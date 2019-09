Triglav prekinil niz sedmih porazov, Majcen pokopal upe Aluminija

Nogometaši kranjskega Triglava so v 11. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Aluminij z 1:0 (0:0). Kranjčani so po dolgem času z igrišča stopili dobre volje, saj so prekinili niz sedmih zaporednih porazov. Še več, proti Aluminiju so vpisali tri točke, odločilni trenutek pa je bila enajstmetrovka Luke Majcna v 81. minuti. Gorenjci so se zdaj oddaljili od zadnjega mesta za pet točk, Aluminij pa je po drugem porazu na tretjem mestu.

Triglav : Aluminij 1:0 (0:0) Športni center, sodniki: Sagrković, Salkić in Povšnar. Strelci: 1:0 Majcen (81./11 m). Triglav: Čadež, Kuhar, Milanović, Kumer (od 46. Šalja), Mlakar, Gajić (od 78. Kryeziu), Udovič, Tijanić, Brkić, Rogelj (od 66. Žurga), Majcen.

Aluminij: Kovačić, Kontek, Martinović, Vrbanec, Horvat, Petrovič (od 82. Marinšek), Jakšić, Ploj, Matjašič, Živković (od 78. Klepač), Leko (od 72. Krajnc). Rumeni kartoni: Udovič, Brkić; Kontek, Martinović, Marinšek, Krajnc.

Rdeči karton: /.

Prvi polčas ni ponudil veliko prave akcije, nekajkrat več so s streli poskušali domači, enega nevarnejših poskusov pa je v 33. minuti sprožil Goran Brkić, ki je imel na voljo odprt strel s 13 metrov, a je slabo zadel žogo, tako da Matija Kovačić ni imel težkega dela.

V drugem polčasu so pobudo prevzeli gosti, kmalu po začetku je Nikola Leko sprožil z roba kazenskega prostora, a bil premalo natančen. V nadaljevanju so Kidričani večkrat prišli v kazenski prostor ali njegovo bližino, a so domači branilci dobro opravljali svoje delo. V 79. minuti pa je Mihael Klepač le prišel do strela s 15 metrov, na mestu pa je bil Luka Čadež.

Fotogalerija s tekme, fotograf Grega Valančič/Sportida:

V 81. minuti so domači prišli do vodstva, ko je Ivan Kontek v kazenskem prostoru storil prekršek nad Tomom Žurgo, najstrožjo kazen pa je zanesljivo izvedel Luka Majcen. Zanj je bil to peti gol v sezoni. V 90. minuti so imeli Gorenjci še eno lepo priložnost, ko je Žurga sprožil z roba kazenskega prostora in zadel vratnico.

Kranjčani bodo v 12. krogu v nedeljo gostovali v Velenju, Kidričani pa bodo v ponedeljek gostili Celje.

