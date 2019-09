Olimpiji ljubljanski derbi in prvo mesto #video

Olimpija : Bravo (foto: Grega Valančič/Sportida):

Ljubljanski obračun je pričakovano pripadel Olimpiji, ki je spet prevzela vodstvo na lestvici, ima enako točk kot drugouvrščeni Aluminij. Čeprav so domači, ki so med tednom presenetljivo izpadli iz pokala, pogrešali kaznovana Erica Boakyea in Luko Menala, se jim to ni preveč poznalo, že v prvem polčasu so poskrbeli za peti poraz novinca v ligi, ki ostaja šesti. Prekinil je niz dveh zmag.

Olimpija je tekmo odločno odprla in povedla v tretji minuti, ko je z lepim zadetkom mrežo Brava načel Endri Čekiči. Ta je sprožil z 18 metrov in zadel v desni zgornji kot. Zeleno-beli so bili boljši tekmec in prednost podvojili v 19. minuti, ko je najprej do strela v kazenskem prostoru prišel Vitja Valenčič, Igor Vekić je žogo odbil, a le do Stefana Savića, ki jo je poslal v mrežo.

Gosti so prvič nase opozorili v 27. minuti, ko je z glavo poskusil Michael Ogungbaro (enkrat je nevarneje sprožil tudi Mustafa Nukić), Nejc Vimdar pa ni imel težkega dela. Gostitelji pa so že v prvem polčasu odločili tekmo, potem ko je v 39. minuti zadel še Ante Vukušić. Ta je iz bližine unovčil podajo Maria Jurčevića z leve strani in dosegel svoj sedmi gol v sezoni, toliko jih je dosegel le še Dario Vizinger iz Celja.

V drugem polčasu je najprej nevarno sprožil Ovbokha Agboyi z 20 metrov, Vidmar pa je žogo odbil v kot. Na drugi strani je v 72. minuti Tomislav Tomić meril preveč po sredini gola. V 78. minuti je malce preveč ležerno igro v obrambi Olimpije kaznoval najprej Agboyi s podajo, nato pa še Arafat Mensah, ki je z desne strani znižal na končnih 3:1.

Olimpija bo v 11. krogu v sredo gostovala v Domžalah, Bravo pa bo gostil Muro.

Olimpija : Bravo 3:1 (3:0) Stadion Stožice, sodniki: Balažič, Kordež in Švarc.



Strelci: 1:0 Čekiči (3.), 2:0 Savić (19.), 3:0 Vukušić (39), 3:1 Mensah (78.).



Olimpija: Vidmar, Samardžić, Šme, Maksimenko, Jurčević, Putinčanin (od 77. Kregar), Valenčič, Savić (od 64. Lupeta), Tomić, Čekiči, Vukušić (od 79. Kidrič).



Bravo: Vekić, Vrljičak, Žinko, M. Matko, Ihbeisheh, Ogungbaro, Agboyi, Nukić (od 65. Krcić), Abudrahimi (od 76. Đajić), Primc (od 46. Mensah), A. Matko.



Rumeni kartoni: /.

Rdeči karton: /.

