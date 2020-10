Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Občasni slovenski nogometni reprezentant Roman Bezjak ima novega delodajalca. V prejšnji sezoni se je nazadnje dokazoval v dresu Olimpije, s katero je ostal brez tako želenega naslova slovenskega prvaka. Z Ljubljančani je nato prekinil sodelovanje, kot prosti igralec pa se nato po dolgem razmisleku odločil, da se pridruži branilcem naslova Celjanom. V knežje mesto se vrača po osmih letih, poln motiva, da pomaga Kosićevi četi do ubranitve naslova.

Celjski klub je v svoje vrste privabil zvenečega povratnika. Po osmih letih se v knežje mesto vrača 31-letni napadalec Roman Bezjak. Izkušeni Korošec, na katerega so se v tujini pogosto lepile lovorike, saj je naslov državnih prvakov osvajal tako v Bolgariji (Ludogorec), na Hrvaškem (Rijeka) in Cipru (Apoel), se je tako pridružil klubu, ki ga nosi globoko v srcu.

V dresu Olimpije je spomladi na 16 prvoligaških tekmah dosegel dva zadetka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Njegova kariera je bila polna vzponov in padcev, v zadnjih letih, pa ni bil najbolj zadovoljen z njenim potekom. V prejšnji sezoni je v spomladanskem delu okrepil Olimpijo, z njo naskakoval državni naslov, a po remiju v zadnjem krogu v Celju ostal praznih rok (2:2). Sodelovanja z zeleno-belimi ni podaljšal. Z izborom novega delodajalca je čakal vse do sredine oktobra, ko je sprejel celjsko ponudbo in se vrnil v knežje mesto.

Kako je NK Celje predstavil povratnika:

Korošec je bil vrsto let standardni člen članske reprezentance, za katero je v 33 nastopih zbral pet zadetkov, v državnem dresu pa znal navduševati z izjemno borbenostjo in tekalnimi sposobnostmi tudi na drugih igralnih položajih, kot je tisti v napadu. Po vrnitvi v Slovenijo je izgubil stik s Kekovo četo, zdaj pa se bo trudil, da si z igrami v dresu Celja ponovno povrne zaupanje selektorja Matjaža Keka. Temu je na Reki pomagal do zgodovinskega podviga, prvega državnega naslova Rijeke.

V osmih letih od Stožic do Stožic

Nazadnje je v dresu Celja gostoval v Stožicah. Pri Olimpiji se bo mudil tudi v nedeljo. Foto: Vid Ponikvar Zanimivo je, da je Bezjak zadnjo tekmo za Celje v slovenski prvi ligi odigral ravno v Stožicah. Gostoval je pri Olimpiji, donedavnem delodajalcu, in prispeval zadetek za končnih 2:2. V nedeljo se obeta derbi 7. kroga Prve lige Telekom Slovenije prav v Ljubljani, saj se bosta udarila Olimpija in Celje.

Zmaji se bodo poskušali maščevati rumeno-modrim za neuspeh v prejšnji sezoni, ko so po remiju v Celju končali sezono šele na tretjem mestu, izbranci Dušana Kosića pa bodo naskakovali pot do tretje zaporedne zmage v tej sezoni, s katero bi dokazali, da je rezultatske krize ob vstopu v sezono že davno konec, z novo zmago pa bi se tudi približali vrhu lestvice. Pri tem jim bo poskušal pomagati tudi Bezjak. Za začetek proti nekdanjim soigralcem v Ljubljani.

