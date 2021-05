Slovenija na nogah, obeta se norišnica!

Danes bo vsega konec. Napeti prvoligaški maraton bo podal končnega zmagovalca, za naslov prvaka se bosta v Ljudskem vrtu ob 20. uri udarila Maribor in Mura, vijolicam pa za veliko veselje zadošča že točka. Ob 16. uri se bodo začele preostale štiri tekme, pri katerih bo v ospredju boj za obstanek. Devetemu mestu se želijo izogniti kar štirje klubi, v najslabšem položaju so Celjani, ki jih v torek čaka še finale pokala z Olimpijo!

Kdo bo prvak Prve lige Telekom Slovenije? Maribor 1446 +

Mura 1732 +

Vseeno mi je 307 + Oddanih 3485 glasov

Danes bo znan nov slovenski prvak. Kdo bo na seznamu nasledil Celjane? V igri sta le dva kandidata. To sta Maribor in Mura, ki bosta za državno krono obračunala medsebojno. Obeta se spektakel, podoben tistemu, ki smo ga lani spremljali v knežjem mestu, ko so jo Celjani z zlatim remijem (2:2) zagodli Olimpiji. V prejšnji sezoni sta brez lovorik ostala tako Olimpija kot Maribor, do njih pa sta prišla Celje in Mura. Letos bi se lahko zgodovina celo ponovila, a v obratnem vrstnem redu. Da bi bili Prekmurci prvaki, Celjani pa pokalni zmagovalci. Takšen scenarij zagotovo ni všeč vijolicam, ki danes lovijo že rekordni 16. državni naslov. ''Čarno-belji'' se lahko po drugi strani vpišejo v zgodovino in prvič postanejo prvaki!

Gostitelji so v veliki prednosti. Igrali bodo doma, računali na podporo navijačev, o kateri je spregovoril tudi športni direktor Marko Šuler, zavedajo pa se tudi, da jim uresničitev velikega cilja prinaša že remi! ''Ne bo kalkulacij,'' sporoča trener Simon Rožman, ki se ne bo obremenjeval s takšnimi računicami. ''V glavah moramo imeti le to, da moramo zmagati, da tudi medsebojno potrdimo, da smo boljši,'' je izpostavil Blaž Vrhovec, eden najbolj izkušenih nogometašev Maribora, ki je sodeloval tudi pri zadnji evropski pravljici, nastopu vijolic v ligi prvakov 2017/18. Z Rožmanom je uspešno sodeloval že pri Celju, zdaj imata priložnost, da se danes skupaj veselita naslova državnega prvaka.

''Igramo vedno bolje, a imamo še ogromno rezerv,'' daje mladi trener Maribora vedeti, da bi lahko njegovi varovanci zaigrali še bolje kot v zadnjih krogih, ko so trikrat zapored zadržali mrežo nedotaknjeno, osvojili točko v Stožicah (0:0), nato pa dvakrat s 3:0 ugnali Gorico in Koper. Če bo Ažbe Jug ostal nepremagan tudi danes, bo Maribor novi prvak.

Šimundža: Mura se želi priključiti največjima

Ante Šimundža lahko danes spiše zgodovino in popelje Muro na slovenski prestol. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Strateg Mure Ante Šimundža se vrača na stadion, kjer je kot igralec in trener Maribora doživljal ogromne uspehe. Kot trener je bil dvakrat tudi prvak. Zdaj se dokazuje z Muro, ki je še nedolgo nazaj igrala v nižjih ligah, v tej sezoni pa bi lahko napravila nekaj, o čemer so lahko generacije igralcev v črno-belih dresih le sanjale.

''Nismo v stanju, da vodimo slovenski nogomet, smo pa ekipa in klub, ki želi biti prepoznaven. Ki se želi priključiti dvema največjima kluboma,'' je ciljal na razlike, ki vladajo med Muro na eni ter Mariborom in Olimpijo na drugi strani. ''Igrali smo dosti težkih tekem. Z ogromno energijo, ki so nam jo dali navijači, smo lažje prebrodili neke zadeve. Imamo kar nekaj kapitala,'' ve, da posebno moč Mure izkazuje obojestranska ljubezen med navijači in klubom.

Maribor bo danes deležen bučne podpore domačih navijačev. Na stadionu se jih bo zbralo 3.500. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Danes čaka Prekmurce prav poseben izziv. Domači bodo računali na 3.500 glasnih grl, Mura pa je nazadnje v Ljudskem vrtu zmagala pred davnimi 19 leti. ''Imperativ Maribora je, da so prvi. Mi smo svoj cilj že dosegli in gremo v tekmo neobremenjeno, a smo tudi vsi športniki. Vsi želimo biti prvi, zakaj ne bi zgrabili te priložnosti in postali prvaki?,'' se sprašuje Luka Bobičanec, najboljši strelec Mure v tej sezoni, ki bi lahko danes predstavljal veliko nevarnost vijolični obrambi.

Spopad spopadov te sezone se bo začel ob 20. uri v Ljudskem vrtu, neposreden prenos na Planet TV pa s studijskim delom 10 minut pred tem. Glavni sodnik bo Matej Jug.

Ranjena Olimpija z mislimi že v Kopru?

Prvoligaško dogajanje se bo danes začelo ob 16. uri. Usoda ljubljanskega obračuna v Spodnji Šiški je v sredo doživela nepričakovano spremembo. Če je bil dvoboj še poprej označen kot eden od tistih, na katerih se bo odločalo o prvaku in bi lahko po njem sledila slavnostna podelitev ''kante'', pa je domači poraz Olimpije proti Bravu povsem pokvaril sanje zeleno-belih o naslovu. Tako bo današnja tekma bolj pomembna za Šiškarje, ki se želijo izogniti devetemu mestu. Če bi ostali nepremagani, bi si neodvisno od preostalih rezultatov že zagotovili članstvo med elito tudi za prihodnjo sezono.

Zmaji bodo danes gostovali pri mestnem tekmecu v Spodnji Šiški, ki si še ni zagotovil obstanka. Foto: Vid Ponikvar

Trener Dejan Grabić bo v zadnjem krogu pogrešal Andraža Kirma in Martina Kramariča, se pa v zasedbo vračata Mustafa Nukić in Mitja Križan, ki jo je zelo pogrešal na zadnji tekmi v Kidričevem (0:3). "Za vsak padec zbranosti smo bili kaznovani, ampak takšna je specifika letošnje 1. SNL. Kdor bo v zadnjem krogu pokazal večjo psihološko stabilnost in energijo, se bi moral na koncu veseliti,'' je po bolečem porazu na Štajerskem povedal Grabić, ki kot trener Brava v Šiški še ni premagal Olimpije. Je napočil trenutek za zgodovino?

Na drugi strani bi lahko zaigrala oslabljena Olimpija. Trener Goran Stanković, ki v prvenstvu ni okusil sladkosti zmage že zadnjih šest srečanj, v katerih je osvojil vsega dve točki, se zaveda, kako čaka njegove varovance v torek zelo pomemben izpit. V finalu pokala v Kopru se bodo pomerili s Celjem za pokalno lovoriko. Tako se mu ponuja priložnost, da spočije nekaj najboljših igralcev. Že tako je v zmajevem gnezdu ogromno nogometašev na seznamu poškodovanih, zato si ne bi želel privoščiti še novih izgub. Bo pa to tudi motivacija za mlajše kandidate, ki se dokazujejo strokovnemu vodstvu. Olimpija lahko v primeru slabšega rezultata Mure v Ljudskem vrtu danes še ujame drugo mesto, višje pa ne more. Po ogromnem razočaranju in potočenih solzah v sredo, ko so ostali brez točke proti Taboru praktično v zadnji sekundi dvoboja, a tudi odkriti podpori navijačev, ki so zmajem sporočili, naj se osredotočijo na pokalni cilj, sledijo za zeleno-bele še zelo pestri dnevi, po njih pa se bo kmalu našel tudi odgovor na vprašanje, ali se Milan Mandarić po tej sezoni resnično poslavlja od Ljubljane.

Lahko Okčić reši Koprčane?

Ko je Koper leta 2010 postal slovenski prvak, je bil njegov trener prav Nedžad Okčić. Foto: Urban Urbanc/Sportida To bo poslastica ''uvodnega'' današnjega termina. Celje in Koper bosta medsebojno obračunala v boju za obstanek, za dodaten spektakel pa bo poskrbela vrnitev gledalcev na tribune celjskega stadiona. Gostitelji, ki so pod vodstvom Agrona Šalje neustavljivi, saj so na sedmih tekmah vknjižili kar šest zmag, nujno potrebujejo zmago, če se želijo izogniti devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam proti Krki. Če bi jim to uspelo, bi spravili v težave kanarčke, ki jih bo danes prvič v tej sezoni vodil Nedžad Okčić. Primorski strateg, ki je leta 2010 poskrbel za zgodovinski uspeh Kopra, v zadnjem času pa se je posvetil delu z mlajšimi, bo skušal poskrbeti, da bi Koprčani končali sezono že danes.

''Naredil bom vse, kar je v moji moči, da naredimo rezultat in se izognemo dodatnim kvalifikacijam. V ekipo verjamem in sem prepričan, da bo delo na igrišču dobro opravljeno. V letošnji sezoni so že dokazali, česa so sposobni. Po teh dogodkih in slabih rezultatih jim ni lahko, ampak to je sestavni del življenja. Tako je tudi v nogometu,'' sporoča Okčić, dolgoletni klubski delavec Kopra, ki je nasledil Rodolfa Vanolija.

Italijanski strateg je na stadionu Z'dežele s Koprčani gostoval pred kratkim, a potegnil krajšo v polfinalu pokala (0:1), s tem pa tudi ostal brez največjih možnosti za Evropo. Razočaranje je bilo ogromno, saj se bo v torek za pokalno lovoriko odločalo prav na Bonifiki. Zaradi kartonov bo na današnji tekmi pri domačih manjkal Matic Vrbanec, strelec zmagovitega zadetka za finale pokala proti Kopru, se bo morala pa obramba Primorcev pozabavati z zelo razigranim Hrvatom Ivanom Božićem, ki je v zadnjih tednih v življenjski formi. Pri gostih zaradi kazni ne bo njegovega rojaka Ivana Borne Jelića Balte, napadalca Nardina Mulahusejnovića pa bo gnala naprej misel o tem, da bi končal sezono kot prvi strelec lige.

Boj za najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije:

Drobne: Matematika je sila preprosta

Domžalčani bodo sezono 2020/21 končali na četrtem mestu. Foto: Vid Ponikvar V Domžalah bodo ob 16. uri gostovali Kidričani, ki so se po izjemnih rezultatih v spomladanskem delu, na zadnjih desetih tekmah so izgubili le enkrat, povzdignili na lestvici, a si še niso zagotovili obstanka. Če si ga želijo priboriti neposredno in s tem preprečiti, da bi padli na predzadnje mesto, morajo danes v mestu ob Kamniški Bistrici osvojiti vsaj točko. Na drugi strani jih bodo čakali gostitelji, ki se na lestvici več ne morejo premakniti s četrtega mesta. Ali bo to dovolj za Evropo, bo pokazal torkov finale pokala v Kopru. Igralci že počasi razmišljajo o krajšem odmoru, ki jih bo čakal po naporni in stresni sezoni. O tem je spregovoril tudi Sven Šoštarič Karić, ki ima dodaten motiv, saj ga je Matjaž Kek uvrstil na seznam članskih reprezentantov, tako da se želi domžalski branilec proti Štajercem predstaviti v dobri luči.

Čeprav ta tekma Domžalam ne prinaša ničesar, se bodo želeli od domače zelenice posloviti z zmago, gostje iz Kidričevega pa jim bodo skušali prekrižati načrte. V Domžale prihajajo brez dveh pomembnih igralcev, zaradi kazni bosta manjkala Roko Prša in Nik Marinšek, Oskar Drobne pa dobro ve, kaj sporoča matematika. ''Matematika je sila preprosta, potrebujemo samo točko. A če bomo razmišljali o točki, potem to ne bo v redu, razmišljati moramo o vseh treh,'' je strateg, ki je po odhodu Slobodana Gruborja preporodil ''šumare'', nakazal, kako se bodo lotili zadnjega dvoboja v tej sezoni. Obstaja pa še možnost, da bi morali Kidričani odigrati še dodatne kvalifikacije …

Gorica se poslavlja, Tabor želi ostati peti

Sežančani so si v sredo zagotovili obstanek med najboljšimi po dramatični tekmi v Ljubljani. Foto: Vid Ponikvar Edina tekma, ki bo danes minila brez resnejšega tekmovalnega imperativa, bo odigrana v Sežani. Primorska soseda se bosta spopadla za točke, njuni usodi pa sta že znani. Češnjice so si po dramatični zmagi v Stožicah že zagotovile prvoligaški obstanek, vrtnice pa zgolj po eni sezoni zapuščajo elito in se vračajo v drugo ligo. Gostitelji, ki bodo sklepno dejanje sezone odigrali brez kaznovanega Denisa Kouaoja, lahko z ugodnim rezultatom zadržijo peto mesto in končajo sezono v zgornji polovici razpredelnice. To bi bil lep uspeh za klub, ki se v tej sezoni ukvarja s številnimi težavami, saj finančno stanje ni rožnato, obenem pa so jim tekmeci večkrat ''ukradli'' trenerja, tako da so morali zasedbo, v kateri je ogromno tujcev, med sezono na novo uigravati številni strokovnjaki.

Gorica je sporočila, da jo bo v prihodnji sezoni vodil Miran Srebrnič. Klubska legenda vrtnic, nazadnje je vodil Koper, bo skušala vrniti štirikratne slovenske prvake med najboljše, vprašanje pa je, kakšna bo igralska zasedba. Zdajšnja, kombinacija izkušenih povratnikov, številnih, zlasti afriških tujcev, in pa mladih upov, ni prinesla pričakovanih rezultatov. Konkurenca je bila premočna, tako da je Aleksandar Jović ostal brez čudežnega preobrata.

Prva liga Telekom Slovenije, 36. krog: Sobota, 22. maj:

16.00 Bravo – Olimpija

16.00 Tabor – Gorica

16.00 Celje – Koper

16.00 Domžale – Aluminij

20.00 Maribor – Mura