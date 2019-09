V živo: šest golov in remi v Ljubljani, kaj bo v Domžalah, kjer gostuje Olimpija?

Klubi Prve lige Telekom Slovenije v zgoščenem ritmu vstopajo v 11. krog. Začel se je v Ljubljani, kjer sta Bravo in Mura remizirala s 3:3. Nadaljuje sebo v Domžalah, kjer v sosedskem derbiju gostuje vodilna Olimpija, današnji spored pa bo sklenil večerni spopad med Mariborom in Rudarjem. V četrtek bo zanimivo v Kranju in Celju. Poteka zadnji krog pred sobotnim večnim derbijem v Stožicah.

Domžale : Olimpija 0:0 (-:-)

ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so krenili nogometaši Olimpije.



Pred nami je tekma v Domžalah, lahko bi zapisali kar derbi kroga, saj se bosta udarili moštvi, ki naj bi se borili za vrh lestvice. Po katastrofalno slabem štartu Domžal, po katerem se je od klopi poslovil po novem trener Rijeke Simon Rožman, je razlika na lestvici med današnjima nasprotnikoma kar enajst točk v korist Ljubljančanov, a odkar Domžale vodi Andrej Razdrh, te v štirih tekmah še niso izgubile. Trikrat so zmagale, enkrat pa remizirale.

V prvi tekmi kroga smo v Ljubljani videli kar šest zadetkov. Mura je prišla do vodstva na začetku tekme, a potem so nogometaši Brava do konca polčasa s šestim prvenstvenim golom mladega Aljoša Matka, ki v Ljubljani igra s statusom posojenega nogometaša Maribora, prišli do izenačenja, takoj na začetku drugega dela igre pa še do preobrata in vodstva z 2:1. Ko so to povišali še na 3:1, se je zdelo, da bodo Ljubljančani še tretjič v tej sezoni zmagali, a se to ni zgodilo. Luka Bobičanec je najprej zadel prvič in potem še drugič, tako da je zdaj s sedmimi goli na vrhu lestvice strelcev, Mura pa je domov odšla s točko.

Maribor dobro ve, česa je zmožen Rudar

Darko Milanič želi nadaljevati zmagoviti niz v prvenstvu. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Pester sredin spored bosta zvečer v Ljudskem vrtu sklenila Maribor in Rudar. Vijolice so veliki favoriti. Ponovno si lahko prislužijo bogato nagrado v vrednosti sto tisoč evrov, ki jo obljublja športni direktor Zlatko Zahović, in nadaljujejo uspešen niz v prvenstvu, kjer so premagali Bravo, Domžale, Aluminij in Triglav. Zmagovito serijo so vmes pokvarili z nepričakovanim izpadom iz pokala, v prvenstvu pa jim gre veliko bolje, saj so se Olimpiji približali na tri točke zaostanka.

"Velenjčani so v prejšnjem tednu pokazali, da so lahko zelo nevarni, ko so v pokalu premagali Olimpijo. To je opozorilo, da bomo morali biti na visoki ravni. Želim videti moštvo, ki bo razigrano v napadu in prevzelo pobudo, a bomo potrebovali tudi potrpljenje, vztrajnost pri tem namenu," opozarja trener Maribora Darko Milanič. Opravka bo imel s klubom, ki se je v nasprotju z Mariborom (in Olimpijo) uvrstil med osem najboljših v pokalu, v prvenstvu pa mu ne cvetijo rožice, saj je še edini brez zmage, tako da zaseda neslavno zadnje mesto. Izbranci Nikole Jaroša so nazadnje ostali praznih rok proti prerojenim Domžalam (2:3), a v zadnjih minutah srečanja dokazali, da bi lahko v prihodnje mešali štrene (naj)boljšim. Maribor si pred gostovanjem v Ljubljani noče privoščiti domačega spodrsljaja.

Triglav prvič brez Dončića, prihaja vroči Aluminij

Kranjčani so v prvenstvu padli v črni niz rezultatov. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Četrtek prinaša dva spopada. Kranjčani so se po sedmih zaporednih porazih v prvenstvu odločili za menjavo trenerja. Gorenjski orli še niso sporočili, kdo bo nasledil Dejana Dončića, začasno pa ga bo na vročem stolčku zamenjal donedavni pomočnik Vlado Šmit. Imel bo zahtevno nalogo, saj se bo na Gorenjskem mudil Aluminij, največje pozitivno presenečenje te sezone. Kidričani navdušujejo z domiselno igro v napadu, kjer tekmecu preti nevarnost s številnih položajev, najbolj pa so ponosni na jekleno in disciplinirano obrambo, s katero bi lahko imeli napadalci Triglava veliko težav.

"Vemo, da je v Kranju težko igrati, lestvica ne kaže realnega stanja, so precej boljši, zato moramo biti povsem osredotočeni na svojo igro, če se želimo iz Kranja vrniti z novimi točkami," pred gostovanjem na Gorenjskem sporoča Mario Lucas Horvat. Če bi Olimpiji spodrsnilo v Domžalah, bi se Aluminiju odprla tudi pot do vodilnega položaja v prvi ligi. Imel bo opravka s klubom, ki je že skoraj pozabil, kakšen je občutek, ko v prvi ligi premagaš tekmeca in vknjižiš tri točke.

Celjani se želijo maščevati Taboru

Dario Vizinger nima najlepših spominov na gostovanje v Sežani. Celje je izgubilo, Hrvat pa prejel rdeči karton. Foto: Peter Podobnik/Sportida Enajsti krog Prve lige Telekom Slovenije, še zadnji pred večnim derbijem v Stožicah, bosta končala Celje in Tabor. Izbranci Dušana Kosića ne skrivajo nezadovoljstva po zadnjem porazu v Murski Soboti (0:1), s katerim so prekinili niz neporaženosti, ki je trajal kar sedem tekem. Izgubili so po sporni 11-metrovki. Še danes so prepričani, da so se sodniki odločili napačno, a bodo morali misli hitro usmeriti v nov cilj, domač spopad s Kraševci. Proti Taboru so se v tej sezoni že opekli. Češnjice so v 2. krogu presenetile Celjane na svojem igrišču, zdaj jim želijo grofje vrniti udarec.

Gostje bodo prišli v knežje mesto brez kaznovanega Davida Adama, Tabor pa bo s četrtkovo tekmo končal naporen niz štirih zaporednih gostovanj na severovzhodnem delu Slovenije, saj se je v zadnjih tednih za točke mudil v Murski Soboti in Kidričevem, kjer je pri Aluminiju gostoval tudi v pokalu. Obeta se spopad vročih strelcev, mladega Hrvata Daria Vizingerja in izkušenega Srba Predraga Sikimića.

Lestvica:

Najboljši strelci: 7 – Luka Bobičanec (Mura), Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

6 – Aljoša Matko (Bravo), Predrag Sikimić (Tabor),

5 – Senijad Ibričić (Domžale),

4 – Nikola Leko (Aluminij), Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Štor (Aluminij), David Tijanić (Triglav), Matic Vrbanec (Aluminij),

3 – Endri Čekiči (Olimpija), Dino Hotić (Maribor), Luka Kerin (Celje), Amadej Maroša (Mura), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Luka Šušnjara (Mura), Dominik Radić (Rudar), Luka Zahović (Maribor),

...

Poročila s tekem:

Bravo : Mura 3:3

Video vrhunci s tekem:

Bravo : Mura 3:3

