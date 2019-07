Nogometaši Olimpije so odmevne nastope v drugi polovici julija, v kateri so neporaženi, kronali z velikim remijem v Ljudskem vrtu (0:0). "Pokazali smo karakter, veličino kluba in prinesli veselje našim navijačem," je Safet Hadžić ponosen na izbrance, ki so od 15. minute igrali z igralcem manj. Trener Olimpije je pojasnil, zakaj imajo Mariborčani tolikšne težave s prebijanjem njegove obrambe.

Niz neporaženosti Olimpije v začetnem obdobju 2019/20 se nadaljuje. Zmaji so po uvodnem nastopu, v katerem so razočarali navijače z nepričakovanim domačim porazom proti Rigasu (2:3 – pozneje se je izkazalo, da ni bil usoden, saj so Ljubljančani napredovali v drugi krog kvalifikacij evropske lige), nanizali že pet tekem, na katerih tekmecu niso dali resnejših razlogov za veselje.

Nastopi Olimpije v sezoni 2019/20: Maribor : Olimpija 0:0 (28. julij)

Malatyaspor : Olimpija 2:2 (25. julij)

Olimpija : Domžale 4:2 (21. julij)

Rigas : Olimpija 0:2 (18. julij)

Bravo : Olimpija 0:2 (14. julij)

Olimpija : Rigas 2:3 (11. julij)

Z napadalno in na trenutke zelo všečno igro, ki ji dajejo ton tehnično zelo sposobni posamezniki v fazi napada, je Olimpija povečala zanimanje za nogomet v slovenski prestolnici. Ni jih malo, ki so prepričani, da bi v nedeljo ponovno odpravila Maribor sredi Ljudskega vrta, če ne bi moral tako hitro v slačilnico Vitalijs Maksimenko.

Sodniške napake ga ne zanimajo

Nogometaši Olimpije so prepričani, da je bila odločitev Mateja Juga o izključitvi Vitalijsa Maksimenka prestroga. Trener se je komentarju o sodniški odločitvi izognil. Foto: Miloš Vujinović / Sportida Latvijec je prejel rdeči karton že v 15. minuti, nogometaši Olimpije pa so prepričani, da ga je sodnik Matej Jug dosodil prestrogo. Trener Safet Hadžić, tako kot ponavadi, o spornih sodniških odločitvah ni hotel govoriti. "Obstajajo institucije, ki odgovarjajo za to. Osredotočam se raje na svojo ekipo, sodniške napake me ne zanimajo," je pojasnjeval 50-letni Ljubljančan z velikim zeleno-belim srcem, ki na Štajerskem ni skrival sreče po osvojeni točki.

"Izredno sem vesel, da smo osvojili točko, ne glede na situacijo, ki se je zgodila. Pokazali smo karakter, pokazali smo veličino kluba in prinesli veselje našim navijačem. Če ne bi imeli izključenega igralca, bi bili zagotovo bolj napadalni, bolj nevarni in imeli več priložnosti, ker je to naša igra. Tako pa sem lahko zadovoljen z osvojeno točko," je zadovoljen, da je na tekmi, kjer se mu je zaradi izključenega igralca hitro porušil načrt, zadržal prednost petih točk pred branilci naslova. "Ko je bil naš igralec izključen, se nam je vse porušilo. Takrat smo iskali pot do tega, da v Mariboru ne izgubimo derbija. Dobro smo se zoperstavili Mariboru, kar zadeva defenzivo."

Počasna igra Maribora dovolj za 1. SNL

Maribor, pri katerem je v nedeljo manjkal kaznovani Rok Kronaveter, za Olimpijo v prvenstvu zaostaja pet točk. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Njegovi izbranci so v uvodnih 15 minutah večkrat spravili Mariborčane v težave in nakazali, da bi to lahko bil ponovno njihov večer v Ljudskem vrtu. Po rdečem kartonu Maksimenka se je razmerje moči nekoliko obrnilo, a so zmaji strnili vrste, ustavili vse mariborske nalete, poleg tega pa še nekajkrat ogroziti vrata gostiteljev.

"Maribor igra počasi. To je za našo ligo dovolj, je pa kakovosten v igri podaj. Če se ne postaviš pravilno, si v težavah. Smo kvalitetni, imamo karakter, kar je najpomembneje, in individualne močne igralce. Maribor ima z nami težave. Niso nam mogli narediti nič," je pohvalil svoje izbrance za predstavo, v kateri so morali kar 75 minut igrati z igralcem manj.

Mariboru želi veliko sreče v sredo

Mariborčani bodo v sredo v Stockholmu branili prednost z 2:1 ... Foto: Miloš Vujinović/Sportida Največja slovenska kluba v kratkem čaka dokazovanje v Evropi. Maribor ve, da bo v tej evropski sezoni odigral vsaj še tri tekme, saj bi v primeru neuspeha proti Aiku nadaljeval pot v kvalifikacijah za ligo Europa. V sredo bo skušal zadržati prednost na gostovanju v Stockholmu, Olimpija pa izkoristiti dobro popotnico, ki si jo je ustvarila prejšnji četrtek v Turčiji, ko je remizirala pri Malatyasporju (2:2).

"Mariboru bi zaželel veliko sreče na Švedskem. Njihov uspeh bi bil v interesu Slovenije, podobno velja za nas," bo stiskal pesti tudi za uspeh vijolic na največjem švedskem nogometnem objektu. V četrtek bo poskušal popeljati Olimpijo v Stožicah do napredovanje v 3. krog kvalifikacij za ligo Europa, kjer bi se najverjetneje pomerila z beograjskim Partizanom, v nedeljo, 4. avgusta, pa ga čaka nadaljevanje prvenstvenih obveznosti, ko bo v Stožicah gostoval kranjski Triglav.

... Olimpija pa bo skušala v četrtek s pomočjo domačega občinstva izločiti turški Malatyaspor. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Ravno ekipa, ki je v uvodnem krogu presenetila Maribor in napovedala njegovo rezultatsko krizo. Olimpija te ne pozna, z napadalno igro pa je v zadnjih tednih dobila marsikaterega novega privrženca. Njenemu strokovnemu vodstvu je zato še toliko bolj žal, da ni mogla večino tekme proti Mariboru igrati s popolno zasedbo, ampak le desetimi igralci.