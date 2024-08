Zgodovinski dan za slovenski rokomet, Vodišek napada zlato, Babnikova kolajno

Petek je na poletnih olimpijskih igrah za Slovenijo nekaj posebnega, saj rokometna reprezentanca sploh prvič igra v polfinalu tega tekmovanja. Ob 21.30 je nasprotnik favorizirana Danska. S finalom, ki je bil v četrtek zaradi slabega vetra prekinjen, bo nadaljeval Toni Vodišek. Finale bi se moral začeti malo po 12. uri, a še čakajo na ugoden veter. Za zlato mora dobiti samo še en plov (od petih). Slovenske barve zastopajo še štiri športnice: Pia Babnik in Ana Belac v golfu, Jekaterina Vedenejeva v ritmiki in Klara Lukan v teku na deset tisoč metrov.

Zakaj ne bi še česa dodali

Ta petek ob 21.30 bo pred slovenskimi rokometaši edinstvena priložnost, da si proti Danski izborijo mesto v finalu olimpijskega turnirja, s čimer bi postali prva slovenska ekipa v finalu olimpijskih iger in prva s kolajno. "Spisali smo že zgodovino, zakaj ne bi še česa dodali?" je po četrtfinalni zmagi nad Norveško odločno dejal Aleks Vlah. Drugi polfinalni obračun moškega rokometnega turnirja bo ob 16.30, ko se bosta pomerili Nemčija in Španija.

Vodišek nadaljuje boj za zlato

Toni Vodišek Foto: Reuters S finalom, ki je bil v četrtek prekinjen, bo nadaljeval jadralec na deski Toni Vodišek. Za zlato v kategoriji formula kite mora dobiti samo še en plov (od petih). Tekmovanje bi se moralo nadaljevati malo po 12. uri, a pomanjkanje vetra še ne dovoljuje izvedbe.

Z dvema zmagama je Toni prišel kot prvi v finale, eno zmago ima Singapurec Maximilian Maeder. Edini četrtkov finalni plov je dobil Avstrijec Valentin Bontus. Nato je veter spet popustil in Bontus ter Vodišek sta končala v vodi in tekmovanje je bilo prekinjeno in prestavljeno na petek.

Pia Babnik v igri za kolajno

Pia Babnik Foto: Guliverimage Golfistki Ano Belac in Pio Babnik čaka tretji dan štiridnevnega olimpijskega turnirja. Komaj 20-letna Babnikova je bila v četrtek najboljša med vsemi in se je prebila na četrto mesto. Za drugim je zaostajala samo za udarec, za prvim pa za štiri!

V petek zvečer bo Klara Lukan tekla na 10.000-metrski preizkušnji. Ritmičarke popoldne čaka finale mnogoboja, v katerem bo prvič nastopila tudi Jekaterina Vedenejeva. Na prejšnjih igrah je bil 16., tokrat pa v kvalifikacijah šesta.

Madžarsko zmagoslavje v daljinskem plavanju

Kristof Rasovszky je olimpijski prvak v daljinskem plavanju. Foto: Reuters Štirinajsti dan končnih odločitev bodo podelili kar 34 kompletov kolajn. Madžar Kristof Rasovszky je novi olimpijski prvak v 10-kilometrski preizkušnji daljinskega plavanja, ki je potekala v pariški reki Seni. Rasovszky je tako nadgradil uspeh iz Tokia izpred treh let, ko je bil drugi.

Na atletskem stadionu bodo v ospredju štafetni preizkušnji v teku na sto metrov, moški troskok, ženski finale v teku na 400 metrov in zaključek sedmeroboja za atletinje.

V finalu ženskega turnirja v hokeju na travi se bosta pomerili Nizozemska in Kitajska, v finalu moškega nogometnega turnirja pa Francija in Španija. Na odbojkarskem turnirju se bodo za bron pomerili Italijani in Američani.

Na sporedu so tudi dvoboja za odličje med moškimi ekipami v namiznem tenisu, v odbojki na mivki za ženske ter finale kombinacije za športne plezalce.

V polfinalu turnirja v vaterpolu se bodo merili Srbi in Američani ter Madžari in Hrvati, v polfinalu ženskega košarkarskega turnirja pa ZDA in Avstralija ter Francija in Belgija.

Olimpijske igre, Pariz 2024, 9. avgust, slovenski nastopi Golf

09.00 3. krog, ženske (Ana Belac, Pia Babnik)



Jadranje

Formula kite, 5 plovov za medalje, moški (Toni Vodišek)



Gimnastika

14.30 ritmična, finale mnogoboja (Jekaterina Vedenejeva)



Atletika

20.55 10.000 m, ženske (Klara Lukan)



Rokomet

polfinale, moški:

16.30 Nemčija – Španija

21.30 Slovenija – Danska