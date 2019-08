Hadžić se boji odhodov, a ne izključuje tudi novih nakupov #video

Nogometašem Olimpije gre v domačem prvenstvu za zdaj kot po maslu. Pozornosti ne vzbujajo le z osvojenimi točkami, ampak tudi z všečno igro, s katero so v nedeljo spravili na kolena tudi Triglav. Čeprav so imeli za razliko od Kranjčanov neprimerno krajši počitek do srečanja, saj so v četrtek po hudem boju proti Malatyasporju izpadli iz Evrope, so večji del naloge proti gorenjskim orlom opravili že v prvem polčasu.

V razmaku desetih minut so trikrat premagali mladega vratarja Luko Čadeža in tlakovali pot vrnitvi na vodilni položaj razpredelnice. ''Izkazalo se je, da smo kakovostno delali v pripravah. Imamo igro, imamo karakter. To je prava pot do uspeha,'' je trener Safet Hadžić po novi zmagi priznal, da ga ni zaskrbelo niti po zgodnjem vodstvu Triglava.

Lahko bi še kdo odšel, lahko pa tudi prišel

Ante Vukušić je dvakrat zatresel mrežo Triglava. Foto: Urban Meglič/Sportida Junaka preobrata sta bila Luka Menalo in Ante Vukušić, z dvema zadetkoma tudi najboljši strelec dvoboja. Oba sta se rodila v Dalmaciji, prag ljubljanskega kluba pa prestopila šele poleti.

''Lahko rečem, da smo zadeli z okrepitvami, bomo pa videli, kaj se bo dogajalo do konca prestopnega roka. Lahko se tudi zgodi, da bo kateri izmed naših igralcev odšel, mogoče pa bo kdo še prišel. Bomo videli, kaj se bo dogajalo,'' s strani navijačev zelo oboževani strateg zmajev še ne ve, na kakšno zasedbo bo lahko računal po koncu poletnega prestopnega roka. Konča se konec avgusta, Olimpija pa želi do takrat zadržati prvo mesto na lestvici. Bo zadržala tudi vse igralce?

Hadžić ima pomisleke, sploh če bo na naslov slovenskega pokalnega zmagovalca prispela mikavna ponudba. ''Vse je odprto, a če bo kateri igralec prejel dobro ponudbo, ni kaj za razmišljati,'' je želel pojasniti, da bodo v tem primeru odhodi igralcev neizpodbitni, saj bo vodstvo takšnemu razpletu prižgalo zeleno luč. ''Si pa želim kakšnega kakovostnega igralca še na kakšnem igralnem položaju,'' je izpovedal željo 50-letni Ljubljančan, a ni hotel biti konkretnejši. Je pa vseeno potožil, da na nekaterih igralnih položajih še ''škripa''.

Vrhunci dvoboja v Ljubljani (4:2):

''Naš koncept igre je močan za slovensko ligo. Na določene trenutke smo bili superiorni, hitri, močni, agresivni in smo kaznovali Triglav. Naš cilj je, da tekmo za tekmo odigramo superiorno, gledljivo za navijače in poskušamo zmagati na vsaki tekmi,'' je razkril cilje za prihodnost. V nedeljo ga čaka gostovanje v Velenju, nogometaši pa bodo prvi trening po tekmi s Triglavom opravili šele v sredo, saj jim je Hadžić namenil dva prosta dneva. Po napornem ritmu, ki je bil prisoten tudi zaradi evropskih srečanj, so si ju zmaji še kako zaslužili.

Dončić: Ne želimo se zapirati

Hadžić vidi v Triglavu zelo čvrstega tekmeca. ''So hitri, dobro igrajo na protinapade, znajo biti neugodni. Če nisi povsem notri, te kaznujejo. Nas so kaznovali z dvema goloma, Maribor so tudi kaznovali z dvema goloma (2:1 v Ljudskem vrtu v prvem krogu, op. p.), tako da s svojo igro dosegajo kar veliko zadetkov.'' Glede tega, zakaj na ljubljansko-kranjskih spopadih pada veliko zadetkov, ima svojo razlago tudi trener Triglava.

''Mogoče so tekme tako zanimive zaradi tega, ker želimo tudi takrat, ko igramo proti Mariboru ali pa Olimpiji, predvsem igrati. Želimo biti napadalni. Ne želimo se zapirati, ampak takrat, ko imamo žogo v posesti, narediti čim več,'' pojasnjuje Dejan Dončić, ki je s Triglavom v nedeljo zapravil priložnost, da bi se prvič, odkar trenira Gorenjce, povzpel na prvo mesto.

V Stožicah je ostal praznih rok, a z napadalnim pristopom pripomogel k temu, da je okrog dva tisoč gledalcev, ki so se odločili za ogled srečanja v Ljubljani, uživalo v dinamični tekmi. V tekmi, ki je odločala o tem, kdo se bo povzpel na prvo mesto.