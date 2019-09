Aluminij suveren tudi proti Taboru #video

Nogometaši Aluminija, ki so morali v preteklem tednu priznati premoč Mariboru, se nepričakovano borijo za vrh prvenstvene razpredelnice. Kot favoriti so zato vstopili tudi v dvoboj s Kraševci, s katerimi so med tednom dobili tekmo osmine finala slovenskega pokala (1:0). Po zmagi so vsaj začasno spet sami na vrhu lestvice in zdaj čakajo na nedeljski razplet ljubljanskega mestnega obračuna med Olimpijo in Bravom.

Kidričani so od prve minute naprej prevzeli pobudo, nekajkrat goste stisnili v svoj kazenski prostor, a so imeli prvo večjo priložnost Primorci, ko je Leonu Severju v 10. minuti domača obramba v zadnjem trenutku preprečila strel s kakšnih 10 metrov malce na desni strani po lepi podaji Lazarja Miloševa.

Gostitelji so povedli v 21. minuti, ko je strel Matica Vrbanca z roba kazenskega prostora v lastno mrežo preusmeril Jurij Požrl in presenetil vratarja Davida Adama. Ta je moral le dve minuti kasneje z igrišča, saj je na kakšnih 30 metrih podrl Petrovića, ki je v protinapadu nevarno prodiral pred sežanska vrata.

Matic Vrbanec je dosegel dva zadetka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Za 2:0 je s strelom z glavo v 32. minuti poskrbel Ante Živković, ki mu je iz prostega strela na desni strani lepo podal domači kapetan Vrbanec, Sežančani pa so bili slabo postavljeni v obrambi. Igra se je nato umirila, saj gostitelji niso želeli prevzemati pobude, gostje pa je z igralcem manj niso mogli.

Že v prvem polčasu premoč domačih

Kljub temu so bili gostitelji blizu tretjemu golu v 44. minuti, ko je Alen Krajnc lepo našel prostega Nikolo Leka, ta pa je v polnem teku iz bližine zadel prečko. Dve minuti kasneje je dvakrat nevarno poskušal Živković, tudi sebično, saj je imel ob prvem strelu na levi strani prostega soigralca.

Drugi del se je začel s terensko premočjo gostiteljev, ki pa si res izrazite priložnosti za gol niso pripravili. Številne polpriložnosti, svoje so imeli tudi gostje, pa sta obe obrambi na čelu z vratarju uspeli ukrotiti.

Prvo lepo priložnost je imel v 72. minuti Krajnc, takoj nato pa je nekoliko nespretno s strelom iz dobrega položaja poskušal še Dejan Petrović. V 77. minuti je rezervni vratar Sežane Arian Rener le s težavo odbil žogo po strelu Petroviča v kot. Dišalo je po novem golu domačih in dve minuti kasneje je bil v lepem položaju Mihael Klepač, ki je zamenjal Krajnca, a je bil Renner spet na mestu, ki je nevarno a nenatančno streljal tudi v 86. minuti.

Končni izid je v 88. minuti postavil Vrbanec, ki je v kazenskem prostoru prelisičil več gostujočih branilce in matiral še Renerja.

Aluminij - CB24 Tabor Sežana 3:0 (2:0)

Športni park Kidričevo, gledalcev 800, sodniki: Obrenović, Pospeh, Klančnik.



Strelci: 1:0 Vrbanec (21.), 2:0 Živković (32.), 3:0 Vrbanec (88.).



Aluminij: Kovačič, Martinović, Kontek, Ploj, Jakšič, Krajnc (od 77. Klepač), Matjašič (od 87. Pečnik), Petrovič, Vrbanec, Leko (od 69. Horvat), Živković.



CB24 Tabor Sežana: Adam, Požrl, Azinović, Salkić, Ristić, Babić (od 41. Krivičić), Mihaljević, Sever, Stevanović (od 68. Bongongui), Sikimić, Milošev (od 26. Rener).



Rumeni kartoni: Stevanović, Krivičić, Mihaljević; Leko.



Rdeči karton: Adam (23.).

