Atlet Kristjan Čeh bo v središču pozornosti slovenske javnosti ob 20.25, ko se bo začel veliki finale v metu diska. Čeh, ki je v zadnjih treh letih nanizal vrhunske izide, je v ponedeljkovih kvalifikacijah zasedel deveto mesto, a pravi, da je pripravljen za finale. Bo bogati beri s svetovnih in evropskih prvenstev dodal še olimpijsko medaljo? Spada med favorite zanjo, zaveda pa se, da bo moral diska zalučati bistveno dlje kot v kvalifikacijah.

Na stadionu Stade de France bo v finalu skoka s palico, ki se bo začel ob 19. uri, nastopila tudi Tina Šutej.

Pred kajtarjem Tonijem Vodiškom so štirje plovi v razredu formula kite, naš tekmovalec je trenutno na prvem mestu in virtualno zlato. Začetek plovov je predviden na 12.23.

Tina Šutej se podaja v finale skoka s palico. Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Moško rokometno reprezentanco ob 21.30 na stadionu Pierre Mauroy v Lillu čaka četrtfinalna tekma proti Norveški. V prvem delu tekmovanja so po zmagah nad Hrvaško, Švedsko in Japonsko ter po porazih proti Španiji in Nemčiji osvojili drugo mesto v skupini A, v primeru zmage pa se bodo v petkovem polfinalu pomerili z zmagovalci tekme med danskimi in švedskimi rokometaši.

Pred golfistkama Ano Belac in Pio Babnik, ki ima visoke ambicije, je prvi dan štiridnevnega tekmovanja, dogajanje se bo začelo ob 9. uri, medtem ko plezalca Luko Potočarja ob 10. uri čaka drugi del polfinala v kombinaciji – težavnost.

Bodo rokometaši premagali Norvežane? Foto: www.alesfevzer.com

V sredo bodo podelili tudi 21 kompletov odličij. Na atletskih stezah jih bodo v ženski konkurenci podelili v skoku s palico, v moški pa v disku ter tekih na 400 in tri tisoč metrov z zaprekami. Ob 7.30 se bo začel tudi maraton v hoji za mešane pare.

Na jadralnem polju pri Marseillu bosta na sporedu finalna plova za odličja mešanih ekip v razredih Nacra 17 in 470.

V boksarskem ringu bodo okronali olimpijska prvaka v kategorijah do 63,5 kilograma in 80 kilogramov, v rokoborbi v rimsko-grškem slogu v kategorijah do 77 in 97 kilogramov ter v ženskem prostem slogu do 50 kilogramov.

V dviganju uteži je na sporedu ženska končna preizkušnja v kategoriji do 49, v moški pa do 61 kilogramov.

V tekvondoju bodo podelili dva kompleta odličij, v ženski kategoriji do 49 in moški do 58 kilogramov.

Pred plezalkami je preizkušnja v hitrosti, pred umetnostnimi plavalkami ekipna tekma v akrobatskem programu, pred kolesarji na stezi pa ekipni tekmi v zasledovanju.

V ekipnih športih bodo na sporedu moške četrtfinalne rokometne tekme, poleg slovensko-norveškega obračuna bodo na sporedu še tekme Španija – Egipt, Nemčija – Francija in Danska – Švedska. Na moškem odbojkarskem turnirju bosta znana finalista po polfinalnih obračunih med odbojkarji iz ZDA in Poljske ter Italije in Francije.

Končne odločitve (22):

Atletika:

07.30 hoja, maraton, mešani pari

19.00 palica, ženske

20.25 disk, moški

21.20 400 m, moški

21.40 3.000 m zapreke, moški

Boks:

21.30 do 57 kg, polfinale, ženske

22.02 nad 92 kg, polfinale, moški

22.34 do 63,5 kg, finale, moški

22.51 do 80 kg, finale, moški

Dviganje uteži:

15.00 do 61 kg, moški

19.30 do 49 kg, ženske

Hokej na travi:

14.00 tekma za tretje mesto, moški

19.00 finale, moški

Jadranje

Nacra 17, plov za medalje, mešane ekipe

470, plov za medalje, mešane ekipe

Kolesarstvo na stezi:

18.25 ekipno zasledovanje, za tretje mesto, moški

18.33 ekipno zasledovanje, finale, moški

18.57 ekipno zasledovanje, finale, ženske

Rokoborba:

19.30 do 77 kg, grško-rimski, za tretje mesto, moški

19.55 do 77 kg, grško-rimski, finale, moški

20.05 do 97 kg, grško-rimski, za tretje mesto, moški

20.30 do 97 kg, grško-rimski, finale, moški

20.50 do 50 kg, prosti slog, za tretje mesto, ženske

21.15 do 50 kg, prosti slog, finale, ženske

Rolkanje:

17.30 park, finale, moški

Športno plezanje:

12.55 hitrost, finale, ženske

Tekvondo:

20.19 do 49 kg, za tretje mesto, ženske

20.35 do 58 kg, za tretje mesto, moški

20.51 do 49 kg, za tretje mesto, ženske

21.07 do 58 kg, za tretje mesto, moški

21.23 do 49 kg, finale, ženske

21.39 do 58 kg, finale, moški

Umetnostno plavanje:

19.30 ekipno, akrobatski program