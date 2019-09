Mura po tretji zaporedni zmagi preskočila Celje #video

Sobočani so se v Fazaneriji merili s tekmecem, s katerim so bili točkovno izenačeni na četrtem oziroma petem mestu. Po zaslugi enajstmetrovke Amadeja Maroše pa imajo Prekmurci zdaj tri točke več od Celja, ki je prekinilo niz sedmih tekem brez poraza.

Prekmurci so v prvem polčasu imeli več žogo v svoji posesti, zagrozili pa so dvakrat. Prvič v 42. minuti, ko je Luka Bobičanec z 12 metrov s sicer šibkim strelom zadel vratnico, drugič pa že v sodniškem dodatku, ko je malce previsoko meril Tomi Horvat.

Pred tem so bili Celjani, ki so pogrešali kaznovanega Tadeja Vidmajerja, celo nekoliko konkretnejši, v osmi minuti je s 15 metrov sprožil Ivan Božić, Matko Obradović pa se je izkazal. V 20. minuti je Mitja Lotrič pobegnil po levi strani, na ko koncu podal v sredino, a pravega zaključka ni bilo. Lotrič je po levi prodrl tudi v 39. minuti, takrat pa je njegov strel blokiral Marin Karamarko.

Mura je razveselila domače navijače. Foto: Urban Meglič/Sportida

V drugem polčasu je bilo prvič malce bolj vroče v 57. minuti, ko je Obradović izpustil žogo, česar pa Celjani niso unovčili. V 63. minuti je na drugi strani Luka Šušnjara prišel neoviran do strela z roba kazenskega prostora, toda Matjaž Rozman ni imel veliko dela.

Sledilo je nekaj polpriložnosti na obeh straneh, med drugim je Fejsal Mulić iz bližine zgrešil celjska vrata v 68. minuti, v 73. pa je z 20 metrov za malo zgrešil Bobičanec. Na drugi strani je v 78. minuti strel Daria Vizingerja s škarjicami obranil Obradović, sledila pa je najstrožja kazen za domače.

Jure Travner je po mnenju sodnikov v kazenskem prostoru podrl Bobičanca, z bele pike je streljal Amadej Maroša in v 86. minuti zanesljivo zadel za 1:0. Pozneje je z novim strelom Rozmana namučil Bobičanec, a je ostalo pri 1:0.

Sobočani bodo v 11. krogu v sredo gostovali pri Bravu, Celjani pa bodo dan pozneje gostili sežanski Tabor.

Konec tekme v Murski Soboti. Mura je zmagala z 1:0.

GOOOL! Mura je v zaključku tekme prišla do vodstva! Na robu kazenskega prostora je Travner nepravilno zaustavljal Luko Bobičanca, sodnik Nejc Kajtazović pa je takoj pokazal na najstrožjo kazen. Z enajstmetrovke je domače v vodstvo popeljal Amadej Maroša.

Video: gol Maroše:

78. minuta: priložnost za Celje. Atraktivno je s škarjicami poskusil Dario Vizinger, a je bil Obradović na mestu.

Video: poskus Vizingerja:

57. minuta: napako je storil vratar Mure Matko Obradović, a je nogometaši Celja niso izkoristili. Še naprej brez golov v Murski Soboti.

Video: priložnost Celja:

Začetek drugega polčasa.

Konec prvega polčasa v Murski Soboti, kjer še nismo videli zadetka.

42. minuta: zdaj so se v priložnosti znašli nogometaši Mure. Poskusil je Luka Bobičanec, Celjane pa je rešila vratnica.

Video: vratnica Bobičanca:

20. minuta: priložnost za Celje. V akciji je bil Mitja Lotrič, ki je v kazenskem prostoru lepo našel najboljšega strelca prve lige Daria Vizingerja, a je streljal mimo gola.

Video: priložnost Celja:

Začetek tekme v Prekmurju.

Koga sta trenerja obeh ekip uvrstila v začetni postavi?

Ob 18. uri – prenos dvoboja bo na Planet TV – se bosta v Fazaneriji udarila Mura in Celje. To bo neposredni obračun za tretje mesto, tekmeca pa sta vajena igrati na zelo pomembnih tekmah. V prejšnji sezoni sta neposredno odločala o zadnjem mestu, ki pelje v Evropo, na koncu so se po dramatičnem srečanju prav v Murski Soboti uspeha veselili črno-beli.

Gostitelji so veseli, da jih bo tokrat bodrila navijaška skupina Black Gringos, ki je prejšnji konec tedna po sporu s policijo protestno zapustila tribune. ''Na zadnji tekmi smo jih zelo pogrešali. Ultrasi so tisti, ki so zelo pomembni na tekmah. Stojijo nam ob strani v dobrem in slabem,'' se je razveselil napovedi o vrnitvi navijačev trener Ante Šimundža, ki v nedeljo pričakuje igrivo in napadalno Celje.

Pri gostih, ki niso doživeli poraza že sedem tekem zapored, zaradi kazni v ekipi ne bo Tadeja Vidmajerja. Imajo najboljši napad v državi, prvega strelca Daria Vizingerja in najboljšega podajalca Mitjo Lotriča. Bo to zadoščalo za uresničitev cilja ostati neporažen v prekmurskem kotlu? V prvem krogu sta se tekmeca razšla brez zmagovalca, Mura pa je v knežjem mestu zapravila prednost dveh zadetkov (2:2).