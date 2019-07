Nogometaši Olimpije so zaploskali Mandariću, trener je nagovoril navijače

"Mislim, da smo si zaslužili, da se zbere čim več navijačev in nam pomaga v naslednji krog," dva dni pred povratno tekmo 2. kroga lige Europa proti Malatyasporu pravi trener Olimpije Safet Hadžić. Nogometaše je na trening prišel pozdraviti tudi predsednik Milan Mandarić, jim namenil nekaj besed in si ob koncu nagovora prislužil glasen aplavz. "Najboljši ste!" jim je sporočil.

Le dva dni po derbiju, ki je prišel dva dni po prihodu iz 2500 kilometrov oddaljene Malatye, so pri Olimpiji že osredotočeni na nov zahteven, evropski obračun proti Malatyasporu, ki so ga v Turčiji presenetili in tam remizirali z 2:2, in bo v Stožicah gostoval čez dva dni. Vse je torej v znamenju številke dve. Seveda Ljubljančani verjamejo in upajo, da bo povratni obračun s Turki prinesel tudi naslednji dve evropski tekmi.

V nedeljo so si hvalnice navijačev prislužili še po tem, ko so na derbiju še petič v nizu Ljudski vrt zapustili neporaženi. Pa čeprav so od 15. minute igrali brez izključenega Vitalijsa Maksimenka. Urnik je zgoščen in že v četrtek prinaša nov zahteven preizkus, a pri Olimpiji so nanj pripravljeni, sporoča njihov trener.

Safet Hadžić: Mislim, da smo si zaslužili velik obisk

"K sreči po zahtevnem tednu, ki je za nami, ni novih poškodb. Poskušali bomo osvežiti ekipo, tako da bo dala vse od sebe in bo agresivna. Da bo delovala močno. Bomo videli, kako se bo razpletlo, a lahko obljubim, da bomo od sebe dali 200 odstotkov," je na torkovi novinarski konferenci v Stožicah povedal Safet Hadžić, ki je na derbi z Mariborom in remi z 0:0 že pozabil.

"To je za nami, zdaj pa je pred nami nova evropska tekma. Kot sem rekel že večkrat, so evropske tekme nekaj povsem drugačnega. Prinašajo drugačen adrenalin. Malatyaspor je za nas velika stvar. Upam, da bodo Stožice po dolgem času dobro popolnjene. Da bo število gledalcev večje, kot je sicer. Tudi to je naš motiv," je še povedal.

Kako je s poškodbami?

Jucie Lupeta bo kmalu nazaj. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Jucie Lupeta, ki v tej sezoni še ni zaigral, naj bi bil vse bližje trenutku, ko se bo vrnil na nogometne zelenice in okrepil napad Olimpije.



Podobno naj bi veljalo tudi za vezista Nika Kapuna, medtem ko Matica Črnica po hudi poškodbi čaka še precej dolgotrajno okrevanje.



Novih poškodb ni. Nič ni narobe niti z Endrijem Cekicijem, ki je na začetku sezone (in tudi v zaključku prejšnje) pokazal odlično formo, predvsem strelsko, a ga na derbiju ni bilo niti na klopi. Tako se je trener Olimpije odločil, ker ga je želel spočiti. V četrtek zvečer ga lahko pričakujemo na zelenici od prve minute. Portugalski napadalec, ki v tej sezoni še ni zaigral, naj bi bil vse bližje trenutku, ko se bo vrnil na nogometne zelenice in okrepil napad Olimpije.Podobno naj bi veljalo tudi za vezista, medtem kopo hudi poškodbi čaka še precej dolgotrajno okrevanje.Novih poškodb ni. Nič ni narobe niti z, ki je na začetku sezone (in tudi v zaključku prejšnje) pokazal odlično formo, predvsem strelsko, a ga na derbiju ni bilo niti na klopi. Tako se je trener Olimpije odločil, ker ga je želel spočiti. V četrtek zvečer ga lahko pričakujemo na zelenici od prve minute.

V klubu zadovoljni s prodajo vstopnic, ampak ...

In kako kaže s prodajo vstopnic? V klubu sicer pravijo, da so zadovoljni, a po zadnjih informacijah, ki so nam jih dali, je bilo do zdaj prodanih samo okoli 3500 vstopnic. Prostih mest na štadionu, ki lahko sedež ponudi več kot 16 tisoč obiskovalcem, je torej še ogromno. Štiri petine, če izračunamo prek prsta.

Tudi zaradi tega ni presenečenje, da je trener po sijajnem štartu v novo sezono, apeliral na spremljevalce Olimpije in jih prosil, naj se v četrtek zvečer zberejo v čim večjem številu.

"Mislim, da smo si zaslužili, da se zbere čim več navijačev in nam pomaga v naslednji krog. Ne jaz, ampak fantje, moj strokovni štab in vsi v klubu na čelu s predsednikom smo si zaslužili, da bi prišli. To bi bilo pošteno. Za nami je uspešen mesec nove, pa tudi uspešen mesec ob zaključku stare sezone, ko smo prišli do pokalne lovorike. Zaslužimo si nagrado. Upam, da bo štadion čim bolj poln. Da nam bodo navijači pomagali in bomo s skupnimi močmi šli naprej," je navijače Olimpije, ki jo v naslednjem kvalifikacijskem krogu v primeru uspeha najverjetneje čakata tekmi proti beograjskemu Partizanu, nagovoril njen trener.

Boste uslišali željo Safeta Hadžića in v četrtek zvečer prišli v Stožice? Seveda, sem že kupil vstopnico 16,96% +

Zagotovo pridem 20,54% +

Ne morem, sem na dopustu 13,39% +

Ne bo me tja 49,11% +

Treba bo zadeti. Vsaj enkrat.

"Na remi zagotovo ne bomo igrali. Za napredovanje bo potrebno dati vsaj en gol," je Hadžič pojasnil, da rezultat 0:0 (Olimpiji bi napredovanje prinesel tudi remi z 1:1 oziroma 2:2, ob katerem bi šla tekma v podaljške) ni tisti, na katerega bo njegova ekipa igrala v četrtek zvečer.

"Skušali bomo igrati igrivo, a s to igrivostjo je tako, da si lahko igriv, toliko kot ti dopušča nasprotnik. Skušali bomo napadati, a Turki so odlična ekipa. Imajo zvezdniško zasedbo z nogometaši, ki imajo izkušnje z igranjem v prvi španski, italijanski in francoski ligi. Igrali so za River Plate, Boca Juniors in tako naprej. Imajo kakovost, ki je izražena predvsem individualno, a skušali bomo narediti vse, da jih presenetimo. Mislim, da so nas na prvi tekmi malce podcenjevali. Tokrat nas bodo vzeli veliko bolj resno, a upam, da jim ne bo uspelo. Treba bo biti zelo discipliniran, upali pa bomo tudi na pomoč tistega od zgoraj," je trener Olimpije pokazal proti stropu in prosil tudi za božjo pomoč.

Za konec je nekaj besed namenil tudi predsedniku kluba, ki je dan pred tem prek sporočila za javnost, objavljenega na uradni klubski spletni strani, sporočil, da končno spremlja Olimpijo, kot si jo je vedno želel.

"To je zame seveda velika čast. Je pa dejstvo, da smo šele na začetku resnega dela. Še veliko moramo postoriti. Sigurno še nismo tako stabilni, da bi lahko z lahkoto premagali katerokoli ekipo. Želim si, da bi bila Olimpija v slovenski ligi superiorna," je druženje s predstavniki sedme sile zaključil Hadžić, in se s fanti preselil na zelenico največjega slovenskega štadiona, na katerem so Ljubljančani opravili prvi trening.

Milan Mandarić očitno res ne more zapustiti Stožic

Po opravljenem ogrevanju je ob igrišče pristopil tudi predsednik Milan Mandarić, potem pa zakorakal nanj in začel nagovarjati nogometaše, ki so se postavili okoli njega. Kaj vse jim je povedal, nismo uspeli slišati, smo pa zato ujeli zaključek njegovega nekajminutnega govora, ki se je končal zelo optimistično.

Takole je predsednik nagovoril nogometaše Olimpije:



"To je najboljša Olimpija od vseh, odkar sem prišel v klub. Vedite, da vam stoodstotno stojim ob strani. Srečno!" je povedal in si prislužil glasen aplavz.

Potem je še nekaj minut ostal ob igrišču, zakorakal v garažo pod tribune štadiona v Stožicah, se usedel v svojega črnega mercedesa in imel kar nekaj težav, da je objekt tudi zapustil. Zapornica, ki stoji ob izhodu iz objekta, se namreč nekaj časa ni hotela dvigniti. Potem je le šlo. Ni kaj, očitno ima Mandarić res velike težave, da zapusti Stožice.

Mimogrede, v klubu trdijo, da je posel s skrivnostnim italijanskim vlagateljem Gabrielejem Nardinom dokončno padel v vodo …

Odkar se je vrnil, gre Hadžiću kot po maslu

Proti Mariboru še nikoli ni izgubil. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida



Letos samo enkrat, ko je doživel nesrečen domač poraz na prvi evropski tekmi proti Rigasu z 2:3, a potem v Rigi prišel do preobrata in Latvijce izločil. Ob tem je dvakrat remiziral (z Malatyasporom in na derbiju v Mariboru), trikrat pa zmagal. Rigas je v gosteh premagal z 2:0, v prvenstvu pa je bil boljši od novinca Brava z 2:0 in Domžale s 4:2.



V prejšnji sezoni je izgubil še v zadnjem prvenstvenem krogu v Kidričevem proti Aluminiju z 0:1, v 33. krogu proti Domžalam doma z 1:4 in še v 30. krogu v Celju z 0:1.



V tem času je trikrat igral tudi z Mariborom in z njim enkrat remiziral, dvakrat pa ga premagal. Nazadnje v finalu pokalnega tekmovanja z 2:1 konec maja lani, ko je prišel do svoje do zdaj edine trenerske lovorike. Odkar se je Hadžić aprila lani, sprva kot začasna, potem pa tudi kot stalna rešitev, vnovič vrnil na klop Olimpije, je v 18 tekmah zbral 12 zmag, dva remija in štirikrat izgubil.Letos samo enkrat, ko je doživel nesrečen domač poraz na prvi evropski tekmi proti Rigasu z 2:3, a potem v Rigi prišel do preobrata in Latvijce izločil. Ob tem je dvakrat remiziral (z Malatyasporom in na derbiju v Mariboru), trikrat pa zmagal. Rigas je v gosteh premagal z 2:0, v prvenstvu pa je bil boljši od novinca Brava z 2:0 in Domžale s 4:2.V prejšnji sezoni je izgubil še v zadnjem prvenstvenem krogu v Kidričevem proti Aluminiju z 0:1, v 33. krogu proti Domžalam doma z 1:4 in še v 30. krogu v Celju z 0:1.V tem času je trikrat igral tudi z Mariborom in z njim enkrat remiziral, dvakrat pa ga premagal. Nazadnje v finalu pokalnega tekmovanja z 2:1 konec maja lani, ko je prišel do svoje do zdaj edine trenerske lovorike.

