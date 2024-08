V igri slovenska kolajna, Garnbretova zanesljiva, Vedenejeva na dobri poti do finala

Poletne olimpijske igre v Parizu se počasi bližajo koncu, Slovenija pa trepeta za svoje kandidate za kolajne. Zadnji plovi ta četrtek čakajo Tonija Vodiška, ki se mu nasmiha zlata kolajna . Finalne vožnje naj bi se začele ob 15.40. Plezalki Janja Garnbret in Mia Krampl sta opravili drugi del polfinalne naloge v olimpijski kombinaciji – težavnost. Janja je spet blestela, Mia pa je tekmovanje končala na 17. mestu. Z zanimanjem bomo spremljali moški polfinalni tekmi v košarki: Francija – Nemčija (17.30) in ZDA – Srbija (21.00). Vse rezultate in novice dneva zbiramo v tem članku.

Kajtar Toni Vodišek se bo pred obalo Marseilla boril za odličja v razredu formula kite. Vodstvo je prevzel že v torek, v sredo pa je tekmovalcem in organizatorjem nagajalo brezvetrje. Sledijo še polfinalni in finalni plovi. Slovenski adut za odličje bo nastopil v finalnih plovih. Ob 15.40 je predvidena prva od možnih šestih finalnih regat, a ni nujno, da bodo vse tudi potrebne. Če bi denimo zmagal v prvem finalnem plovu Vodišek, bi že postal olimpijski zmagovalec.

Janja Garnbret je bila izvrstna tudi v težavnosti. Foto: Anže Malovrh/STA

Športni plezalki Janjo Garnbret in Mio Krampl sta imeli danes pred seboj drugi del polfinalne preizkušnje v olimpijski kombinaciji. Prva favoritinja Garnbretova je vodila prepričljivo že po balvanih, nič drugače pa ni po težavnosti. V smeri za težavnost je splezala skoraj do vrha in zbrala 96,1 točke, skupaj z izkupičkom iz balvanov (99,6) pa osvojila 195,7 točke, kar je skoraj 40 več od prve zasledovalke, Avstrijke Jessice Pilz (156,9). Mia je po današnjem dnevu končala z nastopi na igrah in je bila 17., medtem ko Janjo čaka v soboto lov za drugo zaporedno zlato olimpijsko medaljo.

Jekaterina Vedenejeva je kvalifikacije začela dobro. Foto: Reuters Telovadka Jekaterina Vedenejeva je po polovici kvalifikacij, nastopih z obročem in žogo na osmem mestu, najboljših deset iz kvalifikacij pa se bo v petek udarilo za kolajne.

Golfistki Ano Belac in Pio Babnik čaka drugi krog turnirja.

Avstrijca do uspeha kariere

Avstrijska jadralca Lara Vadlau in Lukas Maehr sta na olimpijskih igrah v Parizu postala prva olimpijska prvaka v mešanem razredu 470 in s tem prišla do uspeha kariere. Italijana Ruggero Tita in Catarina Banti sta ubranila olimpijski naslov v jadranju s katamarani razreda nacra 17.

Na atletskem stadionu se bodo v finalu skoka v daljino in teku na 400 metrov ovire merile atletinje, v finalu meta kopja, teku na 200 metrov in 110 metrov ovire pa atleti. Nizozemka Sharon van Rouwendaal je zmagovalka nekaj več kot dvourne preizkušnje v daljinskem plavanju v pariški reki Seni. Na moškem nogometnem turnirju tekma za tretje mesto čaka Egipčane in Maročane. Več odličij bodo podelili tudi v tekvondoju, rokoborbi in boksu.

Trikratni svetovni prvak v hitrostnem plezanju Veddriq Leonardo je svetovnim naslovom dodal še olimpijskega. Indonezijski športi plezalec je s 4,75 sekunde v steni za 0,02 sekunde ugnal Kitajca Wu Penga na drugem mestu.

Polfinale košarkarskih velesil

Foto: Reuters Na moškem košarkarskem turnirju bosta odigrana polfinalna obračuna, v prvem se bodo pomerili Francozi in Nemci (17.30), v drugem pa prvi favoriti Američani in Srbi (21.00). V polfinalu rokometnega turnirja za ženske se bodo Švedinje pomerile s Francozinjami (16.30), Norvežanke pa z Dankami (21.30). V polfinalu ženskega odbojkarskega turnirja bodo na sporedu tekme med Brazilijo in ZDA (16.00) ter Turčijo in Italijo (20.00). Vsi polfinalni obračuni bodo odigrani tudi v odbojki na mivki.