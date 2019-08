Odstavljeni trener Rudarja ne more več molčati

Zakaj je moral oditi Almir Sulejmanović? To se nogometna Slovenija sprašuje že kar nekaj časa. Mladi trener, pred tem pa dolgoletni branilec in kapetan velenjskega Rudarja ni imel slabih rezultatov. Še več, knapom je v prejšnji sezoni priboril obstanek, v tej pa prekrižal načrte nekaterim favoritom. V slačilnici je vladala pozitivna energija, igralci so ga spoštovali, zato je bila novica o spremembi na trenerskem položaju veliko presenečenje.

Med njim in Pušnikom so bila nesoglasja, a ...

Marijan Pušnik je zapustil velenjski klub le nekaj dni po Almirju Sulejmanoviću. Foto: Žiga Zupan/Sportida Odstavljeni strateg o tem ni hotel govoriti. Zavil se je v molk. Vodstvo kluba je zatem prekinilo sodelovanje še s športnim direktorjem Marijanom Pušnikom, podalo razloge za omenjeno dejanje in predstavilo svojo plat resnice, zdaj pa se je odločil, da ne bo več molčal.

"Res je, da sva z Marijanom Pušnikom imela nesoglasja. Vprašanje pa je, zakaj sva jih imela. Menim, da zato, ker imava različne poglede na nogomet, predvsem pa na športne in človeške vrednote. Drži, da po izredni seji med nama ni bilo komunikacije, saj ga ni bilo v klubu videti tri tedne. Mislim, da nesoglasja med nama z Marijanom niso vnašala negotovosti v člansko moštvo, saj so igre in rezultati kazali nasprotno. Atmosfera znotraj članske ekipe je bila zelo dobra," Sulejmanović ne zanika, da so med njim in športnim direktorjem, pred tem pa tudi učiteljem, saj sta pri Rudarju sodelovala kot prvi trener in pomočnik, vladala nesoglasja. Vseeno pa ostaja prepričan, da niso vplivala na morebitno slabšo igro članske zasedbe.

Z vodstvom je pogosto komuniciral

Ko je lani prevzel Rudar, so bili Velenjčani na devetem mestu. Nato jim je zagotovil obstanek. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Zmotil ga je tudi očitek, da je bila komunikacija med njim in vodstvom kluba pomanjkljiva. "To ne drži. S predsednikom Dermolom in direktorjem Čepelnikom sem bil na kosilu pred prvim krogom, tekmo z Domžalami (končala se je z 2:2 v Domžalah, op. p.). V ponedeljek, po tekmi, sem imel sestanek z direktorjem, v torek s predsednikom in direktorjem, v četrtek sva se s predsednikom slišala po telefonu in v soboto pred tekmo z Mariborom sva s predsednikom Dermolom ponovno komunicirala prek SMS-sporočil," se je čutil pozvanega, da odgovori na omenjeni očitek, in vprašal vodstvo, zakaj se po velikem uspehu, remiju proti prvaku Mariboru (1:1 v Velenju, op. p.), ni družilo z igralci.

"Res je, da po tekmi z Mariborom ni bilo v slačilnico nikogar od vodstva kluba, ki bi fantom čestital za prikazano igro in osvojeno točko. Po tekmi je trenažni proces potekal normalno, v četrtek pa sem dobil sporočilo tajnice, da se moram zglasiti pri direktorju Čepelniku. Sledila je tekma s Triglavom (Rudar je izgubil z 2:3, tekmo pa končal z devetimi igralci, saj sta rdeča kartona prejela David Kašnik in Žiga Škoflek, op. p.) in enostranska prekinitev pogodbe v ponedeljek," je pojasnil zaporedje dogodkov, po katerih je postalo jasno, da se mora posloviti z odgovornega položaja pri velenjskem prvoligašu.

Izognili so se poslovni škodi

Velenjčani v tej sezoni še čakajo na prvo zmago. V uvodnih štirih nastopih so osvojili tri točke. Foto: Jurij Vodušek/Sportida Vodstvu očita še nekaj: "Omenjajo tudi druge negativne dejavnosti, za katere želijo, da ostanejo znotraj kluba. Javnost je to razumela, kot da sem jaz povezan z negativnimi dejavnostmi, kar ostro zavračam, in če bo potrebno, imam tudi dokaze, da ni tako. Kar se tiče omenjene poslovne škode, naj spomnim, da smo ob mojem prevzemu bili na 9. mestu. Na koncu je tam pristala Gorica in posledično izpadla v drugo ligo. Sprašujem se, koliko poslovne škode bo Gorica utrpela. Mi smo se tej poslovni škodi izognili. Naši igralci takrat niso bili preveč zanimivi za tuje klube, po končanem prvenstvu pa so to postali. Bilo je kar nekaj zanimanja za njih, zakaj se posli niso realizirali, pa ni v moji domeni. Zato menim, da klubu nisem povzročil poslovne škode, nasprotno, na omenjeni izredni seji sem se pisno odpovedal trimesečni odpravnini, ki mi je pripadala ob morebitni predčasni prekinitvi pogodbe," zavrača povezanost s kakršnimikoli negativnimi dejavnostmi.

Vrhunci z zadnje tekme NK Rudar - remi v Kidričevem (1:1):

"Ciljem kluba sem vedno sledil, kar se vidi po pomlajeni ekipi in priložnosti za igro, ki so jo fantje dobili. Vedno sem spoštoval vodstvo kluba, očitno pa to spoštovanje in zaupanje ni bilo obojestransko, saj so dvomili o mojih odločitvah in strokovni presoji, ki pa je bila vedno usmerjena v napredek kluba na vseh ravneh. Vsi, ki me poznajo, vedo, da nisem konflikten, sem ekipni človek, nisem pa marioneta. Klubu in igralcem želim le dobro. Srečno, Rudar!" je ob koncu sporočila za javnost zapisal stari znanec Prve lige Telekom Slovenije, ki je pred kratkim ostal brez službe pri velenjskem Rudarju, a ga je še skoraj bolj od tega zbodla izjava vodstva. Doživlja jo kot nekorektno, zato je javnosti predstavil svoj pogled, z njim pa je kaotično zaporedje dogodkov okrog velenjskega kluba dobilo nadaljevanje.