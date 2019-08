Olimpija se je odzvala po hudem incidentu

Po incidentu, ki ga je zakuhala peščica navijačev Olimpije, rasistično so ozmerjali gostujočega vratarja Fabiena Farnollo, se je odzvala tudi Olimpija, ki je tako početje navijačev ostro obsodila in od tega dejanja, ki ji ni v ponos, distancirala. "V Olimpiji nismo nikoli podpirali tovrstnega obnašanja in nasilja ter ga tudi zdaj ostro obsojamo," so zapisali na uradni strani. Zapis Ljubljančanov si lahko v celoti preberete v spodnjem okvirju.

Izjava za javnost:



Na četrtkovi tekmi med Olimpijo in Malatyasporjem v Stožicah je prišlo do neljubih in nesprejemljivih dogodkov, na katere smo se v NK Olimpija Ljubljana dolžni odzvati.



Iz nasprotnega moštva so po tekmi sporočili, da je bil njihov vratar Fabien Farnolle žrtev rasizma. V našem klubu globoko obžalujemo dejanja nekaterih navijačev, ki so s svojim obnašanjem vrgli slabo luč ne samo na svojo navijaško skupino in slovenske navijače, temveč tudi na naš klub.



V NK Olimpija Ljubljana se distanciramo od vsake oblike izgredov, nasilja, rasističnih vzklikov in povsem neprimernih in žaljivih izgredov posameznikov, ki ne delajo škode samo našemu klubu, temveč tudi nogometu na sploh.



V Olimpiji nismo nikoli podpirali tovrstnega obnašanja in nasilja ter ga tudi zdaj ostro obsojamo, vsem prizadetim pa se iskreno opravičujemo. V nogometu ni prostora za rasizem in kakršnokoli drugo žalitev ter diskriminacijo!



Klub se obenem zahvaljuje vsem navijačem za izjemno podporo in odlično navijanje na četrtkovi tekmi. Igralcem je še posebej v spominu ostal aplavz po koncu tekme, za katerega smo vam vsi hvaležni!



NK Olimpija Ljubljana

Preberite še: