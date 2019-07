Zaradi selitve v Ljubljano je imel nekaj nevšečnosti z Mariborčani

Na Mirala Samardžića, nekdanjega branilca Maribora, ki se je po desetletju popotovanja po tujini vrnil domov in okrepil njegovega največjega tekmeca iz Ljubljane, so pri Olimpiji čakali kar nekaj časa. Bil je velika želja trenerja Safeta Hadžića in predsednika Milana Mandarića. Hitro je postalo jasno, zakaj.

"Pri Olimpiji so bili najbolj konkretni in mi dali jasno vedeti, da si me želijo. Tako trener kot vodstvo so vztrajali, da pridem. Na koncu se je to tudi zgodilo in lahko rečem, da sem srečen. Nobenega pomisleka ni bilo, ali bi prišel v Ljubljano, ker sem prej igral za Maribor. Smo profesionalci. Enkrat si nekje, drugič drugje. V Mariboru sem na igrišču dajal vse od sebe, v Olimpiji bom prav tako," je povedal izkušeni branilec Miral Samardžić, ki je pred tremi tedni okrepil obrambo Olimpije, potem ko se je po skoraj desetletnem popotovanju po tujini vrnil v Slovenijo.

Ker je pred odhodom na tuje tri leta in pol igral za Maribor, so mu nekateri privrženci najuspešnejšega slovenskega nogometnega kluba zamerili, a pravi, da je to normalno. "Imel sem tudi nekaj nevšečnosti, a to je glede na to, da sem tam igral kar nekaj časa, precej pričakovano in tudi normalno. Nič hujšega ni bilo," je povedal 32-letni branilec, za katerim je že tudi prvi derbi. Tokrat v zeleni majici.

Na derbiju je tokrat prvič zaigral v majici Olimpije, a ob tem ni občutil nič posebnega. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Tokratni derbi zanj ni bil nič drugačen

"Derbi kot derbi, odigral sem jih že veliko. Nič posebnega nisem čutil, ker sem tokrat igral za Olimpijo. To je bila samo še ena tekma, resda zelo zahtevna in tudi z nekaj več navijači, ampak zame nič posebnega," pravi Jeseničan, ki so ga navijači Olimpije lepo sprejeli medse, in je takoj pokazal, da bi ga lahko v prihodnosti tudi vzljubili. Za njim so prve tri tekme, v katerih je pokazal, kaj in koliko zna. V prihodnosti pričakuje, da bo še boljši.

"Počasi prihajam v tekmovalni ritem. Na prvi tekmi je bilo, kar zadeva kondicijo, še malce težko, a na drugi in tretji je bilo že veliko lažje. Pričakujem, da bo v prihodnosti še bolje. Ekipa je dobra, vzdušje v njej prav tako. Imamo tako individualno kot tudi kolektivno kakovost. Igramo dobro tako v prvenstvu kot tudi v Evropi. Vse je pozitivno. Prišel sem v dober klub, ki je v zadnjih letih postoril marsikaj. Verjamem, da bo tudi v prihodnosti. Tukaj sem, da to pomagam uresničiti," je optimističen nogometaš, ki je pred vhodnimi vrati Olimpije čakal kar nekaj časa, a naposled pred tremi tedni le podpisal pogodbo.

Reprezentančne ambicije še ima

V reprezentanci je zbral 14 nastopov. Foto: Sportida Matjaž Kek, a pod njegovim vodstvom priložnosti za igro ni dočakal. To se je zgodilo, ko je na vroč selektorski stolček sedel Srečko Katanec.



Pod njegovim vodstvom je odigral 14 tekem in bil kratek čas celo zasidran v Katančevi začetni enajsterici. V kvalifikacijah za zadnje svetovno prvenstvo se je to zgodilo ravno v času, ko je Slovenija dosegala najboljše rezultate. Od prve do zadnje minute je bil na igrišču tudi ob sijajnem oktobrskem paketu točk s tekem proti Slovaški (1:0) in Angliji v Stožicah (0:0).



V teh kvalifikacijah je zabeležil tudi zadnji reprezentančni nastop, ko je 90 minut odigral ob porazu na Škotskem z 0:1 marca 2017. Od takrat ga v reprezentanci ni bilo več, a ne skriva, da reprezentančne ambicije še ima.



Deset let igranja v tujini je bilo dovolj

"Imel sem še pogodbo z Rusi za eno leto, tako da sem se moral z njimi dogovoriti, a zelo sem si želel vrnitve domov. Deset let sem igral v tujini, dočakal sem tudi drugega otroka, tako da je vrnitev domov najboljša zame in za mojo družino. Nekaj časa smo se dogovarjali, potem pa je le steklo. Imel sem še nekaj ponudb, a Olimpija je bila najbolj konkretna. Vesel sem, da sem prišel domov," je razložil nekdanji nogometaš moldavskega Šerifa, Rijeke, kitajskega Jianyjeja, ruskih Anžija in Samare, za katero je igral nazadnje, pa tudi Akhisarspora, ki prihaja iz države tokratnega nasprotnika Olimpije. Malatyaspora, ki v četrtek v Stožice na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za ligo Europa prihaja po zmago in napredovanje v naslednji krog, potem ko je na prvi tekmi pred domačimi navijači prišel do presenetljivo slabega rezultata, remija z 2:2, ki, vsaj rezultatsko, v vlogo favorita pred povratno tekmo postavlja Olimpijo.

Verjame, da je zdajšnja Olimpija sposobna marsičesa in je prepričan, da je boljša od Maribora. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Želi si v ligo Europa. Zakaj pa ne?

"Upam, da bomo Turke izločili, čeprav je jasno, da še zdaleč ne bo lahko. Malatyaspor je najbolj nevaren v napadu. Predvsem njegovi krilni napadalci so zelo nevarni. Imajo individualno kakovost, ki jo bomo morali nevtralizirati, če želimo v naslednji krog. Verjamem, da nam lahko uspe. Upam in želim si, da bi bilo tako. Verjamem, da bo. Zagotovo imamo kakovost, da izločimo Turke," je optimističen Samardžić, ki ima z Olimpijo visoke cilje.

"Prišel sem po naslov prvaka in verjamem, da ga bomo tudi osvojili. Smo boljši od Maribora, vsaj jaz mislim tako. Evropa? Merim na skupinski del lige Europa. Zakaj nam ne bi uspelo? Če bomo še naprej igrali tako, kot igramo na zadnjih tekmah, nam to lahko uspe," je pogovor sklenil novopečeni Ljubljančan in za konec odgovoril še na vprašanje, ali je v Olimpijo prišel končat bogato nogometno pot.

"Bomo videli, kaj in kako. Sem sem prišel predvsem osvajat lovorike," nam je odgovoril in dodal, da so prvi tedni v Olimpiji zanj sanjski, zato bo naredil vse, da bodo prav takšni tudi naslednji.

Evropskih izkušenj ima na pretek

V ligi Europa je igral že trikrat, enkrat tudi z Rijeko. Foto: Reuters



Najprej z moldavskim Šerifom, s katerim je evropsko zimo dočakal v sezonah 2010/11 in 2013/14, ko je bil tudi njegov kapetan. Potem še z Rijeko, ko je ta v sezoni 2014/15 v play-offu za ligo Europa izločila prav njegov nekdanji klub Šerif.



