Nogometaši Olimpije ''samevajo'' na vrhu razpredelnice Prve lige Telekom Slovenije in imajo pred največjima tekmecema občutno prednost. Pred branilcem naslova Mariborom po štirih krogih že sedem, pred ambicioznimi Domžalami, ki so odigrale tekmo manj, pa že devet!

Dogajanje v domačem prvenstvu bi lahko predsednika Milana Mandarića spravilo v dobro voljo in razvedrilo, a je prvi mož Olimpije z mislimi še vedno prisoten pri evropskem izpadu. Spomnimo, Olimpija je v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa po remiju z 2:2 v Turčiji pričakala Malatyaspor v Ljubljani. Na tribunah se je zbralo več kot osem tisoč glasnih navijačev, zmaji pa so imeli kljub izključitvi Endrija Cekicija v 38. minuti še dolgo v žepu rezultat 0:0, ki jim je zagotavljal napredovanje.

Malatyaspor je v Stožicah premagala Olimpijo z 1:0 in izločila Ljubljančane iz Evrope. Foto: Žiga Zupan/Sportida Petouvrščena turška ekipa je 15 minut pred koncem vendarle kronala premoč in z zadetkom Adisa Jahovića izločila borbene zmaje. Strokovno vodstvo Olimpije na čelu s trenerjem Safetom Hadžićem po tekmi ni želelo komentirati sojenja, Turčija pa se je zgražala nad priznanjem vratarja Malatyasporja, da je bil priča rasističnih zmerjanj s strani ljubljanskih navijačev.

Ljubljanski klub je tovrstno obnašanje, temnopoltega igralca so dražili z opičjimi vzkliki, dva dneva po tekmi obsodil v klubski izjavi za javnost, teden dni po srečanju pa se je oglasil še predsednik in sojenje slovaškega delivca pravice Filipa Glove označil za katastrofalno. Prepričan je, da je Slovak vplival na končni rezultat in izpad Olimpije, zdrznil si je celo podati oceno, da v bogati karieri udejstvovanja v nogometnih poslih ni imel še nikoli opravka s tako slabim sojenjem, ki bi imelo tako katastrofalen vpliv na potek tekme.

Turki so od 38. minute računali na igralca več v svojih vrstah. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Poleg sojenja pa je obsodil tudi nešportno obnašanje dela ljubljanskih navijačev, ki je poskrbel za rasistični incident, o katerem je poročal dobršen del Evrope. ''Na žalost so posamezni navijači po koncu tekme svoj revolt in nezadovoljstvo izkazali na popolnoma neprimeren način, katerega v Olimpiji nismo nikoli podpirali in je ne nazadnje pustil slabo sliko o vseh nas,'' se je dotaknil tudi najbolj črne točke slovensko-turškega spopada, po katerem bi lahko Olimpijo od disciplinske komisije Uefe doletela huda kazen. Prav evropski krovni komisiji pa najbolj očita, da je za sodnika izbrala ravno Slovaka Glove, ki po mnenju Mandarića ni bil kos nalogi in je oškodoval ljubljanski klub.

Mandarić ne razume, zakaj je Uefa zaupala sojenje tako pomembne tekme tako neizkušenemu sodniku. Foto: Vid Ponikvar Minilo je sedem dni od povratne tekme s turško ekipo Yeni Malatyaspor, ki jo bom pomnil še dolgo časa.

Zavedam se, da se v športu ne izplača gledati nazaj, pa vendar si ta tekma za razliko od ostalih zasluži nekoliko več pozornosti. Ne samo zaradi pomembnosti, ki jo je ta tekma imela za nas, temveč zaradi vsega, kar se je dogajalo na njej in okrog nje. Namerno nisem želel pisati takoj po tekmi, temveč šele sedaj, ko so se strasti umirile in misli zbistrile. Pred Olimpijo so seveda novi izzivi in novi cilji, poraz na Stožicah ni in ne bo vplival na borbeni duh ekipe, ki iz dneva v dan kaže svojo vse večjo zrelost in kvaliteto. Kljub temu pa je včasih treba povedati tisto, kar vsi vidimo. Mogoče tudi zato, da se podobne nepravilnosti, kakršne smo videli na omenjeni tekmi, ne bi več ponavljale v bodoče.

Tekmo, ki je bila odigrana prejšnji četrtek v Stožicah, si bomo še dolgo časa zapomnili predvsem po izredno slabem, drznem si reči katastrofalnem sojenju slovaškega sodnika Filipa Glove. Brez kakršnega koli dvoma je imelo takšno sojenje ključno vlogo na potek in kvaliteto tekme, kar je posledično moralo vplivati tudi na končni rezultat. Na žalost v škodo Olimpije.

Za mene je popolnoma nerazumljivo, da je mednarodna nogometna organizacija sojenje tako pomembne tekme zaupala sodniku, ki praktično nima nikakršnih izkušenj na podobnih tekmovanjih. Tovrstno pomanjkanje izkušenj je Glove kazal tekom cele tekme, z nizom nelogičnih in za tekmo škodljivih odločitev, v velikem številu rumenih kartonov in rdečem kartonu, ki je spremenil potek igre v korist turške ekipe. Slovaški sodnik je prav tako pokazal pomanjkanje občutka za dopuščanje dinamike v igri, katero je večkrat brez potrebe prekinil in na drugi strani dopuščal nadaljevanje igre, ko so poškodovani igralci ležali na travi. Drznem si reči, da tekom vseh let ukvarjanja z nogometom nisem videl tako slabega sojenja, ki je imelo katastrofalen vpliv na potek tekme.

Takšnega mnenja so poleg mene tudi navijači Olimpije, ki so jasno videli, da Zmaji niso izgubili tekme zaradi slabe igre ali pomanjkanja želje po zmagi. Podpora navijačev borbenim fantom je bila zares veličastna. Na žalost so posamezni navijači po koncu tekme svoj revolt in nezadovoljstvo izkazali na popolnoma neprimeren način, katerega v Olimpiji nismo nikoli podpirali in je ne nazadnje pustil slabo sliko o vseh nas. V Olimpiji smo bili vedno pripravljeni prevzeti svoj del odgovornosti in povedati, kaj ni bilo v redu in se soočiti s posledicami. Prav bi bilo, če bi lahko isto pričakovali tudi od tistih, ki lahko bistveno vplivajo tudi na kvaliteto sojenja.

Vaš predsednik,

Milan Mandarić