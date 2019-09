Ne najlepša slika iz Maribora. Vratar Rudarja obležal po nesrečnem udarcu Zahovića.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matej Radan jo je skupil na začetku drugega polčasa in predčasno končal z nastopom v Ljudskem vrtu.

Matej Radan jo je skupil na začetku drugega polčasa in predčasno končal z nastopom v Ljudskem vrtu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V 11. krogu Prve lige Telekom Slovenije so nogometaši Maribora s 5:0 v Ljudskem vrtu premagali velenjski Rudar in v generalki pred sobotnim derbijem v Stožicah prišli do pete prvenstvene zmage v nizu. Tekmo je zaznamovala tudi poškodba vratarja gostov Mateja Radana, ta jo je skupil po akciji Luke Zahovića.