Šest golov in brez zmagovalca v Ljubljani

Prvi obračun teh dveh ekip v sezoni je v Fazaneriji ponudil kar sedem zadetkov, štiri je dosegla Mura, današnji drugi v Ljubljani pa le enega manj. Tokrat sta se ekipi razšli z neodločenim izidom, pa čeprav je ljubljanska ekipa vodila že s 3:1. Sobočane, ki so pred tem dvakrat zaporedoma zmagali, je rešil Luka Bobičanec z dvema zadetkoma.

Prekmurci so povedli v 14. minuti, potem ko je Andrija Bubnjar podal v kazenski prostor malce z desne strani, tam pa našel 203 centimetre visokega srbskega napadalca Fejsala Mulića, ki je z glavo ugnal Domna Grila. Slednji je imel tri minute pozneje boj z Luko Šušnjaro, Murin nogometaš pa je žogo slabo zadel in jo poslal mimo gola.

Ljubljančani so bili sicer povsem enakovreden tekmec, eno lepših priložnosti pa je v 36. minuti zapravil Besart Abdurahimi, ko je streljal s 14 metrov. Izkazal se je Matko Obradović. Le dve minuti zatem pa so domači izenačili.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Jaka Ihbeisheh je podal z desne strani, Aljoša Matko je žogo sprejel na prsih, izigral Klemna Pucka in jo poslal pod prečko. Za Matka je bil to šesti prvenstveni gol, s čimer se je povzpel tik pod vrh lestvice strelcev.

V 49. minuti so Ljubljančani povedli, ko je Abdurahimi preigraval po levi strani, prišel v kazenski prostor in nato z roba kazenskega prostora žogo poslal v mrežo Mure. Vsega šest minut pozneje so gostitelji še povečali prednost, ko je s 25 metrov silovito sprožil Ovbokha Agboyi in zadel v desni zgornji kot vrat gostov.

Na drugi strani je le nekaj trenutkov pozneje Mulić prišel pred Grila, a slabo zaključil. V 61. minuti je Arafat Mensah pri Bravu za malo zgrešil cilj z roba kazenskega prostora, v 63. in 70. minuti pa je Obradović moral posredovati po poskusu Aljoše Matka iz bližine.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Medtem so v 64. minuti črno-beli znižali zaostanek, ko je podajo Šušnjare z leve strani z glavo na drugi vratnici unovčil Luka Bobičanec, ki je prav tako dosegel svoj šesti gol sezone. Isti igralec se je v 77. minuti izenačil na vrhu lestvice strelcev, ko je s strelom iz prve s približno desetih metrov malce z desne strani vpisal svoje sedmi gol sezone.

V 81. minuti sta bila pri domačih iz bližine neuspešna Mensah in Luka Žinko, kar sta bili zadnji večji priložnosti domačih na tekmi, pri gostih pa je v tretji minuti sodniškega dodatka Mulić prišel do strela z dobrih desetih metrov, izkazal pa se je Gril.

Bravo bo v 12. krogu v nedeljo gostoval v Sežani, Mura pa bo v soboto gostila Domžale.

Stadion Žak, sodniki: Šmajc, Žunič in Kalan.



Strelci: 0:1 Mulić (14.), 1:1 A. Matko (38.), 2:1 Abdurahimi (49.), 3:1 Agboyi (55.), 3:2 Bobičanec (64.), 3:3 Bobičanec (77.).



Bravo: Gril, Ihbeisheh, Vrljičak, Žinko, M. Matko, Agboyi, Ogungbaro (od 68. Primc), Mensah, Krcić, Abdurahimi (od 80. Nukić), A. Matko (od 90. Đajić).

Mura: Obradović, Šturm (od 72. Karničnik), Karamarko, Maruško, Pucko, Kouter, Brkić, Bobičanec, Šušnjara (od 85. Horvat), Bubnjar (od 61. Maroša), Mulić.



Rumeni kartoni: Mensah, A. Matko; Kouter, Brkić.

KONEC TEKME! Razburljivih 90 in nekaj minut v Ljubljani je za nami. Zmage nismo dočakali, smo pa videli kar šest golov.

93. minuta: velika priložnost za Muro tik pred koncem tekme. Na voljo je imela prosti strel na robu kazenskega prostora. Izvedel ga je Luka Bobičanec, a se ni izkazal. Nastreljal je obrambo Brava.



VIDEO: drugi gol Luke Bobičanca:





GOOOL! No, pa smo v Ljubljani dočakali še šesti gol. Še tretjega v mreži domačinov. V 78. minuti je z mojstrskim strelom na 3:3 izenačil Luka Bobičanec, ki je tako prišel še do drugega gola in sedmega prvenstvenega v tej sezoni.



69. minuta: v priložnosti je bil Aljoša Matko, streljal od blizu, a se je z obrambo izkazal Matko Obradović.



VIDEO: gol Luke Bobičanca:





GOOOL! V 65 minuti še peti gol v Ljubljani. Po podaji z leve strani je v polno z glavo meril Luka Bobičanec. Tudi on je, podobno kot Aljoša Matko, zabil šesti prvenstveni gol sezone.



GOOOL! Zdaj Bravo vodi že s 3:1. V polno je v 55. minuti s pravcatim evrogolom za povišanje vodstva po strelu od daleč poskrbel Ovbokha Agboyi.



VIDEO: gol Besarta Abdurahimija:





GOOOL! V 50. minuti so nogometaši Brava prišli do popolnega preobrata. Zdaj je v Ljubljani 2:1, za vodstvo novinca med prvoligaši pa je poskrbel Besart Abdurahimi s svojim drugim prvenstvenim golom, odkar je pred kratkim prišel v Slovenijo.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! Kaj nas čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! Za nami je prvih 45 minut igre v Spodnji Šiški. Videli smo dva gola. Po enega na vsaki strani.



VIDEO: gol Aljoše Matka:





GOOOL! Bravo je v 38. minuti izenačil. Po podaji z desne strani je do žoge prišel mariborski up, ki kot posojen nogometaš Maribora igra za Bravo, Aljoša Matko. Najprej je z eno potezo iz igre vrgel obrambo Mure, potem pa neubranljivo zadel. To je že njegov



34. minuta: znova je bilo nevarno pred vrati gostiteljev. Luka Bobičanec je z desne strani poslal predložek pred vrata Brava, kjer je bil Fejsal Mulić za las prekratek. Zgrešil je žogo, tako da ostaja 1:0 za goste.

17. minuta: velika priložnost Mure za podvojitev vodstva. Pred vratarjem Brava se je znašel Luka Šušnjara, a se ni izkazal pri zaključnem strelu in krepko zgrešil cilj. Ostaja 1:0 za Prekmurce.

Gooooool! 0:1! Mura je v 14. minuti prešla v vodstvo. 24-letni Srb Fejsal Mulić je bil uspešen po strelu z glavo. To je njegov prvi zadetek v 1. SNL, pred tem je 203 cm visok napadalec iz Novega Pazarja zadel v polno že v pokalu. Podajo je prispeval Andrija Bubnjar.

Zadetek Fejsala Mulića:

‼️GOOOL ⚽️



Vodstvo Mure v 14. minuti, po podaji Andrije Bubnjarja je zadel Fejsal Mulić! Bravo - Mura 0:1.#plts pic.twitter.com/bl4M1Z6tuE — NŠ Mura (@nsmura_ms) September 25, 2019

11. minuta: Luka Bobičanec je zapravil prvo priložnost na srečanju. Po tem, ko je vratar Brava Domen Gril nastreljal Luko Šušnjare, se je priložnost za zadetek ponudila Hrvatu, a je z razdalje zgrešil cilj. Maloštevilni gledalci v Spodnji Šiški, kar nekaj jih je prispelo iz Prekmurja, še niso dočakali prvega strela v okvir vrat.

Začetek tekme v Ljubljani.

Trener Mure Ante Šimundža je izbral enajsterico za gostovanje v Ljubljani.

Prvoligaška nogometna karavana se bo danes ustavila na treh prizoriščih. Uvodno dejanje 11. kroga bo v Ljubljani, kjer se bosta že ob 15.45 spopadla Bravo in Mura. Dvoboj, ki si ga lahko v neposrednem prenosu ogledate na Planet 2, je vrhunec današnjega bogatega nogometnega dogajanja v Spodnji Šiški. Kluba sodelujeta tako tesno, da se bosta po dogovoru pred dvobojem članskih zasedb pomerili tudi mlajši selekciji obeh klubov. Bravo je trenutno na šestem, Mura pa na tretjem mestu. Po desetih krogih sta zelo zadovoljna z uvrstitvijo, saj si mladi ljubljanski klub v krstni prvoligaški sezoni prizadeva za obstanek, črno-beli pa za preboj v Evropo.Če lahko o razpletu današnjega dvoboja sklepamo na podlagi prvega medsebojnega obračuna v tej sezoni, se bosta mreži zatresli kar nekajkrat. Mura je namreč v 2. krogu doma ugnala Bravo s 4:3. "Pričakujem manj zadetkov z obeh strani, ker vemo, koliko so točke pomembni obema ekipama," trenervendarle upa na bolj čvrsto obrambo, kot je bila na gostovanju v Fazaneriji. "Pričakujem čvrsto in poletno ekipo Brava, ki doma vedno igra napadalno in agresivno," strateg Murepo drugi strani upa, da bodo njegovi izbranci še bolj čvrsti v dvobojih, kot so bili na zadnjem dvoboju s Celjem. Ta zaradi sporne 11-metrovke še vedno dviga prah, zlasti v knežjem mestu.