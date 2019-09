Maribor zlahka do pete prvenstvene zmage v nizu

Mariborčani so pred sobotnim derbijem z Olimpijo prišli do bolj ali manj lahke zmage nad zadnjeuvrščenim Rudarjem. Ta vijolicam ni bil kos in že v prvem polčasu visoko zaostal. Mariborčani so s peto zaporedno zmago ohranili tri točke zaostanka za vodilno Olimpijo. Rudar, ki je še brez zmage, pa je doživel tretji zaporedni in skupno že sedmi poraz.

Mariborski nogometaši so že v prvem polčasu potrdili vlogo favorita in prišli do lepe prednosti. Izbranci Darka Milaniča so bili prevelik izziv za velenjsko obrambo, ki je prvič klonila v 19. minuti, drugič v 24., tretjič pa v 29.

Za 1:0 je poskrbel Rok Kronaveter, ki je zadel z dobrih desetih metrov po podaji Denisa Klinarja z desne strani. Za 2:0 pa je po kotu na desni strani kazenskega prostora do žoge po novi uigrani akciji prišel Rudi Požeg Vancaš in dosegel svoj četrti gol sezone.

Rok Kronaveter se je tokrat izkazal z dvema goloma. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na 3:0 je povišal Kronaveter iz bližine (odbitek po poskusu Luke Zahovića) in tako tudi on četrtič v sezoni zatresel mrežo. Letošnja okrepitev iz Olimpije je bila blizu zadetka tudi v 13. in 21. minuti, medtem ko je eno redkih pravih Rudarjevih priložnosti v 11. minuti zapravil Damjan Trifković z malce premalo natančnim strelom z 20 metrov.

V 49. minuti so domači dosegli četrti gol, Požeg Vancaš je svojemu četrtemu zadetku dodal še četrto podajo v sezoni, tokrat je z leve strani poslal žogo v kazenski prostor, kjer je z glavo zadel Aleks Pihler.

Tudi v nadaljevanju je vse bolj ali manj teklo po notah Mariborčanov, ki so še naprej prihajali do priložnosti, v 85. minuti pa še petič na tekmi zadeli. Tudi Dino Hotić je zabil svoj četrti prvenstveni zadetek, ko je z desne strani žogo poslal čez Tomaža Stopajnika.

Še v isti minuti je na drugi strani Kenan Pirić najprej napravil napako in žogo dal Harisu Kadriću, ta pa je bil nato poraženec v boju ena na ena z mariborskim vratarjem.

Sledila je še velika priložnost Marcosa Tavaresa, ki mu je veselje preprečil Aljaž Krefl na golovi črti.

Maribor bo v 12. krogu v soboto gostoval pri Olimpiji, Rudar pa bo dan pozneje gostil Triglav.

Maribor : Rudar 5:0 (3:0)

Stadion Ljudski vrt, gledalcev 2000, sodniki: Obrenović, Kordež in Pospeh.



Strelci: 1:0 Kronaveter (19.), 2:0 Požeg Vancaš (24.), 3:0 Kronaveter (29.), 4:0 Pihler (49.), 5:0 Hotić (85.).



Maribor: Pirić, Klinar (od 53. Cretu), Mitrović, Peričić, Viler, Vrhovec, Pihler, Požeg Vancaš (od 79. Mešanović), Hotić, Kronaveter (od 69. Tavares), Zahović.

Rudar: Radan (od 56. Stopajnik), Krefl, Filipović, Kašnik, Lovenjak, Kuzmanović (od 79. Koprivnik), Pušnik, Trifković, Črnčič, Kobiljar (od 46. Kadrić), Radić.



Rumena kartona: Požeg Vancaš, Vrhovec.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Maribor je tekmo mirno pripeljal h koncu, prihranil nekaj energije za sobotni derbi in prišli do pete zaporedne prvenstvene zmage.



VIDEO: gol Dina Hotića:





GOOOL! Zdaj je za evrogol v 84. minuti poskrbel še Dino Hotić.



VIDEO: poškodba Mateja Radana:





53. minuta: po lepi podaji Roka Kronavetra je pred gol Rudarja prišel Luka Zahović, a ni zadel, je pa zato ob tem nesrečno udaril v glavo vratarja gostov Mateja Radana, ki je moral po krajši prekinitvi tekme zapustiti igrišče.



VIDEO: gol Aleksa Pihlerja:





GOOOL! Hitro na začetku drugega polčasa so Mariborčani zadeli še četrtič. Po podaji Rudija Požega Vancaša je z glavo v 49. minuti zadel Aleks Pihler.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Trener Maribora je na igrišču poslal identično enajsterico, kot je končala prvi polčas, medtem ko je trener Rudarja opravil menjavo. Rijada Koblijarja je nadomestil Haris Kadrić.



POLČAS! Brez nove spremembe izida v Ljudskem vrtu, Maribor na polčas odhaja z vodstvom s 3:0.



VIDEO: drugi gol Roka Kronavetra:





GOOOL! Od 29. minute naprej Maribor vodi s 3:0. Z desne strani je podal Denis Klinar, do strela pred golom je prišel Luka Zahović, vratar Rudarja Matej Raden je njegov poizkus ustavil, a je do žoge prišel Rok Kronaveter, jo spravil v prazno mrežo in zabil svoj drugi gol na tekmi.



VIDEO: gol Rudija Požega Vancaša:





GOOOL! Maribor je povišal vodstvo. Po lepi akciji je zabil Rudi Požeg Vancaš in prišel do četrtega prvenstvenega gola sezone. Mariborčani od 24. minute vodijo z 2:0.



22. minuta: zdaj je bil v priložnost za Maribor, da bi povišal vodstvo. Lepo je podal Luka Zahović, mimo gola pa streljal Rok Kronaveter.



VIDEO: gol Roka Kronavetra:





GOOOL! V 18. minuti je po lepi akciji in podaji Denisa Klinarja zadel Rok Kronaveter. Maribor vodi z 1:0.



15. minuta: v kazenskem prostoru Rudarja je preigraval Rudi Požeg Vancaš, padel in skušal izsiliti enajstmetrovko. Ni je dobil, si je pa prislužil rumen karton.



13. minuta: zdaj pa velika priložnost Maribora. Po napaki obrambe gostov je do žoge prišel Rok Kronaveter, imel na desni strani povsem osamljenega Luko Zahovića, a je bil sebičen in je streljal. Ne dovolj natančno, žoga je za las zgrešila cilj.



11. minuta: prvi so zapretili gostje. Od daleč je s strelom poizkusil kapetan Damjan Trifković in za las zgrešil cilj.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so krenili nogometaši Rudarja.



Javljamo se iz Ljudskega vrta, kjer bo Maribor v zadnjem nastopu pred sobotnim derbijem v Stožicah lovil peto prvenstveno zmago v nizu in skušal premagati Rudar. Ta je trenutno na zadnjem mestu, tako da je favorit seveda znan. V deževnem vremenu bodo Mariborčani igrali v isti zasedbi, kot so konec tedna zmagali v Kranju. Maribor po zmagi Olimpije za Ljubljančani zaostaja šest točk. Kako bo po tekmi proti Velenjčanom?