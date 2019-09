Dončićev ples od Maribora do Maribora z žalostnim koncem

Rezultatska kriza Triglava ne pozna meja. Gorenjski orli so v nedeljo proti Mariboru na domačih tleh ostali praznih rok (1:3), vknjižili že sedmi zaporedni poraz v prvenstvu in se na lestvici zasidrali na zelo nevarnem devetem mestu. V želji, da bi Kranjčani začeli dosegati boljše rezultate, se je vodstvo kluba odločilo za zamenjavo prvega trenerja. Dejan Dončić je prevzel odgovornost nase. Začutil je, da je nastopil primeren trenutek za odhod in se poslovil od igralcev.

Vrhunci tekme med Triglavom in Mariborom (1:3):

Brkić: Dončić je pustil močan pečat

Tako sta Siniša Brkić in Dejan Dončić v prejšnji sezoni proslavljala obstanek Triglava v druščini najboljših. Foto: Vid Ponikvar ''V dani situaciji smo se vse vpletene strani strinjale, da je to korak, ki mora biti narejen. Dejanu se iz srca zahvaljujemo za vse, kar je storil v Triglavu in tega ni bilo malo. V Kranju je pustil močan pečat, odločno pomagal klubu na še višjo raven in izpolnil zastavljene cilje v minuli sezoni. Skupna zgodba je bila zastavljena na zdravih temeljih in z jasno vizijo, a se je na tej točki zaključila. V prihodnje mu želimo ogromno sreče in uspehov," je za klubsko stran povedal športni direktor Siniša Brkić, ki je tako segel v roke z Dončićem in se mu zahvalil za vse, kar je v skoraj poldrugem letu opravil v klubu.

V prejšnji sezoni je uresničil klubski cilj, zagotovil obstanek med najboljšimi, v tej sezoni pa mu ni šlo vse po načrtih. Z mlado zasedbo, ki je v zaključku poletnega prestopnega roka dobila še nekaj tujih okrepitev, je izgubljal korak s tekmeci in padel na predzadnje mesto.

Dončić je nazadnje dočakal zmago s Triglavom daljnega 14. avgusta v Brežicah, ko so Kranjčani dobili pokalno tekmo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najprej šokiral Maribor, nato po porazu z vijolicami ostal brez službe

Proti Mariboru je nazadnje vodil Triglav, ki se je tako na seznamu klubov, ki so v tej sezoni menjali trenerja, pridružil Rudarju, Domžalam in Taboru. Foto: Saša Pahič Szabo/Sportida Začelo se je sanjsko, z zmago v Ljudskem vrtu nad branilci naslova, zadnjič pa so se Kranjčani veselili paketa treh točk v Prvi ligi Telekom Slovenije daljnega 27. julija, ko so s 3:2 premagali Rudar. Edini klub, ki še do danes v prvenstvu ni premagal nikogar in na lestvici kot edini gleda v hrbet Kranjčanom.

Dončićev stolček se je začel resno majati v obdobju zadnjega črnega niza, ki še kar traja in traja. Triglav je nanizal sedem zaporednih porazov v prvenstvu, razlika v zadetkih pa je skromnih 6:22. Usoda je hotela, da je v sezono vstopil z odmevno zmago nad Mariborom v gosteh, ko pa je z vijolicami ostal praznih rok v Kranju, je izgubil tudi službo.

Do nadaljnjega bo Triglav vodil njegov dozdajšnji pomočnik Vlado Šmit, danes pa bo vodstvo kranjskega kluba začelo pogovore s kandidati za novega trenerja.