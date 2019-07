Mariborski navijači nezadovoljni s pristopom svojih ljubljencev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odzivi navijačev po derbiju med Mariborom in Olimpijo

Derbi med Mariborom in Olimpijo vedno bučno pospremijo tudi navijači obeh moštev. Nič drugače ni bilo v Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo 6.600 gledalcev. Po tekmi so bili z remijem 0:0 bolj zadovoljni v taboru zelenih, saj so od 15. minute igrali z igralcem manj, hkrati pa je Olimpija po treh krogih na vrhu prvenstvene lestvice, medtem ko je Maribor z dvema točkama šele deveti.