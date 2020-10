Grk dodatno utrdil sežansko trdnjavo

Nogometaši Tabora iz Sežane ostajajo najuspešnejša ekipa novega nogometnega prvenstva na domačem igrišču. Tokrat so doma odpravili ljubljanski Bravo z 2:0 in v četrtem domačem nastopu dosegli še četrto zmago, s katero so se vsaj začasno prebili na tretje mesto prvenstvene razpredelnice.

Gostitelji so bili favoriti dvoboja tudi zato, ker so bili gostje iz Ljubljane, ki so doslej edini premagali vodilno Muro, vse do srede v karanteni zaradi pandemije novega koronavirusa.

Dvoboj so bolje začeli gostitelji, prvo pravo priložnost pa je imel v 11. minuti Aldair Djalo, ki je bil po strelu Maria Babića najbližje odbiti žogi, a v dveh poskusih ni uspel ugnati gostujočega vratarja.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V 24. minuti je domače v vodstvo popeljal Grk Christos Rovas. Ta je v hitrem protinapadu ušel gostujoči obrambi, bil sicer na levi strani v odličnem položaju za podajo Djalu, a je akcijo zaključil kar sam.

Ljubljančani so bili prvič nevarni v 32. minuti, ko se je ob strelu Mihe Kancilije izkazal Jan Koprivc, v 43. minuti je z razdalje kakšnih 25 metrov nevarno streljal Žan Trontelj, toda meril malce previsoko za izenačenje.

Bravo si je naslednjo priložnost priigral v 55. minuti, Michele Šego pa je bil pri strelu premalo odločen. Le malo za tem so domači po prekršku Trontlja nad Markom Krivičićem zahtevali enajstmetrovko, a je piščalka sodnika Romana Glažarja ostala nema. Primorci so prevzemali pobudo in bili bližje drugemu golu kot Ljubljančani izenačenju.

Erik Salkić je bil v 66. minuti zelo nespreten na levi strani v kazenskem prostoru po lepi podaji Djala. Prav na koncu pa so gostitelji izkoristili grobo napako vratarja Jana Orbaniča, ki je slabo izbijal žogo, in Leon Sever, ki je v igro vstopil v 63. minuti, je s strelom skoraj s polovice igrišča zadel prazni gol za končnih 2:0.

Že v naslednjem krogu prihodnjo nedeljo Sežančane čaka še ena domača tekma, gostili bodo ljubljansko Olimpijo. Bravo bo prav tako v nedeljo gostil Aluminij.

Potek tekme v živo:

KONEC! Tabor je ohranil vodstvo in prišel do novih treh točk, s katerimi je skočil tik pod vrh lestvice. Tabor je prišel še do četrte zmage na četrti tekmi, ki jo je v Sežani odigral v tej sezoni.



VIDEO: gol Leona Severa s sredine igrišča:





85. minuta: še ena priložnost za Tabor. Po napaki Brava je do strela spet prišel strelec edinega gola Christos Rovas, a tokrat ni zadel. Ostaja pri vodstvu Sežančanov z 1:0.



VIDEO: velika priložnost Erika Salkića:





66. minuta: joj, kakšna priložnost za Tabor, da bi povišal vodstvo. Po predložku z desne strani je pred golom z nekaj metrov do strela prišel kapetan Sežančanov Erik Salkić, a meril mimo gola.



60. minuta: prvih 15 minut drugega polčasa je za nami. Zgodilo se ni nič razburljivega. Za zdaj Tabor zanesljivo drži vodstvo in je na dobri poti, da na četrti domači tekmi v tej sezoni pride do četrte zmage.



POLČAS! Za nami je prvih 45 minutah igre, po katerih bolje kaže domačim. Kako bo v drugem delu igre? Izvedeli bomo kmalu.



VIDEO: obramba Jana Koprivca:





32. minuta: zdaj pa velika priložnost za Bravo. V akciji je bil komaj 19-letni Miha Kancilija, ki je v kazenskem prostoru gostov prišel do strela, a se je z obrambo izkazal izkušeni vratar Tabora Jan Koprivec.



VIDEO: gol Christosa Rovasa:





GOOOL!!! Tabor od 24. minute vodi. Po levi strani je prodrl Grk v vrstah Sežančanov Christos Rovas in z odlično odmerjenim strelom premagal vratarja Matijo Orbanića, ki sploh prvič brani za Bravo na prvenstveni tekmi. Grk je prišel še do tretjega prvenstvenega gola sezone, po zadetku pa je na zelenici tudi malo zaplesal in v Sežano prinesel malce sirtakija, če se pošalimo.



15. minuta: za nami je prvih 15 minut tekme, rezultat pa še vedno ... 0:0. Pa tudi dogajanje za zdaj ni prav nič razburljivo. Počakajmo, ali bo kaj bolje.



ZAČETEK! V Sežani se je začelo. Tako Tabor kot Bravo sta bila v prvih šestih krogih precej uspešna in sta v zgornjem delu lestvice. Še več, z zmago na današnji tekmi bi, vsaj začasno, Bravo lahko skočil celo na sam vrh prvenstvene razpredelnice, Tabor pa tik pod vrh.



Pred tekmo:

Pester nedeljski spored se bo začel ob 15. uri na Krasu. Po Kopru in Gorici bo prvoligaško tekmo v sedmem krogu gostil še tretji primorski predstavnik Tabor. V Sežano prihaja Bravo. Ko sta se tekmeca v prejšnji sezoni prvič pomerila v najvišjem klubskem razredu v Sloveniji, je Bravo dvakrat izkoristil prednost domačega igrišča v Ljubljani (1:0 in 2:1), Tabor pa je bil uspešnejši na Krasu (3:1 in 0:0). Se bo tradicija nadaljevala tudi v nedeljo, ko zaradi kazni ne bo smel računati na hrvaška legionarja Dominika Mihaljevića in Maria Zebića?



Tabor je pod vodstvom novega trenerja Gorana Stankovića zadržal stare navade. Doma izpolnjuje naloge z odliko, saj je na treh tekmah osvojil maksimalnih devet točk, v gosteh pa mu je še vedno nekaj zmanjkalo, da bi se domov vrnil vsaj s točko, saj je vpisal tri zaporedne poraze. Tokrat se bo pomeril z drugouvrščenim Bravom, ki je imel med reprezentančnim premorom kar nekaj težav zaradi preventivne desetdnevne karantene igralcev, trener Dejan Grabić pa je premor izkoristil za pridobitev najvišje trenerske licence UEFA PRO in postal prvi strateg v zgodovini mladega ljubljanskega kluba, ki se lahko pohvali z omenjenim odlikovanjem.



Mu bodo igralci čestitali za uspešno diplomsko delo z zmago in osvojili sežansko trdnjavo, ki je bila v tej sezoni neosvojljiva za Koper, Aluminij in Maribor? Če bi Bravo premagal Tabor, bi se po točkah izenačil z vodilno Muro, velik motiv ima tudi Tabor, ki bi z nadaljevanjem stoodstotnega domačega niza poskočil na lestvici in se zavihtel tik pod vrh.

