? ''Spoznavamo se iz tedna v teden. Ker pa se ekipa gradi leta, se ne more ničesar narediti v enem mesecu. A iz tekme v tekmo gre na boljše, tekmeci nam ne dosegajo veliko zadetkov (Olimpija jih je na sedmih tekmah prejela le pet, kar je poleg vodilne Mure najmanj v ligi). Ko se nam odpre še v napadu, bo veliko bolje,'' je Samardžić ponazoril, kje ima Olimpija še največje rezerve.

''Celje računa na fante, ki so skušaj že dosti časa. Igra discipliniramo v obrambi, trdo, borbeno. Tako kot v prejšnji sezoni. Pri nas je drugače, saj se je spremenilo ogromno igralcev. Kakšnih 80 odstotkov,'' se je v matematičnem slogu izrazil strelec zmagovitega zadetka, prepričan, da lahko tudi takšna Olimpija poseže zelo visoko. ''Ponovno napadamo vrh. Naša prioriteta je vrh,'' je kratek in jedrnat, ko je izpostavil največji klubski cilj.