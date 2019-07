Mandarić: Pred nami je Olimpija, kakršno smo si vedno želeli

Čeprav je Milan Mandarić že nekajkrat povedal, da se spogleduje z odhodom iz Ljubljane, resnega kupca Olimpije še vedno ni na vidiku. Za zdaj tako ostaja na predsedniškem položaju, razlogov za zadovoljstvo pa mu na začetku sezone ne manjka. Olimpija je uspešno odprla novo prvoligaško sezono, po treh krogih so Ljubljančani pri sedmih točkah, na večnem derbiju so v nedeljo skoraj vso tekmo igrali z igralcem manj, a kljub temu so državnim prvakom iz Maribora odščipnili točko. Hkrati so Ljubljančani v igri za napredovanje tudi v kvalifikacijah za ligo Europa.

Olimpija je v nedeljo remizirala v Ljudskem vrtu, a je od 15. minute igrala z igralcem manj. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"To je peta sezona, ki jo delim z vami. V klub sem prišel pred štirimi leti z željo, da skupaj naredimo nekaj dobrega za Olimpijo, za nogomet, za Ljubljano in za vse nas, ki smo ljubitelji tega športa. Veseli me, da lahko rečem, da nam je uspelo. Uspeh je še večji, ko pomislimo na to, da smo se v večini opirali na lastne moči, vire in energijo. Ta štiri leta so bila polna zanimivih dogodkov, od katerih bomo v spominu najdlje hranili velike uspehe, ki so Olimpijo vrnili tja, kamor sodi, v vrh slovenskega nogometa in na evropsko nogometno prizorišče. Da bi to uresničili, je bilo treba opraviti veliko dela in zapraviti veliko denarja," je v svojem nagovoru zapisal Mandarić.

"Kot pri vsakem drugem poslu ni šlo brez napak"

Mandarić svoj štiriletni načrt v klubu označuje za uspešnega. "Kot pri vsakem drugem poslu ni šlo niti brez napak in različnih pogledov, pa vendar se moramo na koncu strinjati, da je bila misija uspešna. Zame je nogomet dinamičen športni posel, ki ne da miru. Tempo narekujejo cilji, ki so za Olimpijo vedno visoko zastavljeni. Pričakovanja in zahteve so vedno maksimalni. Zato je zadovoljstvo še večje. Pred nami je Olimpija, kakršno smo si vedno želeli. Gledamo jo, kako iz dneva v dan igra suvereno, raste in pušča vtis zrele ekipe, ki ima samozavest in kakovost," je zadovoljen Olimpijin predsednik.

V četrtek evropska preizkušnja

Koliko podpornikov Olimpije bo v četrtek v Stožicah? Foto: Miloš Vujinović / Sportida Olimpijo zdaj čaka pomemben obračun tudi v boju za nastop v ligi Europa. V četrtek jih v Stožicah čaka obračun s turškim Malatyasporjem, s katerim se je Olimpija na gostovanju razšla z remijem (2:2). Za četrtkov obračun, ki bi Olimpijo v primeru uspeha popeljal v tretji krog kvalifikacij za ligo Europa, je bilo do danes prodanih le okoli tisoč petsto vstopnic, zato je navijače Olimpije nagovoril tudi Mandarić. "Drage Ljubljančanke, dragi Ljubljančani, zdaj ste na potezi vi. Pokažite svojim fantom, ki bodo v četrtek branili barve Olimpije v Evropi, da ste z njimi, da delite njihove želje in sanje. Oni igrajo za vas, zato pridite v Stožice in jim pokažite, da vam ni vseeno. Konec koncev je Olimpija vaš klub," je jasno zapisal Mandarić, ki je sporočilo končal s podpisom vaš predsednik.

