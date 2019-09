Olimpija po zmagi nad mestnim tekmecem skočila pred Aluminij #video

V 10. krogu Prve lige Telekom Slovenije je Olimpija v mestnem obračunu s 3:1 ugnala Bravo in se vrnila na vrh prvenstvene lestvice. Mura je pred domačimi gledalci ugnala Celje in prekinila sedem tekem trajajoč niz neporaženosti grofov, branilec naslova Maribor je po izpadu iz pokala s 3:1 odpravil Triglav, prvi nedeljski obračun med Domžalami in Rudarjem pa je pripadel rumenim. Aluminij je že v soboto porazil Tabor (3:0).

Večerna nedeljska tekma se je zapisala v zgodovino, saj je Olimpija prvič gostila mestnega tekmeca Bravo na tekmi, ki je štela za prvoligaške točke. Zmaji so v Stožicah v ljubljanskem obračunu s 3:1 premagal Bravo. Nogometaši Olimpije so povedli že v tretji minuti, ko je evrogol dosegel Endri Čekiči. V 20. minuti je s svojim prvim golom v sezoni vodstvo domače ekipe podvojil Stefan Savić, tik pred koncem prvega polčasa pa se je med strelce vpisal še Ante Vukušić. V 78. minuti pa so do zadetka prišli tudi nogometaši Brava, Ovbokha Agboyi je v kazenskem prostoru našel Ibrahima Mensaha, ki je premagal Olimpijinega vratarja Vidmarja in postavil konči izid 3:1.

Olimpija, ki je v četrtek nepričakovano izpadla iz pokalnega tekmovanja, je po šesti zmagi v sezoni iz vrha prve lige zaradi boljše gol razlike izrinila Aluminij. Novinci Brava so zabeležili peti poraz v sezoni in so po desetih krogih pri enajstih točkah.

Mura slavila po enajstmetrovki

Na predzadnji tekmi desetega kroga sta se v Fazaneriji udarila Mura in Celje. Zmage z 1:0 pa so se veselili domači nogometaši, ki jih je tokrat znova bodrila tudi navijaška skupina Black Gringos, ki je prejšnji konec tedna po sporu s policijo protestno zapustila tribune. Edini gol na tekmi je padel v zaključku tekme, ko je na robu kazenskega prostora Travner nepravilno zaustavljal Luko Bobičanca, sodnik Nejc Kajtazović pa je takoj pokazal na najstrožjo kazen. Z enajstmetrovke je domače do zmage popeljal Amadej Maroša.

Se je sodnik odločil pravilno, ko je pokazal na najstrožjo kazen? Da 38,98% +

Ne 58,47% +

Ne vem/me ne zanima 2,54% +

Celjani so tako prekinili niz neporaženosti, ki je trajal kar sedem tekem, Mura pa je vknjižila še tretjo zaporedno zmago in na prvenstveni lestvici prehitela Celjane in Mariborčane.

Maribor se je maščeval Triglavu

Nogometaši Maribora so v Kranju vknjižili četrto zaporedno zmago. Štajerci so Triglav premagali s 3:1. Mariborčani so povedli v 40. minuti, ko je Rudi Požeg Vancaš v kazenskem prostoru našel Aleksa Pihlerja, ki je nato zadel z glavo. V 54. minuti so zapretili Kranjčani, iz protinapada pa je na 1:1 izenačil David Tijanić. A veselje domače ekipe ni trajalo dolgo, saj je že šest minut kasneje na drugi strani Maribor do novega vodstva popeljal Luka Zahović, zmago gostov pa je v končnici srečanja potrdil Jasmin Mešanović.

Bi moral sodnik pokazati na najstrožjo kazen v korist Maribora? Da 39,35% +

Ne 51,61% +

Ne vem/me ne zanima 9,03% +

Četa Darka Milaniča se je tako Triglavu oddolžila Triglavu za poraz v prvem krogu prvenstva in tako vsaj malo ublažila izpad iz pokalnega tekmovanja proti drugoligaškemu Kopru.

Domžale skoraj zapravile nemogoče

Slobodan Vuk je že v prvem polčasu dosegel dva zadetka. Foto: Vid Ponikvar Pestro nedeljo sta v Velenju v času kosila odprla Rudar in Domžale. Zmage s 3:2 so se veselili Domžalčani, ki tako nadaljujejo niz uspešnosti pod vodstvom Andreja Razdrha in so nanizali že tri zaporedne zmage, dve v prvi ligi. Najprej so tesno slavili v Kranju, med tednom so visoko zmagali v pokalnem tekmovanju nad Brici, zdaj pa so ustavili še Rudar.

Rumeni so prvič zadeli že v enajsti minuti, ko je vratarja Rudarja Radana premagal Slobodan Vuk. V 34. minuti je vodstvo Domžal podvojil Rauno Sappinen, le dve minuti kasneje pa je še tretjič na srečanju zadel Vuk. Rudar je v drugem polčasu zaigral bolj napadalno in ogrozil visoko vodstvo Domžal. V 86. minuti je po samostojni akciji pod prečko zadel Dominik Radić, v 90. minuti pa je napadalec Rudarja zadel še z bele pike. Velenjčanom je na koncu za preobrat zmanjkalo časa, zmaga pa je odšla v Domžale.

Knapi, ki so v četrtek priredili ogromno pokalno senzacijo in sredi Ljubljane izločili Olimpijo (1:0), tako v prvenstvu po desetih odigranih krogih še naprej ostajajo brez zmage in so prikovani na zadnje mesto. Domžalčani so zabeležili drugo zmago v sezoni.

Aluminij tudi v drugo usoden za Tabor

Matic Vrbanec je za Aluminij dosegel dva zadetka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Druga četrtina sezone Prve lige Telekom Slovenije se je začela v Kidričevem, kjer je Aluminij s 3:0 ugnal Tabor Sežano in se vsaj do nedelje povzpel na prvo mesto prvoligaške lestvice. Kidričani tako še naprej ostajajo le pri enem porazu, v prejšnjem krogu jih je na Ljudskem vrtu (1:2) ugnal Maribor.

Aluminij je že v svoji prvi priložnosti na srečanju v 21. minuti prišel do zadetka. Dejan Petrovič je v kazenskem prostoru našel Matica Vrbanca, ki je tudi z nekaj sreče zadel za vodstvo domačih. Le dve minuti kasneje je bil na drugi strani izključen vratar Tabora David Adam, Sežančani pa so tekmo nadaljevali z deseterico. Vodstvo Aluminija je v 32. minuti podvojil Ante Živković, ki je s strelom z glavo premagal rezervnega vratarja Tabora Ariana Renerja. Končni izid 3:0 je v 88. minuti z drugim golom na tekmi postavil kapetan Kidričanov Vrbanec.

Aluminij je tako češnjice s Krasa ugnal še drugič v štirih dneh. V sredo so šumari v pokalnem srečanju izkoristili prednost domačega igrišča in zmagali z 1:0.

Lestvica:

Najboljši strelci: 7 – Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija),

6 – Predrag Sikimić (Tabor),

5 – Luka Bobičanec (Mura), Senijad Ibričić (Domžale), Aljoša Matko (Bravo),

4 – Nikola Leko (Aluminij), Mitja Lotrič (Celje), Luka Majcen (Triglav), Luka Menalo (Olimpija), Luka Štor (Aluminij), Matic Vrbanec (Aluminij), David Tijanić (Triglav),

3 – Dino Hotić (Maribor), Luka Kerin (Celje), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Luka Šušnjara (Mura), Dominik Radić (Rudar), Luka Zahović (Maribor), Amadej Maroša (Mura), Endri Čekiči (Olimpija)

...

