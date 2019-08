Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 4. krogu nogometne Prve lige Telekom Slovenije smo videli nekaj zares lepih golov. Luka Menalo (NK Olimpija), Mitja Lotrič (NK Celje) in Rijad Kobiljar (NK Rudar) so se najbolj izkazali in kandidirajo za naj gol preteklega kroga.