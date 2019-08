Olimpija s četrto zmago znova prva, Rudar še naprej brez uspeha #video

Ljubljančani so v zadnji tekmi kroga lovili vrnitev na prvo mesto lestvice, kamor so se po zmagi začasno zavihteli nogometaši Aluminija. Velenjčani, ki so v tej sezoni že odščipnili točko tudi Mariboru, a še niso zmagali, pa so se po današnji zmagi Celjanov znašli na predzadnjem mestu.

Po koncu dvoboja v Velenju je favorizirana ljubljanska zasedba pričakovano slavila, bilo je 3:0, in je s 13 točkami spet na vrhu prvenstvene lestvice.

Večji del prvega polčasa so Ljubljančani prevladovali, nizali priložnosti in tudi zadevali. Za hitro vodstvo je v deseti minuti poskrbel Luka Menalo, ki je mladega domačega vratarja Tomaža Stopajnika premagal po dobri podaji Maria Jurčevića.

Vodstvo bi gostje lahko povišali še po akcijah Endrija Cekicija v 22. in Stefana Savića v 25. minuti. V 30. minuti je Ante Vukušić sicer zadel prečko, a je bil pred tem v prepovedanem položaju, isti igralec pa je bil tri minute pozneje ob strelu Menala z roba kazenskega prostora, ko je žoga sicer končala v mreži, po oceni sodnika Mateja Juga tudi v prepovedanem položaju, tako da gol ni obveljal.

Luka Menalo je dosegel prvi zadetek za Olimpijo. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

A Olimpija je premoč kronala še v prvem polčasu z drugim golom, tik pred koncem je namreč domači obrambi ušel Vukušić, ki je z natančnim strelom matiral Stopajnika. Domači so imeli praktično edino polpriložnost nekaj minut pred tem, ko je branilec Olimpije Macky Bagnack slabo podal vratarju Nejcu Vidmarju, a potem vendarle prišel do žoge še pred Dominikom Radićem.

Miren drugi polčas

Nadaljevanje je bilo bolj mirno, gostje so se zadovoljili z vodstvom in terensko premočjo. V 55. minuti bi sicer Menalo lahko poskrbel za povišanje vodstva, a je bil vratar Stopajnik zbran ob njegovem strelu z nekaj metrov.

Pozneje so si nekaj priložnosti priigrali tudi domači, vratarja Nejca Vidmarja pa je v 77. minuti najbolj zaposlil Josip Filipović, a se je akcija končala le s kotom za Velenjčane.

Po kotu za goste v 79. minuti pa je nevarno meril Bagnack, toda zadel le prečko. Zmago Olimpije pa je dokončno potrdil Cekici, ki je v 88. minuti izkoristil enajstmetrovko, potem ko je David Kašnik nepravilno oviral Menala. V 90. pa je po strelu Vukušiča prek vratarja Kašnik v zadnjem trenutku žogo še izbil v kot.

Današnja tekmeca bosta v naslednjem krogu gostovala, v nedeljo, 18. avgusta, bo Rudar igral pri Muri, v obračunu z vrha pa Olimpija odhaja k Aluminiju.

Rudar Velenje : Olimpija 0:3 (0:2)

Stadion ob jezeru, sodniki: Jug, Bensa, Černe.



Strelci: 0:1 Menalo (10.), 0:2 Vukušić (45.), 0:3 Cekici (88., 11-m).



Rudar Velenje: Stopajnik, Hrubik, Kašnik, Radić, Škoflek (od 62. Trifković), Filipović, Kitek, Tučić (od 75. Petrovič), Krefl, Pušaver (od 46. Lovenjak), Kobiljar.



Olimpija: Vidmar, Maksimenko, Bagnack, Menalo, Cekici, Vukušić, Jurčević, Andrejašič, Putinčanin, Savić, Tomić.



Rumeni kartoni: Kobiljar, Filipović, Petrović, Kašnik; Bagnack.



Rdeč karton: /.

Potek tekme v Velenju: