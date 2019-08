Mojstrski zadetek Bobičanca, Mura skočila tik za Olimpijo #video

Branilci naslova Mariborčani bodo zvečer proti Taboru v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije lovili prvo zmago v tej sezoni. Če je ne bodo dočakali, bo to njihov najmanj uspešen vstop v sezono v zgodovini. Mura je v gosteh nadigrala Triglav (3:1) in poskočila na tretje mesto. Na prvo zmago čakajo tudi Domžale, Celje in Rudar, ki bo imel v zadnji tekmi kroga v Velenju opravka z Olimpijo. Aluminij se je po zmagi nad Bravom (1:0) povzpel na vrh.

Maribor - Tabor Sežana, Triglav : Mura 1:3 (0:2)

Ob 20.15 bo Maribor gostil Tabor iz Sežane. Trener Darko Milanič je izbral začetno enajsterico: Vijol’čnih 11:@nkmaribor 🆚 @nktaborsezana



Ljudski vrt, 20:15.#MiSkupajEnoSmo #plts #MBTAB pic.twitter.com/XM9ONbEehM — NK Maribor (@nkmaribor) August 10, 2019 Na klopi bo prvič v tej sezoni sedel Luka Zahović. Poleg njega bodo na priložnost čakali še Handanović, Peričić, Klinar, Žugelj, Mešanović in Tavares. S kakšno postavo se bo v Ljudskem vrtu predstavil Tabor? Andrej Razdrh je določil naslednje igralce: 11 rdeče-črnih proti @nkmaribor.



Klop: Adam, Aliaj, Vukelić, Stančič, Salkić, Babić M., Nemanič.#PodpiramoNašLokalniKlub 🔴⚫🍒 pic.twitter.com/JaKUTvdvJj — NK Tabor Sežana (@nktaborsezana) August 10, 2019 Konec tekme v Kranju. Mura je zasluženo premagala Gorenjce in se na lestvici povzpela na tretje mesto. 90. minuta: Mura je v sodnikovem podaljšku zapravili še dve priložnosti za zadetek. Najprej se je rezervist Fejsal Mulić, orjak iz Srbije, znašel sam pred vratarjem Triglava, a izgubil dvoboj, nato pa je vratarja Luko Čadeža nastreljal še njegov soimenjak Luka Šušnjara. Priložnost Fejsala Mulića: 83. minuta: Zdaj je Mura dosegla še en zadetek, v polno je zadel Amadej Maroša, a ga je dosegel z nedovoljenega položaja, tako da njegovo veselje ni trajalo dolgo. Mura še vedno vodi s 3:1. Razveljavljen zadetek Mure: 80. minuta: Triglav je prek Luke Majcna zatresel mrežo Mure, a ga je sodnik upravičeno razveljavil zaradi nedovoljenega položaja. Pred tem je na vrata gostov streljal Egzon Kryeziu. Razveljavljen zadetek Triglava: Gooooool! 1:3! Mura je v 78. minuti povišala prednost, Luka Bobičanec je izjemno akcijo, v kateri je prodrl po levi strani, ušel kranjskim branilcem, končal z natančnim diagonalnim strelom. Črno-beli vodijo s 3:1, Hrvat pa je dosegel tretji zadetek v tej sezoni. Zadetek Luke Bobičanca: 65. minuta: Triglav še ni rekel zadnje. Luka Majcen je s težkega položaja skušal izenačiti, a je streljal mimo vrat. 64. minuta: Nadaljuje se pritisk Mure. Znova je bil v naletu Luka Bobičanec in še enkrat več streljal z razdalje, žoga pa je podobno kot štiri minute končala v golavtu. 62. minuta: Diši po novem zadetku Mure. Tokrat je vrata Triglava ogrozil kapetan Alen Kozar. Njegov projektil je zletel nad vrati, ostaja 2:1 za Muro. 60. minuta: Mura se je po protinapadu znašla v novi priložnosti za povišanje vodstva. Luka Bobičanec je streljal z roba kazenskega prostora, a je žoga zgrešila cilj. 54. minuta: zdaj je bilo nevarno pred vrati Triglava. Andrija Bubnjar je streljal, a je bil Luka Čadež na mestu. 50. minuta: David Tijanić je izvajal prosti strel, žoga pa švignila mimo desne vratnice Mure. Triglav še naprej zaostaja z 1:2. Priložnost Davida Tijanića: Goooool! 1:2! Triglav je znižal zaostanek. Za zadetek v drugem delu je potreboval le minuto. Sodnik Slavko Vinčić je po tem, ko je Luka Majcen streljal proti vratom Mure, žoga pa je v kazenskem prostoru zadela v roko Marina Karamarka, pokazal na belo točko. Hrvatu je pokazal še rumeni karton, odgovornost za izvajanje najstrožje kazni pa je prevzel kapetan Triglava in brez težav premagal Matka Obradovića. Majcen je dosegel tretji zadetek v tej sezoni. Zadetek Luke Majcna: Konec prvega dela. Muri se nasmiha zmaga proti Triglavu, saj je prvi polčas dobila z rezultatom 2:0. Goooool! 2:0 za Muro! Tokrat je v tretji minuti sodnikovega podaljška v polno zadel Hrvat Marin Karamarko. Zadel je po strelu z glavo in predložek s kota rojaka Luke Bobičanca pretopil v zadetek. Mura si je po prvem delu zagotovila lepo prednost, Karamarko pa je v četrtem nastopu v 1. SNL dosegel prvi gol. Zadetek Marina Karamarka: 44. minuta: velika priložnost Mure za podvojitev vodstva. Obrambi Triglava je ušel Amadej Maroša, a se je tokrat izkazal Luka Čadež in po izvrstnem posredovanju ubranil njegov strel. Priložnost Amadeja Maroše: 43. minuta: nevarno je bilo v kazenskem prostoru Mure, kjer se je ponudila priložnost Tilnu Mlakarju, a je na koncu Matko Obradović le razčistil situacijo. Mura ostaja v vodstvu. 39. minuta: Mura nadaljuje z napadalno igro. Tokrat je Luko Čadeža namučil Jon Šporn. Ostaja 1:0 za črno-bele, ki v tej sezoni še niso doživeli poraza. Gooooool! 0:1! Mura je povedla v Kranju. Klemen Šturm se je odločil za strel z velike razdalje, mladi vratar Triglava Luka Čadež pa je storil veliko napako in dovolil branilcu Mure, da se vpiše med strelce. V 158. prvoligaškem nastopu je branilec, ki je izkušnje v prvi ligi nabiral tudi v dresu Krškega in Triglava, dočakal šele drugi zadetek. Zadetek Klemna Šturma: 20. minuta: David Tijanić je streljal z razdalje po tleh, a je bil Matko Obradović na mestu. Ostaja 0:0. Strel Davida Tijanića: 18. minuta: Sodnik Slavko Vinčić je zaradi visokih temperatur prekinil dvoboj, igralci pa so se lahko osvežili ter izkoristili minuto odmora za kratek posvet s trenerjem. 15. minuta: Po 15 minutah gledalci v Kranju še niso videli zadetkov, niti strelov v okvir vrat. Mura je trikrat zgrešila cilj, Triglav za zdaj še brez strela. Mura "vodi" tudi v izvajanju kotov (4:2). 13. minuta: Tokrat je zapretil Tomi Horvat. Prodiral je v kazenski prostor Triglava, nato pa se odločil za udarec. Bil je nenatančen, žoga je zletela visoko nad prečko. 3. minuta: Prva priložnost na tekmi. Pred vrati Triglava se je po odlični podaji Marina Karamarka za trenutek sam znašel Amadej Maroša, a se ni izkazal pri končnem strelu. Močno je zgrešil cilj, ostaja 0:0. Priložnost Amadeja Maroše:



Začetek tekme v Kranju. Začetek: Triglav - Mura 0:0, 1 pic.twitter.com/VMP6jlyIT2 — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) August 10, 2019 Kakšna je začetna postava Mure, ki jo vodi Ante Šimundža? 🦅NK Triglav Kranj XI: Čadež; Rogelj, Mertelj, Kumer, Arh-Česen; Udovič, Kryeziu, Tijanič; Mlakar, Aliaga, Majcen (K)



🦅Klop: Arko, Šalja, Gajič, Žurga, Petric, Kuhar, Herić#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/8c4etvaBSs — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) August 10, 2019 Kakšno enajsterico je izbral trener gostiteljev Dejan Dončić? 🦅NK Triglav Kranj XI: Čadež; Rogelj, Mertelj, Kumer, Arh-Česen; Udovič, Kryeziu, Tijanič; Mlakar, Aliaga, Majcen (K)



🦅Klop: Arko, Šalja, Gajič, Žurga, Petric, Kuhar, Herić#ČasZaTriglav #BordoBeli pic.twitter.com/8c4etvaBSs — NK Triglav Kranj (@nk_triglav) August 10, 2019 Prvoligaška sobota se bo začela v Kranju, kjer se bosta ob 17.30 - neposredni prenos srečanja bo na Planet TV - spopadla Triglav in Mura. Gorenjski orli bodo poskušali črno-belim zadati prvi poraz v tej sezoni. Kranjčani so v prejšnji sezoni Muri povzročili veliko muk, tradicijo želijo ohraniti tudi letos, ko so v prvenstvo vstopili samozavestno in igrivo, kar jih je na lestvici poneslo bližje vrhu kot dnu. Najbolj vroč igralec je David Tijanić, s tremi zadetki tudi prvi strelec lige.



"Pozna se, da mi trener daje ogromno svobode v napadu," pojasnjuje nekdanji up Olimpije. Pri ponosu prekmurskega nogometa, ki bo na zveste navijače računal tudi na Gorenjskem, želijo ponoviti predstavo iz prvega polčasa z zadnjega derbija z Mariborom, ko so na zahtevni zelenici vodili proti slovenskemu prvaku in navdušili nabito polne tribune v Fazaneriji.

Aluminij in Štor na vrhu 1. SNL

Nogometaši Aluminija so v tej sezoni nepremagljivi. Še v peto so jo odnesli brez poraza, zbrali pa kar 11 točk in se po uvodni tekmi 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije, v kateri so v Ljubljani premagali Bravo z 1:0, ponovno zavihteli na vrh prvenstvene lestvice. Kidričani so zadeli v polno na začetku drugega polčasa, ko je lepo podajo Dejana Petrovića v zadetek pretopil Luka Štor.

Zadetek Luke Štora:

Mladi napadalec, ki je v preteklosti igral za Aluminij kot posojen igralec Maribora, nato pa postal polnopravni član Kidričanov, je zadel v polno že četrtič v tej sezoni in na lestvici najboljših strelcev tekmovanja poskočil na "samostojno" prvo mesto. Gostje so v 82. minuti ostali brez ''obrambnega stebra'' Stanleyja Amuzieja, a do konca dvoboja vzdržali nalet gostiteljev ter zadržali prednost. V prihodnjem krogu jih čaka derbi vodilnih, ko se bo v Kidričevem mudila Olimpija.

Se bo Mariboru izšlo v peto?

Marcos Tavares je proti Rosenborgu dosegel že 199. zadetek v dresu NK Maribor v vseh tekmovanjih. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Sobotni večer bo v znamenju srečanja v Ljudskem vrtu. Maribor, ki je še pod vtisom bolečega poraza na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Rosenborgu (1:3), razmišlja le o enem scenariju. O težko pričakovani zmagi nad Taborom, ki bi bila tudi prva v 1. SNL v tej sezoni. Označila bi konec enega najslabših vstopov Maribora v prvenstveno sezono v obdobju državne samostojnosti.

Tako dolgo je na prvo zmago čakal le še leta 2005, če pa bi Milaničeva četa, ki zaradi povratnega srečanja z Rosenborgom (v torek v Trondheimu) zagotovo ne bo računala na najmočnejšo zasedbo in bo odpočila kar nekaj prvokategornikov, ostala brez zmage, bi lahko v mestu ob Dravi zadonel alarm.

Mariborčani za Olimpijo po štirih krogih zaostajajo že sedem točk, zato si ne smejo privoščiti dodatnih spodrsljajev. Trener Darko Milanič je varovancem po porazu z Norvežani namenil nemalo kritik. Bodo zalegle in se bo izognil najslabšemu vstopu v sezono v klubski zgodovini? Morda bi lahko prvič v tej sezoni zaigral Luka Zahović, ki se vrača po poškodbi in bo kandidiral za nastop. Zaradi poškodb sta odpadla Andrej Kotnik in Martin Milec.

Tabor se bo prvič po vrnitvi 1. SNL pomeril z najbolj trofejnim klubom v Sloveniji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Tabor, ki je med tednom odigral prijateljsko tekmo z Dekani in napolnil mrežo drugoligašu (5:1), se odpravlja na Štajersko brez pritiska. Vse kaj drugega kot poraz bi bil velik plus, tako da nima česa izgubiti, trener Andrej Razdrh pa kuje taktiko, s katero je v prejšnjem krogu pretental Simona Rožmana. V Ljudski vrt se odpravlja tudi navijaška skupina Terran Boys, kar bo le še popestrilo dogajanje na stadionu pod Kalvarijo. Neposredni prenos dvoboja s studijskim delom se bo na Planet TV začel že ob 20. uri.

Domžale odpirajo novo poglavje

Vrnitev Dejana Lazarevića na igrišče je bila ena izmed redkih svetlih točk Domžal na zadnjem gostovanju v Sežani. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nedeljo bo odprl obračun velikih dolžnikov prvenstvene sezone. Zadnjeuvrščene Domžale, ki bodo zaostalo tekmo 3. kroga z Muro odigrale šele 12. septembra, še vedno pogrešajo prvo zmago. Trener Simon Rožman je po izpadu iz Evrope, ki bi lahko do konca meseca poskrbel za nekatere odhode igralcev, in bolečem porazu v Sežani napovedal novo obdobje, novo poglavje boljših predstav in strmega vzpona po lestvici. Sovpada tudi z vrnitvijo Dejana Lazarevića, ki je odpravil poškodbo in okrepil rumeno zasedbo. Bo upravičila vlogo favorita proti Celjanom, ki kljub ugodnemu žrebu v začetnem delu prvenstva niso nabirali točk tako temeljito, kot je pričakovala javnost?

Na zadnji tekmi so pokazali značaj in doma po zaostanku z 0:2 osvojili točko proti Bravu. Celjani pogrešajo zmago v prvenstvu že osem tekem zapored. Nazadnje so zmagali daljnega 12. maja v Kranju. Brez zmage so ostali tudi v sredo na prijateljskem obračunu z Al Wehdo iz Savdske Arabije, ko je trener Dušan Kosić preizkusil 22 igralcev. Tisti, ki so najbolje izkoristili priložnost, bodo minut deležni tudi v Domžalah.

Hadžić želi z Olimpijo zmagati na vsaki tekmi

Olimpija bo gostovala na stadionu, ki so ga ob koncu sezone 2015/16 preplavili njeni navijači, saj so zmaji postali državni prvaki. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Zadnje poglavje 5. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Velenju. Rudar, ki je kot prvi prvoligaš v tej sezoni posegel po menjavi glavnega trenerja Almirja Sulejmanovića, po njej pa odslovil še športnega trenerja Marijana Pušnika, bo pod vodstvom Janija Žilnika iskal pot do prve zmage proti najtežjemu mogočemu tekmecu.

Olimpija igra v tem trenutku najbolj všečen nogomet v Sloveniji. Ta prinaša tudi rezultate, Ljubljančani pa želijo prednost, ki so jo v uvodu sezone nabrali pred največjimi tekmeci, vsaj zadržati, če ne še povečati. Zato je edini cilj zmajev na stadionu Ob jezeru nova zmaga.

"Cilj je, da tekmo za tekmo odigramo superiorno, gledljivo za navijače in poskušamo zmagati na vsaki tekmi," sporoča strateg Ljubljančanov Safet Hadžić. Načrte mu bodo poskušali prekrižati knapi, ki so z mlado ekipo - na zadnji tekmi je bila povprečna starost igralcev le 21 let in pol - v Kidričevem ostali neporaženi (1:1), zdaj pa želijo na domači zelenici po Mariboru v tej sezoni pokvariti načrte še Olimpiji. Ta ima v nasprotju z Rudarjem dolgo klop, kar ji bo prišlo zelo prav v zelo napornem delu sezone.

Prva liga Telekom Slovenije, 5. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci: 4 - Luka Štor (Aluminij)

3 - Luka Bobičanec (Mura), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), David Tijanić (Triglav), Ante Vukušić (Olimpija)

2 - Senijad Ibričić (Domžale), Mitja Lotrič (Celje), Asmir Suljić (Olimpija), Žiga Škoflek (Rudar Velenje), Luka Šušnjara (Mura)

...

Poročilo s tekme:

Fotogalerije s tekme:

Triglav : Mura, fotograf Vid Ponikvar

Bravo : Aluminij, fotograf Vid Ponikvar

Videovrhunci s tekme:

Bravo : Aluminij 0:1