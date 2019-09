Olimpija prizadejala prvi poraz Razdrhu in navdušila

Domžalski niz dveh zmag je prekinila zasedba iz soseščine, ki je neporažena na zadnjih petih tekmah (tri zmage, dva neodločena izida). S sedmimi zmagami, za zadnjo je najzaslužnejši Stefan Savić z dvema goloma, Olimpija ostaja na vrhu lestvice, Domžale pa so po petem porazu na osmem mestu.

Gledalci so v prvem polčasu videli kar razburljivo predstavo in večinoma premoč Olimpije, ki je povedal v 16. minuti. Takrat je Luka Menalo žogo med nogama Svena Šoštariča Kariča s peto spravil do vtekajočega Stefana Savića, ki je z leve strani z diagonalnim strelom ukanil Ajdina Mulalića.

Stefan Savić je zadel že v prejšnjem krogu, tokrat pa se je izkazal z dvema goloma. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Le tri minute pozneje je bil slednji spet premagan, a je Tomislav Tomić s približno enajstih metrov zadel vratnico. Nase je večkrat opozoril tudi Endri Čekiči, med drugim je bil dvakrat, v 22. in 42. minuti, nevaren s prostega strela, v 32. minuti pa je tudi zadel za 2:1, ko je sprožil pod prečko z več kot 20 metrov.

Domačim navijačem pa je največ veselja prinesel mladi, 18-letni Tamar Svetlin, ki je v 29. minuti zadel za izenačenje, ko je žogo z dobrih desetih metrov poslal desni zgornji kot vrat gostov. Zanj je bil to prvoligaški prvenec.

V drugem polčasu so najprej v 58. zagrozili domači, Slobodan Vuk je v bližini gola preusmeril žogo, a jo poslal mimo vrat. Že v nasprotnem napadu je sam pred Mulalića prišel Savić, dvoboj pa je dobil domžalski vratar. Ljubljanski čuvaj mreže Nejc Vidmar pa je moral posredovati v 59. minuti po poskusu Mateja Podlogarja.

Jucie Lupeta je postavil končni izid. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 61. minuti pa so Ljubljančani povišali prednost, znova se je med strelce vpisal Savić, ki je žogo poslal v levi zgornji kot, v 74. minuti pa so Ljubljančani prišli do vodstva s 4:1, potem ko je po Menalovi podaji z desne strani v bližino gola Jucie Lupeta s "kung-fujevskim" zaključkom ugnal Mulalića.

Sledili sta dve obrambi Vidmarja, posebej po strelu Podlogarja z glavo v 78. minuti se je moral ljubljanski čuvaj mreže potruditi. To pa sta bili tudi zadnji priložnosti tekme.

Domžale bodo v 12. krogu v soboto gostovale v Murski Soboti, Olimpija pa bo gostila Maribor.

Domžale : Olimpija 1:4 (1:2)

Športni park, gledalcev 1400, sodniki: Skomina, Vukan in Praprotnik.



Strelci: 0:1 Savić (16.), 1:1 Svetlin (29.), 1:2 Čekiči (32.), 1:3 Savić (61.), 1:4 Lupeta (74.).



Domžale: Mulalić, Karič, Klemenčič, Vuklišević, Sikošek (od 71. Mujan), Pišek, Svetlin, Käit (od 63. Sappinen), Ibričić, Podlogar, Vuk (od 75. Jakupović).

Olimpija: Vidmar, Samardžić, Šme, Bagnack, Jurčević, Putinčanin, Tomić, Menalo, Savić (od 65. Valenčič), Čekiči (od 78. Maksimenko), Vukušić (od 72. Lupeta).



Rumeni kartoni: Pišek, Vuklišević; Jurčević, Bagnack.

Spremljanje tekme v živo:

KONEC TEKME! Olimpija je prišla do pomembne zmage pred sobotnim derbijem in povsem zasluženo v Domžalah prišla do polnega izkupička.



VIDEO: gol Jucieja Lupete:





GOOOL! Še en gol Olimpije. Malo za tem, ko je prišel na igrišče, je za Olimpijo zadel še rezervist Jucie Lupeta. In zadel na res atraktiven način.



VIDEO: drugi gol Stefana Savića:





GOOOL! OIimpija je v 61. minuti povišala vodstvo v Domžalah. Do žoge je na robu kazenskega prostora prišel Stefan Savić, si pripravil strel in mojstrsko zadel za vodstvo Olimpije s 3:1.



58. minuta: za neizkoriščeno priložnost Olimpije bi bili nogometaši iz Ljubljane kaj kmalu kaznovani že v naslednjem napadu. Do strela je prišel Matej Podlogar, a se je z obrambo izkazal Nejc Vidmar.



57. minuta: sijajna priložnost za Olimpijo! Povsem osamljen je proti domžalskim vratom stekel Stefan Savić, imel na desni strani povsem osamljenega Anteja Vukušića, a sebično streljal in nastreljal domžalskega vratarja. Velika priložnost je splavala po vodi.



56. minuta: spet na uvodu polčasa ni bilo razburljivejšega dogajanja, potem pa so Domžalčani prišli do prve priložnosti v drugem delu igre. Po podaji z leve strani Gregorja Sikoška je pred golom do strela prišel Goran Vuk, a za las zgrešil cilj.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V prvih 45 minutah smo v Domžalah spremljali odlično igro, ki je ponudila tudi tri atraktivne zadetke. Kako pa bo v drugem?



POLČAS! Na odmor s prednostjo, in to zasluženo, odhajajo nogometaši Olimpije.



38. minuta: še ena priložnost za Olimpije. Na desni strani je žogo ukradel Luka Menalo, stekel proti golu s strani in podal pred gol, tam pa je do strela prišel Stefan Savić, a za malo zgrešil cilj.



VIDEO: gol Endrija Čekičija:





GOOOL! Le štiri minute je zdržalo vodstvo Domžal. Po podaji Anteja Vukušića je evrogol po strelu od daleč v 33. minuti zabil Endri Čekiči in Ljubljančane spet popeljal v vodstvo.



VIDEO: gol Tamarja Svetlina:





GOOOL! Po nekaj minutah premoči Ljubljančanov pa izenačenje v Domžalah. Do prvenca je v 29. minuti prišel mladi, komaj 18-letni Tamar Svetlin.



VIDEO: vratnica Tomislava Tomića:





19. minuta: ni veliko manjkalo in Olimpija bi povišala vodstvo. Po podaji Stefana Savića je do strela v kazenskem prostoru prišel Tomislav Tomić, a zadel vratnico.



VIDEO: gol Stefana Savića:





GOOOL! No, pa so nas nogometaši Olimpije takoj demantirali. V 16. minuti Olimpija vodi z 1:0, potem ko je po dolgi podaji do žoge podal Luka Menalo, ki je potem s super atraktivno podajo žogo poslal do Stefana Savića, ta je hitro vtekel in lepo zadel.



15. minuta: v prvih 15 minutah se v Domžalah ni zgodilo kaj omembe vrednega.



ZAČETEK TEKME! S sredine igrišča so krenili nogometaši Olimpije.



Pred nami je tekma v Domžalah, lahko bi zapisali kar derbi kroga, saj se bosta udarili moštvi, ki naj bi se borili za vrh lestvice. Po katastrofalno slabem štartu Domžal, po katerem se je od klopi poslovil po novem trener Rijeke Simon Rožman, je razlika na lestvici med današnjima nasprotnikoma kar enajst točk v korist Ljubljančanov, a odkar Domžale vodi Andrej Razdrh, te v štirih tekmah še niso izgubile. Trikrat so zmagale, enkrat pa remizirale.