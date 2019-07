Po derbiju se je spet oglasil tudi Zlatko Zahović

Medtem ko z mediji govori bolj redko, se športni direktor Maribora v zadnjem obdobju redno javlja prek klubske spletne strani, kar je storil tudi po tokratnem nedeljskem derbiju, ki se je končal z remijem brez zadetkov. Kljub temu, da Maribor še petič v nizu pred svojimi navijači ni premagal Olimpije in je še na tretji prvenstveni tekmi v novi sezoni ostal brez zmage, je zadovoljen.

"Tekme se vrstijo druga za drugo. Zelo kakovostne, zahtevne, kar si tudi želimo. V derbiju nismo zmagali, a smo glede na nastop lahko zelo zadovoljni, ne glede na igralca več. Igrali smo proti kakovostni ekipi. Igrali smo derbi, imeli tudi nekaj rotacij, saj nas v sredo čaka tekma v Stockholmu," je po derbiju povedal Zlatko Zahović.

To je pot, tako v Evropi kot doma

"Derbi je uspel, videli smo tekmo dveh vrhunskih ekip, ki uspešno igrata v evropskem tekmovanju. Ne glede na to, kar se je vmes dogajalo, smo želeli in nam je uspelo ohraniti mrežo nedotaknjeno. To je pot za NK Maribor, tako v Evropi kot doma. To pomeni, da se je ekipa spet pripravljena žrtvovati," je še dejal glavni snovalec uspešne mariborske nogometne zgodbe in nanizal še nekaj pohval na račun svoje ekipe.

Maribor je še tretjič na tretji prvenstveni tekmi sezone 2019/20 ostal brez zmage. V Evropi gre prvakom veliko bolje. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

"Navdušuje me taktična kultura, ki jo želimo ohraniti in vcepiti glede na novince, kar dela razliko med velikimi in majhnimi ekipami ter velikimi in majhnimi rezultati ter s tem tudi pri identiteti kluba. Ko imaš taktično kulturo, imaš ničlo nasprotnika, tudi srečo. Vse ostalo so detajli in na Švedsko gremo z dobro popotnico," je še povedal Zahović pred odhodom na Švedsko, kjer Mariborčane v sredo čaka povratna tekma 2. kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti AIK Stockholmu. Švedskega prvaka so doma premagali z 2:1, kar je bila njihova tretja zmaga na tretji evropski tekmi v tej sezoni.

Športni direktor Maribora je pred odhodom na Švedsko srečo v Evropi zaželel tudi Olimpiji in Domžalam. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Srečno Domžalam, srečno Olimpiji

Za konec je Zahović zaželel še srečo preostalima slovenskima evropskima udeležencema Olimpiji, ki bo v 2. krogu kvalifikacij za ligo Europa v Stožicah napadla napredovanje proti Malatyasporu, potem ko je z njim v Turčiji remizirala z 2:2, in Domžalam, ki jih v isti fazi istega tekmovanja čaka tekma proti Malmöju na Švedskem. Tudi Domžalčani so na prvi tekmi remizirali z 2:2, a pred domačimi navijači.

"Ob tej priložnosti bi zaželel vsem našim klubom, ki imamo dobre rezultate, vso srečo na povratnih tekmah. Ne glede na domače rivalstvo in folkloro v Evropi eno smo," je z izjavo, kot jih od Mariborčanov nismo vajeni, postregel Zahović in zaželel srečo tudi večnemu tekmecu iz Ljubljane.