Maščevanje Celja uspelo, Tabor pada po lestvici #video

Prvi polčas je pripadel Celjanom, čeprav so tudi Kraševci nekajkrat ogrozili vrata domačih. Prvič že v deveti minuti, ko je Dino Stančič zadel vratnico z roba kazenskega prostora.

V 16. minuti je na drugi strani zagrozil Dario Vizinger, čigar strel je obranil Arian Rener, v 21. minuti pa so domači povedli. Mitja Lotrič je z leve strani podal v osrčje kazenskega prostora, tam pa je iz prve sprožil Ivan Božić in dosegel svoj tretji gol. Lotrič, vodilni podajalec, je vpisal že šesto asistenco.

Nekaj minut pozneje so imeli lepo priložnost tudi Sežančani, strel Predraga Sikimića iz bližine pa je obranil Matjaž Rozman. V 35. minuti je še enkrat zgrešil Stančič, pet minut pozneje pa pri Celjanih Božić.

Takoj po začetku drugega polčasa so Celjani zadeli prek Vizingerja, a so sodniki gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja. V 60. minuti je priložnost gostov zapravil Sikimić, ki je s približno enajstih metrov zgrešil cilj.

V 71. minuti pa so Celjani podvojili prednost, Jakob Novak je lepo podal za hrbet gostujoče obrambe, kjer je bil Vizinger, ki je zadel osmič v sezoni in je znova sam na vrhu lestvice strelcev.

Celjani bodo v 12. krogu v ponedeljek gostovali v Kidričevem, Sežančani pa bodo dan prej gostili Bravo.

Konec dvoboja v Celju. Grofje so v knežjem mestu zmagali z 2:0 in se vodilni Olimpiji približali na pet točk.

Gooooool! 2:0! 71. minuta. Dario Vizinger se je po izjemni podaji Jakoba Novaka znašel sam pred vratarjem Tabora in ga z natančnim udarcem prisilil k predaji. Celjani so povedli z 2:0, Tabor se je znašel v velikih težavah.

60. minuta: najboljši strelec Tabora Predrag Sikimić je bil blizu izenačenja, a je njegov diagonalni strel zgrešil cilj. Ostaja 1:0.

47. minuta: Celjani so prek Daria Vizingerja dosegli zadetek, a je veselje Hrvata trajalo kratko, saj je Matej Jug razveljavil zadetek zaradi nedovoljenega položaja. Počasen posnetek je razkril, da so imeli delivci pravice prav.

Konec prvega polčasa. Celjani vodijo z 1:0, a so gostje nakazali, da bi lahko na današnji tekmi prekrižali načrte gostiteljem.

34. minuta: Tabor povzroča Celju vse več težav. Tokrat se je ponudila priložnost za strel Dinu Stančiću, ki je z desne strani kazenskega prostora zatresel mrežo, a le njen zunanji del, saj je meril nekoliko nenatančno.

27. minuta: znova je bil nevaren Predrag Sikimić, a se je na drugi strani izkazal Matjaž Rozman in z vrhunskim posredovanjem preprečil izenačenje. Celjani še vedno vodijo z 1:0.

24. minuta: gostje so imeli lepo priložnost za izenačenje, a je Predrag Sikimić z glavo meril mimo vrat. Vratar Matjaž Rozman je bil že premagan, a je izkušeni Srb zgrešil cilj.

Gooool! 1:0! V 21. minuti je Ivan Božić zatresel mrežo Tabora in povedel Celjane v vodstvo! To je drugi zadetek Hrvata v tej sezoni. Akcijo je začel kapetan Mitja Lotrič.

16. minuta: priložnost za gostitelje. Dario Vizinger se je znašel v ugodnem položaju za strel, a se je izkazal vratar Tabora Arian Rener in v akciji, ki je dišala po nedovoljenem položaju, preprečil vodstvo Celja.

9. minuta: sreča za Celjane, smola za goste! Dino Stančič je streljal proti celjskim vratom, čuvaj domače mreže Matjaž Rozman pa ni posredoval najboljše, a ga je rešila sreča, saj je žoga zadela okvir vrat. Celjani so bili v začetnih minutah nevarnejši tekmec, prvo veliko priložnost pa so si priigrali gostje iz Sežane. Ostaja 0:0.

Začetek tekme v Celju.

Ob 18. uri se bo začela zadnja tekma 11. kroga med Celjem in Taborjem. S kakšno enajsterico bo začel dvoboj Dušan Kosić? Dvoboj si boste lahko ogledali na Planet 2.

Trener Tabora iz Sežane Almir Sulejmanović je izbral začetno postavo. Tako on kot njegov pomočnik Dominik Beršnjak sta nekdanja nogometaša celjskega kluba!

Enajsti krog Prve lige Telekom Slovenije, še zadnji pred večnim derbijem v Stožicah, bosta končala Celje in Tabor. Izbranci Dušana Kosića ne skrivajo nezadovoljstva po zadnjem porazu v Murski Soboti (0:1), s katerim so prekinili niz neporaženosti, ki je trajal kar sedem tekem. Izgubili so po sporni 11-metrovki. Še danes so prepričani, da so se sodniki odločili napačno, a bodo morali misli hitro usmeriti v nov cilj, domač spopad s Kraševci. Proti Taboru so se v tej sezoni že opekli. Češnjice so v 2. krogu presenetile Celjane na svojem igrišču, zdaj jim želijo grofje vrniti udarec.

Gostje bodo prišli v knežje mesto brez kaznovanega Davida Adama, Tabor pa bo s četrtkovo tekmo končal naporen niz štirih zaporednih gostovanj na severovzhodnem delu Slovenije, saj se je v zadnjih tednih za točke boril v Murski Soboti in Kidričevem, kjer je pri Aluminiju gostoval tudi v pokalu. Obeta se spopad vročih strelcev, mladega Hrvata Daria Vizingerja in izkušenega Srba Predraga Sikimića.