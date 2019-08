Luka Štor dokazal, zakaj je najbolj vroč strelec 1. SNL #video

Nogometaši Aluminija so v tekmi 5. kroga 1. slovenske nogometne lige v Ljubljani premagali Bravo z 1:0 (0:0), Luka Štor pa je dosegel že četrti zadetek v tej sezoni in je najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije.

Bravo : Aluminij 0:1 (0:0)



Stadion v Športnem parki Šiška, sodniki: Tkalčič, Benc, Šumer.



Strelec: 0:1 Štor (50.).



Bravo: Vekić, Ihbeisheh, Brekalo, Zec, Vrljičak, Žinko, Agboyi, Matko, Kirm (od 77. Kancilija), Mensah, Križan (od 62. Nukić).



Aluminij: Janžekovič, Martinović, Kontek, Jakšič, Horvat, Petrović, Amuzie, Vrbanec, Krajnc (od 86. Ploj), Leko (od 66. Matjašič), Štor (od 90. Živković).



Rumeni kartoni: Matko; Amuzie, Štor, Jakšić, Matjašič.

Rdeč karton: Amuzie (82.).

Nogometaši Aluminija nadaljujejo odlično serijo na začetku prvenstva. Na peti zaporedni tekmi so ostali neporaženi, še več, v Ljubljani so zabeležili tretjo zmago, s katero so se vsaj začasno prebili na prvo mesto prvenstvene razpredelnice.

Trener Brava Dejan Grabič je pred tekmo menil, da so njegovi varovanci v prvih štirih krogih prejeli preveč golov, zato so se v zadnjem času na treningih posvetili obrambi, očitno pa so pozabili na napad. Proti Aluminiju so izvedli le malo lepih akcij, pripravili si niso niti ene prave priložnosti, nekaj polpriložnosti v prvem delu pa niso izkoristili.

Fotogalerija s tekme, fotograf Vid Ponikvar:

Prvo je imel v šesti minuti Ibrahim Mensah, njegov strel z roba kazenskega prostora je zletel čez gol, v prvih 45 minutah je dvakrat z glavo streljal Mitja Križan, obakrat sta bila strela preslaba za vratarja Luko Janžekoviča.

Na drugi strani tudi Aluminij v prvem delu kakšnih stoodstotnih priložnosti ni imel. Je pa več poskušal s streli, v tem je prednjačil predvsem Luka Štor, ki pa vratarja Igorja Vekića ni uspel premagati.

Štoru ni bilo težko zatresti mreže

Zato pa ga je ugnal v 50. minuti. Veliko zaslug za to gre Dejanu Petroviću, ki je z desne strani podal natančno žogo, tako da Štoru z glavo ni bilo težko zatresti mreže.

Zadetek Luke Štora:

Tudi po doseženem golu so bili Štajerci nevarnejši, Petrović, Matic Vrbanec in Jure Matjašič pa niso izkoristili svojih priložnosti. Prvi je bil po podaji z desne strani v kazenskem prostoru prekratek, drugemu je veselje preprečil vratar, tretji pa je iz ugodnega položaja streljal čez gol.

Zaradi drugega rumenega kartona Stanleyja Amuziea so gosti v 82. minuti ostali z igralcem manj na igrišču, toda domači, ki so v drugih 45 minutah sprožili le en nevarnejši strel, Luka Žinko je od daleč streljal mimo gola, tega niso znali kaznovati z izenačenjem.

Aluminij bo v naslednjem krogu gostil Olimpijo, Bravo pa se bo na drugi zaporedni domači tekmi meril z Domžalami.

